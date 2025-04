Подходы к лечению спортивных травм

Растяжения – это травмы связок и растяжения – травмы мышц (см. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)). Они обычно возникают при внезапном сильном напряжении, чаще всего во время бега, особенно с резкой сменой направления (например, при выполнении финта или обвода соперника в футболе). Такие травмы также распространены при силовых тренировках, когда спортсмен резко роняет или поднимает груз вместо того, чтобы двигаться медленно и плавно с постоянным контролем напряжения.

Опорно-двигательный аппарат 3D модель