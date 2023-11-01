Подходы к лечению спортивных травм

Занятия спортом всегда подразумевают риск получения травмы.
В целом, спортивные травмы можно подразделить на:
Травматическое перенапряжение
Тупые травмы
Множество травм (например, переломы, вывихи, тупая травма, растяжения, напряжения) не являются исключительно спортивными и могут быть результатом не связанной с занятиями спортом активности или результатом несчастного случая. Такие травмы описаны в данном РУКОВОДСТВЕ. Тем не менее, спортсменам, возможно, придётся научиться модифицировать неправильные методы, создающие условия для получения травм, или обратиться за консультацией для получения достаточного периода отдыха, чтобы оправиться от спортивной травмы (т.е., не тренироваться при наличии боли).
(См. также Скрининг для допуска занятия спортом (Screening for Sports Participation) а также Переломы (Fractures).)
Травматическое перенапряжение
Перенапряжение – одна из наиболее распространенных причин спортивных травм, подразумевает кумулятивное воздействие чрезмерного, повторяющегося напряжения анатомических структур. Оно приводит к травме мышц, сухожилий, хряща, суставной сумки, фасции и костей в любой комбинации. Риск травмы в результате перенапряжения зависит от сложного взаимодействия между личностными и внешними факторами.
Индивидуальные факторы со стороны пациента включают:
Мышечную слабость и отсутствие гибкости
Гиперподвижность суставов
Предыдущие травмы
Смещение кости
Асимметрию конечностей
Внешние факторы включают в себя:
Ошибки при тренировках (например, физические упражнения без достаточного времени, необходимого для восстановления, превышение допустимой нагрузки, укрепление одной группы мышц без подготовки противоположной группы и широкое использование одних и тех же моделей движения)
Условия окружающей среды (например, чрезмерно продолжительные занятия на беговой дорожке с наклоном или по дорогам, проложенным по пересеченной местности, где оказывается асимметричная нагрузка на конечности)
Характеристики оборудования для тренировок (например, необычные или непривычные движения, такие, как выполняемые в свое время на эллиптическом тренажере)
Бегуны чаще всего получают травму при слишком быстром увеличении интенсивности или продолжительности тренировок. Пловцы менее склонны к травмам в результате травматического перенапряжения, поскольку плавучая сила обладает защитным действием, но они все равно подвергаются риску травм, особенно плечевых суставов, которые отвечают за основные движения.
Тупые травмы
Тупая спортивная травма может приводить к повреждениям мягких тканей, таких как ушиб мягких тканей, различные типы сотрясений и переломы костей. Механизм травмы обычно включает сопровождающиеся сильным ударом столкновения с другими спортсменами или объектами (например, при задержке игрока в футболе или применении силовых приемов в хоккее), падения и прямые удары (например, в боксе и при занятиях боевыми искусствами).
Растяжения и напряжения
Растяжения – это травмы связок и растяжения – травмы мышц (см. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)). Они обычно возникают при внезапном сильном напряжении, чаще всего во время бега, особенно с резкой сменой направления (например, при выполнении финта или обвода соперника в футболе). Такие травмы также распространены при силовых тренировках, когда спортсмен резко роняет или поднимает груз вместо того, чтобы двигаться медленно и плавно с постоянным контролем напряжения.
Симптомы и признаки спортивных травм
Травма всегда вызывает боль, от умеренной до сильной. Физические признаки могут отсутствовать либо проявляться в любой комбинации отеком мягких тканей, эритемой, местным повышением температуры, болезненностью при дотрагивании, кровоподтеком и потерей подвижности.
Диагностика спортивных травм
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Иногда инструментальное исследование
Диагноз устанавливают по данным подробного анамнеза и медицинского осмотра. Следует уделить особое внимание механизму травмы, физическим нагрузкам в момент травмы, ранее перенесенным травмам, времени возникновения боли, а также степени и длительности болевых ощущений до, во время и после физической активности. Пациенты должны быть опрошены о применении хинолоновых антибиотиков, которые могут способствовать разрыву сухожилий. Могут потребоваться диагностические исследования (например, рентгенография, ультрасонография, КТ, МРТ, сканирование костей, электромиография) и направление к специалисту, если потребуется.
Лечение спортивных травм
Защита (Protection), покой (Rest), лед (Ice), компрессия (Compression), возвышенное положение (Elevation) (PRICE)
Анальгетики
Перекрестные тренировки
Постепенное возвращение к нагрузкам
ПЛКП
Безотлагательное лечение большинства спортивных травм начинается с комплекса ПЛКП.
Защита
Покой
Лед
Компрессия
Возвышенное положение
Защита включает в себя покой и, при необходимости, иммобилизацию (например, шинирование) поврежденной части для предотвращения дальнейшей травмы.
