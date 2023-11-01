Осмотр и провокационные тесты

Диагноз ставится на основании данных осмотра. Возникновение боли при форсированной внутренней ротации согнутого бедра (маневр Фрайберга), отведении пораженной ноги в положении сидя (маневр Пейса), отрыве колена на несколько сантиметров от поверхности стола лежа на здоровом боку (маневр Битти) или при надавливании на ягодицы в месте, где седалищный нерв пересекает грушевидную мышцу, когда пациент медленно наклоняется к полу (тест Миркина), являются диагностическими признаками. Методы визуализации неинформативны, но могут быть полезны для исключения других причин сдавления седалищного нерва. Сдавление седалищного нерва межпозвоночным диском поясничного отдела (люмбо-сакральный радикулит) также может привести к иррадиации боли вниз по нижней конечности ниже колена и часто связано с болью в спине. Однако, отличить синдром грушевидной мышцы от патологических изменений межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника может быть достаточно сложно, поэтому может потребоваться направление на консультацию к специалисту.