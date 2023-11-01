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Синдром грушевидной мышцы

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Синдром грушевидной мышцы – это компрессия седалищного нерва грушевидной мышцей в заднем отделе таза, вызывающая боль в ягодицах, иногда ишиалгию. Диагноз ставится при осмотре. Лечение является симптоматическим.

Грушевидная мышца проходит от тазовой поверхности крестца к верхнему краю большого вертела бедренной кости. Во время бега или в положении сидя эта мышца может сдавливать седалищный нерв в месте его выхода из-под грушевидной мышцы и прохождения над мышцами-ротаторами тазобедренного сустава. Синдром грушевидной мышцы развивается редко.

Синдром грушевидной мышцы

При синдроме грушевидной мышцы седалищный нерв сдавливается грушевидной мышцей, расположенной в задней части таза.

Симптомы и признаки синдрома грушевидной мышцы

Хроническая тупая ноющая боль, острая боль, покалывание или онемение возникают в ягодицах и могут распространяться по ходу седалищного нерва вниз по всей задней поверхности бедра и голени, иногда до стопы. Боль обычно усиливается, когда грушевидная мышца сдавливается в месте прохождения седалищного нерва (например, когда человек сидит на унитазе, в машине, при езде на велосипеде с узким седлом или во время бега).

Диагностика синдрома грушевидной мышцы

  • Осмотр и провокационные тесты

Диагноз ставится на основании данных осмотра. Возникновение боли при форсированной внутренней ротации согнутого бедра (маневр Фрайберга), отведении пораженной ноги в положении сидя (маневр Пейса), отрыве колена на несколько сантиметров от поверхности стола лежа на здоровом боку (маневр Битти) или при надавливании на ягодицы в месте, где седалищный нерв пересекает грушевидную мышцу, когда пациент медленно наклоняется к полу (тест Миркина), являются диагностическими признаками. Методы визуализации неинформативны, но могут быть полезны для исключения других причин сдавления седалищного нерва. Сдавление седалищного нерва межпозвоночным диском поясничного отдела (люмбо-сакральный радикулит) также может привести к иррадиации боли вниз по нижней конечности ниже колена и часто связано с болью в спине. Однако, отличить синдром грушевидной мышцы от патологических изменений межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника может быть достаточно сложно, поэтому может потребоваться направление на консультацию к специалисту.

Лечение синдрома грушевидной мышцы

  • Изменение вида физической активности

  • Упражнения на растяжение

Пациенту следует на некоторое время отказаться от бега, езды на велосипеде или от любой другой активности, при которой возникают боли. Пациентам, у которых боли усиливаются в положении сидя, следует сразу вставать или, если это невозможно, менять положение таким образом, чтобы устранить источник сдавления ягодиц. Полезными могут быть упражнения на растяжение мышц задней поверхности бедра и грушевидной мышцы. Хирургическое вмешательство показано редко. Часто временное облегчение могут обеспечить инъекции кортикостероидов, выполненные точно рядом с местом пересечения грушевидной мышцы и седалищного нерва. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) также могут обеспечить временное облегчение боли.

Упражнения на растяжку задних мышц бедра и грушевидной мышцы
Внешнее вращение бедром в положении лежа (упражнение раскладушка)
Внешнее вращение бедром в положении лежа (упражнение раскладушка)
1. Лягте на вовлеченную сторону. 2. Расположите плечи и бедра на одной линии с лодыжками немного позади корпуса с колен... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Мостик
Мостик
1. Лягте на спину на полу/столе с согнутыми в коленях обеими ногами. 2. Напрягите абдоминальные и ягодичные мышцы и ото... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Внешнее вращение бедром в положении лежа (упражнение раскладушка)
Внешнее вращение бедром в положении лежа (упражнение раскладушка)
1. Лягте на вовлеченную сторону. 2. Расположите плечи и бедра на одной линии с лодыжками немного позади корпуса с колен... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Мостик
Мостик
1. Лягте на спину на полу/столе с согнутыми в коленях обеими ногами. 2. Напрягите абдоминальные и ягодичные мышцы и ото... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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