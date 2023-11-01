Растяжение плюснефалангового (ПФ) сустава

Подошвенная сторона плюснефалангового сустава большого пальца ноги стабилизируется суставной капсулой, подошвенными мышцами и сухожилиями, а также комплексом сесамовидных костей.

Механизм возникновения растяжения связок на большом пальце ноги заключается в предельном тыльном сгибании плюснефалангового сустава большого пальца стопы (более чем на 90°; например, при резком срывании с места, растяжение происходит в тот момент, когда пятка приподнята над землей). В англоязычной литературе такая травма называется "turf toe" (дословно с английского "газонный палец"), поскольку она была впервые описана у футболистов, играющих на искусственном газоне, который, являясь более твердой поверхностью, чем обычная трава, увеличивает разрушающую силу при тыльном сгибании пальца при отталкивании и, таким образом, повышает риск гиперэкстензии и растяжения связок на большом пальце ноги. Тем не менее растяжение связок может возникать при занятиях любым видом спорта с бегом на короткие дистанции или прыжками, при котором возможна принудительная гиперэкстензия большого пальца ноги (например, бейсбол, футбол, гимнастика). Оно также может возникать приобрести хроническую форму при повторяющейся гиперэкстензии большого пальца ноги (например, при занятии танцами). Некоторые врачи спортивной медицины утверждают, что спортивная обувь, которая имеет гибкую подошву, увеличивает риск растяжения связок большого пальца.

Помимо травм коленного и голеностопного суставов, растяжение связок большого пальца ноги является наиболее распространенной травмой, заставляющей спортсменов университета терять свое игровое время.