Подходы к лечению спортивных травм

Безотлагательное лечение большинства спортивных травм начинается с комплекса ПЛКП.

Защита

Покой

Лед

Компрессия

Возвышенное положение

Защита включает в себя покой и, при необходимости, иммобилизацию (например, шинирование) поврежденной части для предотвращения дальнейшей травмы.

Состояние покоя также предупреждает дополнительную травму и способствует уменьшению отека.

Лед (или готовые пакеты со льдом) вызывает сужение сосудов и уменьшает отек мягких тканей, воспаление и боль. Лед и пакеты со льдом нельзя класть непосредственно на кожу. Их необходимо упаковать в пластик или обернуть полотенцем. Их можно прикладывать не более, чем на 20 минут за один раз. Эластичный бинт можно накладывать вокруг герметично закрытого пакета со льдом, чтобы зафиксировать его на месте.

Наложение на поврежденую конечность эластичной давящей повязки позволяет уменьшить отек и боль. Бинт не следует накладывать слишком туго, чтобы не вызвать отека в дистальном отделе конечности.

Поврежденную конечность следует приподнять выше уровня сердца, поскольку такое положение способствует оттоку жидкости и, таким образом, снижает отек и боль. В идеале жидкость должна проходить весь путь от поврежденной области к сердцу (например, при травме кисти необходимо поднять и локоть, и кисть). Прикладывать лед и приподнимать поврежденную конечность следует несколько раз в течение 24 часов после острой травмы.