Травмы печени

Наблюдение

Иногда эмболизация или хирургическое восстановление

Гемодинамически стабильные больные, у которых нет других показаний к проведению лапаротомии (например, перфорации полого органа), могут находиться под наблюдением с контролем жизненно важных признаков и гематокрита. Пациентам со значительным, непрекращающимся кровотечением (пациенты с гипотензией и шоком, потребностями в непрерывной гемотрансфузии или снижением уровня гематокрита) необходимо хирургическое вмешательство. Больные со стабильными жизненно важными показателями, но, которым требуется непрерывная гемотрансфузия, могут быть кандидатами на проведение ангиографии с избирательной эмболизацией кровоточащих сосудов. Нестабильным больным показана лапаротомия.

Показатель успеха при консервативном ведении больного составляет около 92% для повреждений 1 и 2 степеней тяжести, 80% для повреждений 3 степени тяжести, 72% при повреждениях 4 степени тяжести и 62% при повреждениях 5 степени тяжести. В литературе нет единого мнения относительно продолжительности пребывания в отделении интенсивной терапии, пребывания в стационаре, возобновления диеты, продолжительности постельного режима, или ограничения деятельности после выписки, после проведения консервативного лечения (1). Тем не менее чем тяжелее травма, тем больший уход требуется, прежде чем разрешить пациенту возобновление деятельности, которая может включать подъем тяжестей, контактные виды спорта или травмы туловища.

После завершения операции небольшие разрывы можно ушить или лечить с применением гемостатических средств (например, оксидированная целлюлоза, фибриновый клей, смесь тромбина и порошкообразного желатина). Хирургическое лечение более глубоких и осложненных повреждений может вызывать определенные трудности. Гепатэктомия и даже частичная резекция выполняются редко