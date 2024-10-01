Ожоги глаз

Химические ожоги роговицы и конъюктивы составляют 11-22% от общего числа травм глаз и могут быть тяжелыми, особенно после воздействия концентрированных кислот или щелочей. Ожоги щелочью вызывают колликвационный некроз, в то время как ожоги кислотой вызывают коагуляционный некроз. Из-за этого различия ожоги щелочью имеют более глубокое проникновение и являются более серьезными, чем ожоги кислотой.

Ожог глаз (химический) Изображение Clinical Photography/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Здравый смысл и предостережения

Химические ожоги следует обильно промыть как можно скорее. Для обезболивания можно закапать 1 каплю 0,5% раствора пропаракаина, но откладывать промывание не следует, оно должно продолжаться в течение по крайней мере 30 минут. Гипертонический раствор, такой как боратный буферный раствор, может быть более эффективным, чем другие широко используемые ирригационные растворы для коррекции внутриглазного рН, в то время как сбалансированный солевой раствор (стерильный, изотонический раствор с рН 7,4) лучше переносится пациентами, что позволяет увеличить время ирригации. Однако любой солевой раствор или вода могут быть использованы для избежания задержки ирригации. Можно использовать специальные линзы для промывания, которые помещают под веки, хотя для некоторых пациентов их использование может быть более раздражающим, чем промывание без таких линз. При кислотных и щелочных ожогах некоторые эксперты предлагают, по крайней мере, 30-минутное первоначальное промывание от 1 до 2 л; большинство экспертов рекомендуют промывание до тех пор, пока рН конъюнктивы не достигнет нормального диапазона 7,0–7,2 (используя для контроля лакмусовую бумагу с широким диапазоном рН).

Как промывать глаза Видео

После промывания своды конъюнктивы обследуют на наличие химических примесей в тканях и протирают тампоном для удаления застрявших частиц. Посредством двойного выворота век осматривают верхние своды (т.е., сначала выворачивают веко, затем под него помещают тампон и поднимают вывернутое веко до визуализации свода).

Легкие химические ожоги обычно обрабатывают глазными препаратами с антибиотиком для наружного применения (например, мазь эритромицина 0,5%) 4 раза в день; также при необходимости устранения дискомфорта назначают циклоплегию (например, циклопентолат). Поскольку местные кортикостероиды могут вызвать перфорацию роговицы после ее химического ожога, лечение этими препаратами должно проводиться только врачом-офтальмологом. Следует избегать применения местных анестетиков после первого промывания; значительную боль можно купировать ацетаминофеном с/без оксикодона. Для улучшения синтеза коллагена при нормальной функции почек можно назначить витамин С перорально (2 г 4 раза в день для взрослых). Кроме того, таким пациентам для восстановления коллагена можно также назначать пероральный доксициклин, но обе эти методики возможны только после консультации с офтальмологом. Цитратные глазные капли для снижения протеолитической активности и глазные капли из плазмы, обогащенной тромбоцитами, также могут помочь в заживлении, но использовать их можно только после консультации с офтальмологом.

Тяжелые химические ожоги требуют лечения у офтальмолога для сохранения зрения и предотвращения таких осложнений, как образование рубцов на роговице, перфорация глазного яблока и деформация век; тяжелые химические ожоги могут потребовать хирургического вмешательства в дополнение к консервативному лечению. Пациенты с тяжелым ухудшением зрения, аваскулярными зонами на конъюнктиве либо дефектами эпителия конъюнктивы или роговицы по результатам флюоресцентного окрашивания должны быть как можно скорее, но не позднее чем через 24 часа после травмы осмотрены офтальмологом.

Химический ирит подозревается у пациентов с фотофобией (сильная боль в глубине глаза при воздействии света), которая развивается спустя несколько часов или суток после химического ожога и диагностируется в случае обнаружения воспалительной гиперемии и лейкоцитов в передней камере глаза при проведении обследования с помощью щелевой лампы. При химическом ирите назначают инстилляцию циклоплегических препаратов длительного действия (например, однократную дозу 2% или 5% раствора гоматропина, либо 0,25% раствора скополамина).