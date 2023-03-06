Тепловые судороги представляют собой болезненные спазмы мышц, которые обычно возникают в перегруженных мышцах в условиях высокой температуры и влажности.
Хотя нагрузка может вызывать судороги и при прохладной погоде, такие судороги не связаны с жарой и, вероятно, объясняются недостатком физической подготовки. В противоположность этому тепловые судороги могут возникать у физически подготовленных людей с обильным потоотделением, которые восполняют нехватку жидкости, но не соли, что приводит к гипонатриемии. Тепловые судороги характерны для:
Работников тяжелого физического труда (например, работников машинного отделения, металлургов, кровельщиков, шахтеров)
Новобранцев
Спортсменов
Судорога возникает внезапно, обычно в мышцах конечностей. Она начинается во время или после физических упражнений. Острая боль и карпопедальный спазм может вывести из строя кисти рук и стопы. При этом температура тела остается в норме, а другие проявления незначительны. Обычно судорога длится от нескольких минут до нескольких часов. Диагноз ставится на основании анамнеза и клинической оценки состояния пациента.
(См. также Описание тепловых расстройств (Overview of Heat Illness)).
Лечение тепловых судорог
Тепловые судороги можно снять сразу же посредством жесткого пассивного растяжения вовлеченной мышцы (например, тыльное сгибание в голеностопном суставе при судороге икроножной мышцы). Пациент должен отдохнуть в прохладном месте. Недостаток жидкости и электролитов надо восполнять перорально (1–2 л воды с 10 г [2 чайных ложки] соли или достаточные количества специальных напитков для спортсменов), либо для ускоренного восстановления или при невозможности перорального приема внутривенно (1–2 л 0,9% физиологического раствора). Соответствующее кондиционирование помещения, акклиматизация и поддержание солевого баланса способствуют предупреждению тепловых судорог.