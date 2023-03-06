Злокачественный нейролептический синдром характеризуется изменением психического состояния, мышечной ригидностью, гипертермией и автономной гиперактивностью, которые развиваются при приеме некоторых нейролептиков. Клинически злокачественный нейролептический синдром подобен злокачественной гипертермии. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение должно быть инвазивным и поддерживающим.
Злокачественный нейролептический синдром развивается приблизительно у 0,02 до 3% пациентов, принимающих нейролептики. Заболевание может возникать у пациентов любого возраста.
(См. также Описание тепловых расстройств (Overview of Heat Illness)).
Этиология нейролептического злокачественного синдрома
Причиной развития этого синдрома может стать прием различных антипсихотиков и антиэметиков (см. таблицу Препараты, которые могут вызвать злокачественный нейролептический синдром). Общим для всех препаратов фактором является снижение дофаминергической трансмиссии, однако эта реакция не аллергическая, а скорее идиосинкразическая. Этиология и механизм неизвестны. Факторы риска включают прием высоких доз препарата, быстрое повышение дозировки, парентеральное введение и переход от приема одного потенциально причинного препарата к другому.
Злокачественный неролептический синдром также может развиться у пациентов, прекращающих прием агонистов леводопы и дофамина.
Препараты, которые могут вызвать злокачественный нейролептический синдром
Класс
Лекарственные препараты
Антипсихотики, традиционные
Хлорпромазин
Флуфеназин
Галоперидол
Локсапин
Мезоризадин
Молиндон
Перфеназин
Пимозид
Тиоридазин
Тиотиксен
Трифлуоперазин
Антипсихотики, нового поколения
Арипипразол
Клозапин
Оланзапин
Палиперидон
Кветиапин
Рисперидон
Зипрасидон
Антиэметики
Домперидон
Дроперидол
Метоклопрамид
Прохлорперазин
Прометазин
Симптомы и признаки злокачественного нейролептического синдрома
Чаще всего симптомы злокачественного нейролептического синдрома начинают проявляться в течение первых 2 недель лечения, но могут проявиться как раньше, так и спустя много лет.
Четыре характерных симптома обычно развиваются в течение нескольких дней и часто в следующей последовательности:
Изменение психического состояния: обычно самым ранним проявлением является изменение психического состояния, часто делирий, сопровождающийся резким возбуждением, которое может прогрессировать до стадии летаргии или ареактивности (отражающей энцефалопатию)
Нарушение двигательной функции: у больных может развиться генерализованная тяжелая мышечная ригидность (иногда в совокупности с тремором, приводящим к ригидности по типу «шестеренки») или, реже, дистония, хорея или другие аномалии. Рефлексы обычно снижены.
Гипертермия: обычно температура тела > 38° С и часто > 40° C.
Автономная гиперактивность: повышается автономная активность, что может приводить к развитию тахикардии, различных форм аритмии, тахикардии и транзиторной гипертензии.
Диагностика злокачественного нейролептического синдрома
Клиническая оценка
Исключение других нарушений и осложнений
Подозрение на злокачественный нейролептический синдром должно основываться на результатах клинического обследования. Ранние проявления можно пропустить, поскольку у пациентов с психозами можно не обратить внимания на изменение психического состояния или не придать им значения.
Другие нарушения могут давать такую же клиническую картину. Например:
Серотониновый синдром может вызывать мышечную ригидность, гипертермию и автономную гиперактивность, но обычно причиной этих расстройств является прием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) или других серотонинергических средств, и у пациентов, как правило, отмечается гиперрефлексия и иногда миоклонус. Кроме того, повышение температуры тела и мышечная ригидность, как правило, менее выраженные, чем при злокачественном нейролептическом синдроме, симптомы могут развиться очень быстро (например, < 24 часов), а развитию серотонинового синдрома могут предшествовать тошнота и диарея.
Злокачественная гипертермия и отказ от перорального приема баклофена могут дать клиническую картину, подобную таковой при злокачественном нейролептическом синдроме, но обычно их легко дифференцировать по анамнезу.
Неконвульсивный эпилептический статус может стать причиной изменения психического состояния, ригидности и гипертермии. Для исключения эпилептического статуса должна быть проведена электроэнцефалография.
Системные инфекции, включая сепсис пневмонию и инфекцию центральной нервной системы, могут привести к изменению психического состояния, гипертермии, тахипноэ и тахикардии, но негенерализованным нарушениям двигательной функции. Кроме того, в отличие от большинства инфекций, при злокачественном нейролептическом синдроме и нарушения двигательной функции обычно предшествуют гипертермии.
Подтверждающих тестов нет, но пациентам необходимо пройти исследование на наличие осложнений, включая анализ на уровень электролитов сыворотки, азот мочевины крови, креатинина, глюкозы, кальция, магния и креатинкиназы, моноглобулинов в моче, а также обычно выполняют нейровизуализацию и анализ цереброспинальной жидкости.
Лечение нейролептического злокачественного синдрома
Быстрое охлаждение организма, контроль возбужденного состояния и другие инвазивные поддерживающие мероприятия
Пациентам со злокачественным нейролептическим синдромом следует прекратить прием причинного препарата. Осложнения лечат с помощью поддерживающей терапии в отделении интенсивной терапии (ОИТ) (1). Тяжелая гипертермия лечится агрессивно, главным образом физическим охлаждением (см." Тепловой удар: лечение"). Некоторым больным может потребоваться трахеальная интубация (см. Восстановление и контроль проходимости дыхательных путей/Интубация трахеи) и индуцированная кома. Для контроля возбужденного состояния можно назначать внутривенное введение высоких доз бензодиазепинов. Можно использовать дополнительную медикаментозную терапию, хотя ее эффективность не была доказана клиническими испытаниями. При гипертермии можно назначать дантролен (внутривенно 0,25–2 мг/кг каждые 6-12 часов до максимальной дозы 10 мг/кг/24 часа). Бромокриптин (2,5 мг каждые 6–8 часов) или, альтернативно, амантадин (от 100 до 200 мг каждые 12 часов) можно назначать перорально или вводить через назогастральный зонд, что поможет восстановить дофаминергическую активность. Это состояние может не поддаваться даже безотлагательному и агрессивному лечению, а после лечения показатель смертности составляет приблизительно 10 – 20%.
Справочные материалы по лечению
1. Schönfeldt-Lecuona, C, Kuhlwilm L, Cronemeyer M, et al: Treatment of the neuroleptic malignant syndrome in international therapy guidelines: a comparative analysis. Pharmacopsychiatry 53(2):51-59, 2020 doi: 10.1055/a-1046-1044
Основные положения
Злокачественный нейролептический синдром редко развивается у пациентов, принимающих нейролептики или другие препараты, подавляющие дофаминергическую передачу.
Диагноз следует заподозрить при развитии у пациента изменений психического состояния, мышечной ригидности или непроизвольных движений, гипертермии и гиперактивности вегетативной нервной системы.
Прекращение введения препарата, вызвавшего синдром, начало быстрого охлаждения и агрессивная поддерживающая терапия, обычно в условиях отделения интенсивной терапии.