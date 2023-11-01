Травмы ротаторной манжеты плеча/субакромиальный бурсит

Травмы ротаторной манжеты плеча включают тендинит и полный или частичный разрыв, субакромиальный бурсит может быть последствием тендинита. Симптомы проявляются болью в области плечевого сустава, а при тяжелых разрывах – слабостью. Диагноз ставится по результатам осмотра, иногда диагностических исследований. Лечение заключается в назначении нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), сохранении амплитуды движений и выполнении упражнений на повышение стабильности ротаторной манжеты.
Ротаторная манжета плеча, состоящая из надостной, подостной, малой круглой и подлопаточной мышц вместе с трицепсом и бицепсом, помогает стабилизировать головку плечевой кости в суставной ямке лопатки во время выполнения движений с подъемом рук выше головы (например, метание, плавание, поднятия веса, игровые виды спорта с ракеткой).
Этиология повреждения ротаторной манжеты плеча
Повреждение ротаторной манжеты может быть острой или хронической спортивной травмой, но может и не быть связанным с занятиями спортом, и возникать у людей без чрезмерной нагрузки в анамнезе.
Растяжение роторной манжеты плеча является одним из острых, травматических повреждений мышц. Тенденит обычно развивается в результате хронического импинджмент-синдрома сухожилия надостной мышцы между головкой плечевой кости и клювовидно-акромиальной дугой (акромион, акромиально-ключичный сустав, клювовидный отросток, клювовидно-акромиальная связка). Упражнения, которые требуют повторных подъемов рук над головой, такие как метание мяча в бейсболе, подъем тяжестей выше уровня плеч, подача мяча в играх с ракеткой, плавание свободным стилем, стилем "баттерфляй" или на спине, повышают риск травмы ротаторной манжеты.
Сухожилие надостной мышцы считается особенно уязвимым, поскольку оно имеет слабоваскуляризованную зону рядом с местом его прикрепления к большому бугорку. Развивающиеся в результате воспалительная реакция и отек еще больше сужают подакромиальное пространство, ускоряя процесс раздражения или повреждения сухожилия. Если этот процесс не остановить, развивающееся воспаление может привести к частичному или полному разрыву ротаторной манжеты. Дегенеративный тенденит ротаторной манжеты распространен среди людей старше 40 лет, которые по этой причине не являются активными спортсменами. Субакромиальный бурсит (воспаление, отек и фиброз области синовиальной сумки выше ротаторной манжеты) часто является результатом тендинита ротаторной манжеты.
Симптомы и признаки повреждения вращательной манжеты
Субакромиальный бурсит, тендинит и частичный разрыв ротаторной манжеты проявляются болью в плечевом суставе, особенно при подъеме рук на уровень выше головы. Боль обычно усиливается в предела от 60°до 120° (болезненная дуга движений) отведения или сгибания плечевого сустава и ее проявления минимальны или отсутствуют в пределах от < 60° или > 120°. Боль можно описать как плохо локализованную и тупую, ноющую. Полные разрывы ротаторной манжеты вызывают острую боль и слабость плечевого сустава. При больших разрывах ротаторной манжеты особенно заметна слабость при наружной ротации.
Диагностика повреждения ротаторной манжеты
Объективное обследование
Иногда МРТ или артроскопия
Диагноз ставится по данным анамнеза и результатам объективного обследования, включая провокационные маневры (См. также Физикальный осмотр плеча). Непосредственно саму ротаторную манжету пропальпировать нельзя, но можно использовать провокационные процедуры, которые позволяют протестировать ее отдельные мышечные компоненты; выраженная боль или слабость признаются положительным результатом.
Состояние надостной мышцы оценивают по сопротивлению пациента, направленному сверху вниз давлению на руки в положении переднего сгибания, большие пальцы направлены вниз (тест пустой банки или тест Джоба).
