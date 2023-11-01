Травмы ротаторной манжеты плеча/субакромиальный бурсит

Объективное обследование

Иногда МРТ или артроскопия

Диагноз ставится по данным анамнеза и результатам объективного обследования, включая провокационные маневры (См. также Физикальный осмотр плеча). Непосредственно саму ротаторную манжету пропальпировать нельзя, но можно использовать провокационные процедуры, которые позволяют протестировать ее отдельные мышечные компоненты; выраженная боль или слабость признаются положительным результатом.

Состояние надостной мышцы оценивают по сопротивлению пациента, направленному сверху вниз давлению на руки в положении переднего сгибания, большие пальцы направлены вниз (тест пустой банки или тест Джоба).

Состояние подостной и малой круглой мышц оценивают по сопротивлению пациента давлению при наружной ротации, когда руки опущены вдоль туловища и локтевые суставы согнуты на 90°; это положение отделяет функцию мышцы ротаторной манжеты от функции других мышц, таких как дельтовидная. Слабость во время проведения этого теста предполагает существенное нарушение функции ротаторной манжеты (например, полный разрыв).

Чтобы оценить функцию подлопаточной мышцы, пациент заводит руку за спину так, чтобы тыльная поверхность руки касалась поясницы. Эксперт приподнимает руку над нижней частью спины. Пациент должен суметь удержать руку на расстоянии от кожи поясницы спины (проба отрыва Гербера).

Тест Нира проводится при подозрении на импинджмент-синдром ротаторной манжеты под клювовидно-акромиальной дугой. Этот тест выполняют, располагая руку пациента в позиции форсированного сгибания (руки подняты над головой) с полной пронацией.

Тест Хокинса также определяет наличие импинджмент-синдрома. Он осуществляется с помощью поднятия руки до уровня 90°, сгибания локтевого сустава на 90° и форсированной ротации плеча во внутрь.

Тест почесывания Эпли оценивает комбинированную амплитуду движения в локтевом суставе посредством попытки пациента коснуться противоположной лопатки: касание противоположной лопатки кончиками пальцев заведенной за голову руки характеризует отведение и наружную ротацию; касание противоположной лопатки исподнизу за спиной и по диагонали тыльной поверхностью кисти проверяет приведение и внутреннюю ротацию.

Боль в плечевом суставе может быть результатом нарушений в других областях, включая акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы, шейный отдел позвоночника, сухожилие двуглавой мышцы и лопатку. Эти области следует оценить на наличие любой болезненности или деформации для исключения их повреждения.

Шею обследуют в рамках любой оценки состояния плечевого сустава, поскольку боль может иррадиировать в плечевой сустав из шейного отдела позвоночника (особенно при радикулопатии С5).

Подозреваемая травма ротаторной манжеты плеча может быть дополнительно оценена благодаря МРТ плеча, если необходимый краткий курс консервативного лечения не приводит к разрешению симптомов.