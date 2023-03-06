Тепловые судороги представляют собой болезненные спазмы мышц, которые обычно возникают в перегруженных мышцах в условиях высокой температуры и влажности.

Хотя нагрузка может вызывать судороги и при прохладной погоде, такие судороги не связаны с жарой и, вероятно, объясняются недостатком физической подготовки. В противоположность этому тепловые судороги могут возникать у физически подготовленных людей с обильным потоотделением, которые восполняют нехватку жидкости, но не соли, что приводит к гипонатриемии. Тепловые судороги характерны для:

Работников тяжелого физического труда (например, работников машинного отделения, металлургов, кровельщиков, шахтеров)

Новобранцев

Спортсменов

Судорога возникает внезапно, обычно в мышцах конечностей. Она начинается во время или после физических упражнений. Острая боль и карпопедальный спазм может вывести из строя кисти рук и стопы. При этом температура тела остается в норме, а другие проявления незначительны. Обычно судорога длится от нескольких минут до нескольких часов. Диагноз ставится на основании анамнеза и клинической оценки состояния пациента.

(См. также Описание тепловых расстройств (Overview of Heat Illness)).