Состояние подостной и малой круглой мышц оценивают по сопротивлению пациента давлению при наружной ротации, когда руки опущены вдоль туловища и локтевые суставы согнуты на 90°; это положение отделяет функцию мышцы ротаторной манжеты от функции других мышц, таких как дельтовидная. Слабость во время проведения этого теста предполагает существенное нарушение функции ротаторной манжеты (например, полный разрыв).
Чтобы оценить функцию подлопаточной мышцы, пациент заводит руку за спину так, чтобы тыльная поверхность руки касалась поясницы. Эксперт приподнимает руку над нижней частью спины. Пациент должен суметь удержать руку на расстоянии от кожи поясницы спины (проба отрыва Гербера).
Тест Нира проводится при подозрении на импинджмент-синдром ротаторной манжеты под клювовидно-акромиальной дугой. Этот тест выполняют, располагая руку пациента в позиции форсированного сгибания (руки подняты над головой) с полной пронацией.
Тест Хокинса также определяет наличие импинджмент-синдрома. Он осуществляется с помощью поднятия руки до уровня 90°, сгибания локтевого сустава на 90° и форсированной ротации плеча во внутрь.
Тест почесывания Эпли оценивает комбинированную амплитуду движения в локтевом суставе посредством попытки пациента коснуться противоположной лопатки: касание противоположной лопатки кончиками пальцев заведенной за голову руки характеризует отведение и наружную ротацию; касание противоположной лопатки исподнизу за спиной и по диагонали тыльной поверхностью кисти проверяет приведение и внутреннюю ротацию.
Боль в плечевом суставе может быть результатом нарушений в других областях, включая акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы, шейный отдел позвоночника, сухожилие двуглавой мышцы и лопатку. Эти области следует оценить на наличие любой болезненности или деформации для исключения их повреждения.
Шею обследуют в рамках любой оценки состояния плечевого сустава, поскольку боль может иррадиировать в плечевой сустав из шейного отдела позвоночника (особенно при радикулопатии С5).
Подозреваемая травма ротаторной манжеты плеча может быть дополнительно оценена благодаря МРТ плеча, если необходимый краткий курс консервативного лечения не приводит к разрешению симптомов.
Лечение повреждения ротаторной манжеты
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Упражнения
Иногда хирургическое вмешательство
В большинстве случаев развития тенденита или бурсита бывает достаточно покоя, назначения НПВП и упражнений на укрепление силы ротаторной манжеты. Иногда показаны инъекции кортикостероидов в субакромиальное пространство (например, при острых и тяжелых симптомах или в связи с неэффективностью проведенного ранее лечения или при наличии противопоказаний к применению НПВП). Хирургическое вмешательство с целью резекции избытка костной ткани и уменьшения импинджмент-синдрома может потребоваться при хроническом бурсите, который не поддается консервативному лечению. Хирургическое восстановление можно рекомендовать при тяжелых повреждениях ротаторной манжеты (например, полный разрыв).
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Основные положения
Ротаторная манжета состоит из надостной, подостной, малой круглой и подлопаточной мышц. Эти мышцы помогают стабилизировать головку плечевой кости во время выполнения движений с подъемом рук выше головы (например, метание, плавание, поднятия веса, игровые виды спорта с ракеткой) и помогают при подъеме и вращении плеча.
Мышцы роторной манжеты плеча могут быть разорваны остро; нестабильность плечевого сустава, слабость роторной манжеты плеча или механическое столкновение может привести к тендиниту в субакромиальном пространстве (особенно сухожилий надостной мышцы) и привести в субакромиальному бурситу.
Диагноз обычно устанавливают по данным осмотра, но иногда пациенты нуждаются в проведении МРТ и/или артроскопии.
Проведите лечение с применением НПВП, отдохните и выполняйте упражнения для ротаторной манжеты; опционально также модно проводить инъекции кортикостероидов в субакромиальное пространство.
При тяжелых повреждениях (например, полном разрыве) можно рекомендовать восстановление хирургическим путем.