Состояние покоя также предупреждает дополнительную травму и способствует уменьшению отека.
Лед (или готовые пакеты со льдом) вызывает сужение сосудов и уменьшает отек мягких тканей, воспаление и боль. Лед и пакеты со льдом нельзя класть непосредственно на кожу. Их необходимо упаковать в пластик или обернуть полотенцем. Их можно прикладывать не более, чем на 20 минут за один раз. Эластичный бинт можно накладывать вокруг герметично закрытого пакета со льдом, чтобы зафиксировать его на месте.
Наложение на поврежденую конечность эластичной давящей повязки позволяет уменьшить отек и боль. Бинт не следует накладывать слишком туго, чтобы не вызвать отека в дистальном отделе конечности.
Поврежденную конечность следует приподнять выше уровня сердца, поскольку такое положение способствует оттоку жидкости и, таким образом, снижает отек и боль. В идеале жидкость должна проходить весь путь от поврежденной области к сердцу (например, при травме кисти необходимо поднять и локоть, и кисть). Прикладывать лед и приподнимать поврежденную конечность следует несколько раз в течение 24 часов после острой травмы.
Обезболивание
Для снятия боли используют анальгетики, обычно ацетаминофен (парацетамол) или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). НПВП не следует назначать пациентам с почечной недостаточностью, обезвоживанием, нарушением свертывания крови или аспирин-индуцированной бронхиальной астмой, гастритом или язвенной болезнью в анамнезе. Однако, если боль сохраняется на протяжении >72 часа после кажущейся незначительной травмы, рекомендуется посещение специалиста для оценки дополнительных или более тяжелых травм. Такие травмы лечатся соответствующим образом (например, иммобилизацией, иногда приемом пероральных или инъекционных кортикостероидов).
Кортикостероиды должны назначать только врачи и только при необходимости, поскольку эти препараты могут тормозить заживление мягких тканей и, иногда, ослабляют поврежденные сухожилия и мышцы. Частоту инъекций должен контролировать специалист, поскольку слишком частое введение может вызвать риск дегенерации тканей и разрыв связок или сухожилий.
Активность
В целом, спортсмены должны избегать специфической активности, которая привела к травме, до момента ее полного заживления. Чтобы снизить вероятность повторения ситуации, спортсмены могут заниматься перекрестными тренировками (выполнять ранообразные или похожие упражнения, которые не вызывают повторной травмы или боли). Наличие травмы также может потребовать сокращения амплитуды движений при выполнении упражнений, если присутствует невыносимая боль в определенных точках движения. При тренировке ранее травмированной области рекомендуется начинать с упражнений низкой интенсивности, что позволит постепенно увеличивать силу мышц, сухожилий и связок без риска повторной травмы. Полной иммобилизации обычно избегают, если повреждения легкие. Гораздо важнее поддерживать хорошую амплитуду движений, что способствует притоку крови к поврежденной области и ускоряет процесс заживления, чем быстро вернуться к полноценным нагрузкам из-за страха потерять форму. Возвращение к полноценной активности должно проходить постепенно и начинаться не ранее, чем пройдут боли. Спортсменам, участвующим в соревнованиях, следует подумать о консультации со специалистом (например, физиотерапевтом, спортивным тренером).
Спортсменам надо подобрать дифференциальную программу упражнений и физиотерапевтических процедур, которые позволят восстановить гибкость, силу и выносливость. Им также необходимо чувствовать себя психологически готовыми к началу занятий в полную силу. Участвующим в соревнованиях спортсменам может помочь мотивационный совет.
Пациентам, которые имели какие-либо симптомы или признаки сотрясения мозга, не следует возвращаться к игре в тот же день и желательно отдохнуть. Следует избегать посещения школы и трудовой деятельности, вождения, приема алкоголя и чрезмерной стимуляции головного мозга (например, использованием компьютеров, просмотром телевизионных передач, видеоиграми), физических нагрузок также следует избегать в раннем периоде восстановления для предотвращения пролонгации или усугубления симптомов.
Профилактика спортивных травм
Сами по себе физические упражнения помогают предупредить травмы, поскольку ткани становятся более эластичными и устойчивыми к воздействию различных сил, которое они испытывают во время тяжелых физических нагрузок. В целом, гибкость и общее улучшение физического состояния важны для всех спортсменов, как средства, помогающие избежать травм.
Общая разминка повышает температуру мышц и делает их более пластичными, сильными и устойчивыми к травме; разминка также повышает работоспособность за счет улучшения психической и физической подготовленности. Тем не менее, перед тренировкой для предотвращения травмы не были показаны упражнения на растяжку.