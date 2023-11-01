Растяжение плюснефалангового (ПФ) сустава

Растяжение плюснефалангового сустава – это растяжение комплекса подошвенных связок большого пальца стопы. Боль возникает при активных и пассивных движениях отекшего сустава. Рентгенография нужна для исключения перелома. Лечение включает в себя фиксацию больного пальца вместе с соседним здоровым, анальгетики и, как правило, физиотерапию для профилактики хронической тугоподвижности сустава. Боль, которая сохраняется более нескольких недель, указывает на более тяжелое растяжение связок, которое может потребовать хирургического вмешательства.
(См. также Боль в плюснефаланговых суставах.)
Этиология растяжения связок на большом пальце ноги
Подошвенная сторона плюснефалангового сустава большого пальца ноги стабилизируется суставной капсулой, подошвенными мышцами и сухожилиями, а также комплексом сесамовидных костей.
Механизм возникновения растяжения связок на большом пальце ноги заключается в предельном тыльном сгибании плюснефалангового сустава большого пальца стопы (более чем на 90°; например, при резком срывании с места, растяжение происходит в тот момент, когда пятка приподнята над землей). В англоязычной литературе такая травма называется "turf toe" (дословно с английского "газонный палец"), поскольку она была впервые описана у футболистов, играющих на искусственном газоне, который, являясь более твердой поверхностью, чем обычная трава, увеличивает разрушающую силу при тыльном сгибании пальца при отталкивании и, таким образом, повышает риск гиперэкстензии и растяжения связок на большом пальце ноги. Тем не менее растяжение связок может возникать при занятиях любым видом спорта с бегом на короткие дистанции или прыжками, при котором возможна принудительная гиперэкстензия большого пальца ноги (например, бейсбол, футбол, гимнастика). Оно также может возникать приобрести хроническую форму при повторяющейся гиперэкстензии большого пальца ноги (например, при занятии танцами). Некоторые врачи спортивной медицины утверждают, что спортивная обувь, которая имеет гибкую подошву, увеличивает риск растяжения связок большого пальца.
Помимо травм коленного и голеностопного суставов, растяжение связок большого пальца ноги является наиболее распространенной травмой, заставляющей спортсменов университета терять свое игровое время.
Симптомы и признаки растяжения связок большого пальца ноги "turf toe" (дословно с английского "газонный палец")
Наблюдается внезапная боль в плюснефаланговом (ПФ) суставе большого пальца стопы. Активные и пассивные движения сустава болезненны, сустав отечен.
Диагностика растяжения связок большого пальца ноги "turf toe" (дословно с английского "газонный палец")
Рентгенография
Диагноз ставится на основании клинических данных, но для исключения перелома необходимо проведение рентгенографии. Как и при любом растяжении, тяжесть травмы плюснефалангового сустава большого пальца стопы бывает I, II или III степени.
Лечение растяжения связок большого пальца ноги "turf toe" (дословно с английского "газонный палец")
Поддерживающие меры (покой, аутоиммобилизация, лед, возвышенное положение, анальгетики)
Физиотерапия
Редко проводят хирургическое вмешательство
Пациенты, как правило, должны ограничивать активность, прикладывать лед и делать совместное с соседним пальцем тейпирование большого пальца ноги, чтобы частично иммобилизовать пораженный плюснефаланговый сустав. Безрецептурные нестероидные противовоспалительные препараты могут краткосрочно помочь уменьшить боль. Предотвратить хроническую тугоподвижность плюснефалангового сустава может помочь физиотерапия, направленная на повышение гибкости. При травмах II степени может помочь ограничение движения суставов во время передвижения (например, ношение обуви с жесткой подошвой, ортеза или обуви с ортопедической стелькой). Если симптомы, включая ограниченную подвижность сустава, сохраняются в течение нескольких недель (что предполагает растяжение связок III степени), может потребоваться хирургическое вмешательство, выполняемое специалистом по лечению стопы и голеностопного сустава.
Прогноз при растяжения связок большого пальца ноги "turf toe" (дословно с английского "газонный палец")
При травмах I степени симптомы обычно разрешаются в течение недели или двух. При травмах II степени симптомы сохраняются > 2 недель. При редких травмах III степени (полный разрыв комплекса подошвенных связок) симптомы сохраняются в течение нескольких недель и включают продолжительное затруднение при движении большого пальца ноги.
При отсутствии лечения растяжение связок большого пальца ноги может привести к хронической тугоподвижности сустава.
Основные положения
Растяжение связок на большом пальце ноги – это растяжение плюснефалангового сустава большого пальца ноги, возникающее при форсированной гиперэкстензии.
Травма может произойти при занятиях любым видом спорта, в котором присутствуют внезапные прыжки или рывки, особенно на искусственном газоне.
Риск травмы может увеличить менее поддерживающая и гибкая спортивная обувь.
Для предотвращения хронической ригидности сустава большого пальца и боли необходимы точный диагноз и соответствующее лечение.