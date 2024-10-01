Обзор травм глаза (Overview of Eye Trauma)

К распространенным причинам офтальмологических травм относятся физические повреждения в результате несчастных случаев, физического нападения, спортивных травм (включая травмы от пневматического оружия, пульверизатора, травматического оружия), автомобильных аварий (включая травмы от подушек безопасности) или воздействия токсичных химических веществ (например, некоторых чистящих средств). Воздействие сильного ультрафиолетового излучения, например, от сварочной дуги или яркого солнечного света, отраженного от снега, может повредить роговицу (см. Поверхностный точечный кератит). Может быть повреждено глазное яблоко, окружающие его мягкие ткани (включая мышцы, нервы, сухожилия) и/или кости глазницы.

Общее обследование повреждения глаза должно включать:

Обследование на наличие других травматических повреждений

Проверку остроты зрения

Внешний вид и реакция зрачков

Диапазон движения глазных яблок

Поля зрения при пробе с перемещением объекта от периферии

Расположение и глубина разрывов века и конъюнктивы

Локализация любых инородных тел

Определение глубины передней камеры

Наличие кровоизлияния в передней камере или стекловидном теле, катаракты или отсутсвие красного рефлекса

Обследование сетчатки

Определение внутриглазного давления

Методы визуализации по показаниям

Красный рефлекс — это нормальное отражение света от сетчатки глаза. Лучше всего это видно у пациентов с расширенными зрачками и на фотографиях, если только в фотоаппарате не выбрана функция «уменьшения эффекта красных глаз». Тщательное обследование склеры, переднего отдела (роговица, передняя камера, ресничное тело, радужка), хрусталика и стекловидного тела лучше всего проводить с использованием щелевой лампы (см. "Обследование с помощью щелевой лампы"). Хотя для обследования хрусталиков и некоторых задних структур глаза можно использовать прямую офтальмоскопию, однако непрямая офтальмоскопия, обычно выполняемая врачом офтальмологом, обеспечивает лучший и бинокулярный обзор этих структур. Показания к непрямой офтальмоскопии включают клиническое подозрение на повреждение стекловидного тела (например, кровоизлияние, инородное тело) и аномалии сетчатки; клиническое подозрение может основываться на симптомах, механизме травмы, отсутствии красного рефлекса или наличии аномалий сетчатки (видимые при прямой офтальмоскопии).

Поскольку прямую и непрямую офтальмоскопию лучше всего проводить через расширенный зрачок, то примерно за 15-30 минут до исследования можно закапать в глаз мидриатики, если нет противопоказаний к осмотру глаза через расширенный зрачок (например, мелкая передняя камера, аллергия, разрыв глазного яблока), а также с осторожностью при беременности. Тропикамид 1% предпочтительнее из-за быстрого начала действия и относительно короткой его продолжительности по сравнению с другими препаратами, например, циклопентолатом. При назначении глазных капель нужно помнить, что каждая доза содержит только одну каплю.

Обычная рентгенограмма лица не позволяет обнаружить все инородные тела в области орбиты или периорбитальной области. Однако, если обычная рентгенограмма сделана по другим показаниям, то на ней может визуализироваться инородное тело, особенно металлическое. В таких случаях для подтверждения наличия инородного тела проводится КТ или МРТ. КТ или МРТ также выполняются и для выявления перелома в области глазницы.

Однако, если существует вероятность наличия металлического инородного тела, МРТ не следует использовать в качестве первоначального метода визуализации. Во время выполнения процедуры может произойти дополнительная травматизация глаза из-за движения любых металлических инородных тел в магнитном поле, создаваемом МРТ. В подозрительных случаях, если для диагностических целей необходимо провести МРТ исследование, для окончательного исключения наличия металлического инородного тела должна быть использована простая скрининговая пленка.

В общем, простые рентгенограммы не являются полезным диагностическим инструментом для выявления патологии глаза и глазницы, за исключением идентификации инородных тел из металла. КТ орбиты и основания черепа является высокодиагностическим легкодоступным методом, который обеспечивает отличное изображение костной анатомии и занимает менее 60 секунд. Поэтому КТ является визуализацией выбора в случаях травмы или острой патологии, требующей срочного вмешательства, например, при абсцессе орбиты. МРТ обеспечивает гораздо лучшую детализацию вершины орбиты и основания черепа, чем КТ, а для выявления специфических патологических образований можно использовать определенные последовательности. Однако проведение МРТ орбиты занимает около 45 минут, что иногда невозможно в экстренной ситуации, а также может сопровождаться появлением серьезных артефактов, ухудшающих качество снимков у неконтактных или страдающих клаустрофобией пациентов.

Использование защиты для глаз, а именно, обычных очков или специальных, таких, как очки с линзами из поликарбоната и плотно охватывающей голову оправой из полиамида, самая простая предосторожность, значительно снижающая риск получения травмы.

(См. также Отслойка сетчатки.)