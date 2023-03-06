Причиной развития этого синдрома может стать прием различных антипсихотиков и антиэметиков (см. таблицу Препараты, которые могут вызвать злокачественный нейролептический синдром). Общим для всех препаратов фактором является снижение дофаминергической трансмиссии, однако эта реакция не аллергическая, а скорее идиосинкразическая. Этиология и механизм неизвестны. Факторы риска включают прием высоких доз препарата, быстрое повышение дозировки, парентеральное введение и переход от приема одного потенциально причинного препарата к другому.

Злокачественный неролептический синдром также может развиться у пациентов, прекращающих прием агонистов леводопы и дофамина.