Ожоги глаз могут возникать после термических или химических травм и могут привести к серьезным осложнениям, включая постоянную слепоту.
(См. также Обзор травм глаза [Overview of Eye Trauma].)
Термальные ожоги
Обычно глаза непроизвольно закрываются в ответ на тепловой раздражитель. Поэтому термальные ожоги поражают главным образом, веки, но не конъюнктиву или роговицу. При ожоге веки тщательно промывают стерильным изотоническим раствором и закладывают офтальмологическую антибактериальную мазь (например, бацитрацин 2 раз в сутки).
Большинство ожогов конъюнктивы и роговицы не являются тяжелыми и заживают без каких-либо серьезных осложнений. При таких ожогах назначают пероральные обезболивающие препараты (ацетаминофен с/без оксикодона), циклоплегические мидриатики (например, 5% раствор гоматропина 4 раза в день) и местные офтальмологические антибиотики (например, мазь бацитрацин/полимиксин В или мазь ципрофлоксацин 0,3% 4 раза в день в течение 3–5 дней).
Химический ожог
Химические ожоги роговицы и конъюктивы составляют 11-22% от общего числа травм глаз и могут быть тяжелыми, особенно после воздействия концентрированных кислот или щелочей. Ожоги щелочью вызывают колликвационный некроз, в то время как ожоги кислотой вызывают коагуляционный некроз. Из-за этого различия ожоги щелочью имеют более глубокое проникновение и являются более серьезными, чем ожоги кислотой.
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Здравый смысл и предостережения
Химические ожоги следует обильно промыть как можно скорее. Для обезболивания можно закапать 1 каплю 0,5% раствора пропаракаина, но откладывать промывание не следует, оно должно продолжаться в течение по крайней мере 30 минут. Гипертонический раствор, такой как боратный буферный раствор, может быть более эффективным, чем другие широко используемые ирригационные растворы для коррекции внутриглазного рН, в то время как сбалансированный солевой раствор (стерильный, изотонический раствор с рН 7,4) лучше переносится пациентами, что позволяет увеличить время ирригации. Однако любой солевой раствор или вода могут быть использованы для избежания задержки ирригации. Можно использовать специальные линзы для промывания, которые помещают под веки, хотя для некоторых пациентов их использование может быть более раздражающим, чем промывание без таких линз. При кислотных и щелочных ожогах некоторые эксперты предлагают, по крайней мере, 30-минутное первоначальное промывание от 1 до 2 л; большинство экспертов рекомендуют промывание до тех пор, пока рН конъюнктивы не достигнет нормального диапазона 7,0–7,2 (используя для контроля лакмусовую бумагу с широким диапазоном рН).
После промывания своды конъюнктивы обследуют на наличие химических примесей в тканях и протирают тампоном для удаления застрявших частиц. Посредством двойного выворота век осматривают верхние своды (т.е., сначала выворачивают веко, затем под него помещают тампон и поднимают вывернутое веко до визуализации свода).
Легкие химические ожоги обычно обрабатывают глазными препаратами с антибиотиком для наружного применения (например, мазь эритромицина 0,5%) 4 раза в день; также при необходимости устранения дискомфорта назначают циклоплегию (например, циклопентолат). Поскольку местные кортикостероиды могут вызвать перфорацию роговицы после ее химического ожога, лечение этими препаратами должно проводиться только врачом-офтальмологом. Следует избегать применения местных анестетиков после первого промывания; значительную боль можно купировать ацетаминофеном с/без оксикодона. Для улучшения синтеза коллагена при нормальной функции почек можно назначить витамин С перорально (2 г 4 раза в день для взрослых). Кроме того, таким пациентам для восстановления коллагена можно также назначать пероральный доксициклин, но обе эти методики возможны только после консультации с офтальмологом. Цитратные глазные капли для снижения протеолитической активности и глазные капли из плазмы, обогащенной тромбоцитами, также могут помочь в заживлении, но использовать их можно только после консультации с офтальмологом.
Тяжелые химические ожоги требуют лечения у офтальмолога для сохранения зрения и предотвращения таких осложнений, как образование рубцов на роговице, перфорация глазного яблока и деформация век; тяжелые химические ожоги могут потребовать хирургического вмешательства в дополнение к консервативному лечению. Пациенты с тяжелым ухудшением зрения, аваскулярными зонами на конъюнктиве либо дефектами эпителия конъюнктивы или роговицы по результатам флюоресцентного окрашивания должны быть как можно скорее, но не позднее чем через 24 часа после травмы осмотрены офтальмологом.
Химический ирит подозревается у пациентов с фотофобией (сильная боль в глубине глаза при воздействии света), которая развивается спустя несколько часов или суток после химического ожога и диагностируется в случае обнаружения воспалительной гиперемии и лейкоцитов в передней камере глаза при проведении обследования с помощью щелевой лампы. При химическом ирите назначают инстилляцию циклоплегических препаратов длительного действия (например, однократную дозу 2% или 5% раствора гоматропина, либо 0,25% раствора скополамина).
Основные положения
Поэтому термальные ожоги поражают главным образом веки, в то время как химические ожоги могут поражать веки, конъюнктиву и роговицу.
Лечение термических ожогов производится антимикробными средствами местного применения, циклоплегическими мидриатиками (при поражении конъюнктивы или роговицы) и пероральными анальгетиками.
Быстрое и обильное промывание жизненно важно после химического ожога; лучше всего использовать боратный буферный раствор или сбалансированный солевой раствор, но можно использовать любой стерильный солевой раствор или воду.
После промывания химического ожога назначаются антибиотики местного применения и циклоплегические лекарственные средства.
При умеренных или тяжелых ожогах для дальнейшего лечения необходимо проконсультироваться с офтальмологом.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые англоязычные ресурсы, которые могут оказаться информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Sharma N, Kaur M, Agarwal T, et al: Treatment of acute ocular chemical burns. Surv Ophthalmol 63(2):214-235, 2018. doi:10.1016/j.survophthal.2017.09.005
Baradaran-Rafii A, Eslani M, Haq Z, Shirzadeh E, et al: Current and upcoming therapies for ocular surface chemical injuries. Ocul Surf 15(1):48-64, 2017. doi:10.1016/j.jtos.2016.09.002