Синдром грушевидной мышцы – это компрессия седалищного нерва грушевидной мышцей в заднем отделе таза, вызывающая боль в ягодицах, иногда ишиалгию. Диагноз ставится при осмотре. Лечение является симптоматическим.
Грушевидная мышца проходит от тазовой поверхности крестца к верхнему краю большого вертела бедренной кости. Во время бега или в положении сидя эта мышца может сдавливать седалищный нерв в месте его выхода из-под грушевидной мышцы и прохождения над мышцами-ротаторами тазобедренного сустава. Синдром грушевидной мышцы развивается редко.
Синдром грушевидной мышцы
При синдроме грушевидной мышцы седалищный нерв сдавливается грушевидной мышцей, расположенной в задней части таза.
Симптомы и признаки синдрома грушевидной мышцы
Хроническая тупая ноющая боль, острая боль, покалывание или онемение возникают в ягодицах и могут распространяться по ходу седалищного нерва вниз по всей задней поверхности бедра и голени, иногда до стопы. Боль обычно усиливается, когда грушевидная мышца сдавливается в месте прохождения седалищного нерва (например, когда человек сидит на унитазе, в машине, при езде на велосипеде с узким седлом или во время бега).
Диагностика синдрома грушевидной мышцы
Осмотр и провокационные тесты
Диагноз ставится на основании данных осмотра. Возникновение боли при форсированной внутренней ротации согнутого бедра (маневр Фрайберга), отведении пораженной ноги в положении сидя (маневр Пейса), отрыве колена на несколько сантиметров от поверхности стола лежа на здоровом боку (маневр Битти) или при надавливании на ягодицы в месте, где седалищный нерв пересекает грушевидную мышцу, когда пациент медленно наклоняется к полу (тест Миркина), являются диагностическими признаками. Методы визуализации неинформативны, но могут быть полезны для исключения других причин сдавления седалищного нерва. Сдавление седалищного нерва межпозвоночным диском поясничного отдела (люмбо-сакральный радикулит) также может привести к иррадиации боли вниз по нижней конечности ниже колена и часто связано с болью в спине. Однако, отличить синдром грушевидной мышцы от патологических изменений межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника может быть достаточно сложно, поэтому может потребоваться направление на консультацию к специалисту.
Лечение синдрома грушевидной мышцы
Изменение вида физической активности
Упражнения на растяжение
Пациенту следует на некоторое время отказаться от бега, езды на велосипеде или от любой другой активности, при которой возникают боли. Пациентам, у которых боли усиливаются в положении сидя, следует сразу вставать или, если это невозможно, менять положение таким образом, чтобы устранить источник сдавления ягодиц. Полезными могут быть упражнения на растяжение мышц задней поверхности бедра и грушевидной мышцы. Хирургическое вмешательство показано редко. Часто временное облегчение могут обеспечить инъекции кортикостероидов, выполненные точно рядом с местом пересечения грушевидной мышцы и седалищного нерва. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) также могут обеспечить временное облегчение боли.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.