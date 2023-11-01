Отрыв сухожилия глубокого сгибателя пальцев (ГСП)

Сгибание пальцев кисти контролируется глубоким сгибателем пальцев (FDP) и поверхностным сгибателем пальцев (FDS). FDP прикрепляется к дистальной фаланге и сгибает дистальный межфаланговый сустав (DIP).

Самый классический отрыв FDP происходит, когда спортсмен хватает майку или рубашку второго спортсмена, при этом его согнутый палец оказывается зажатым в складках одежды и сильно вытягивается, когда второй спортсмен делает внезапный рывок, происходит отрыв сухожилия.

Отрыв FDP может сопровождаться и отрывом костного фрагмента.