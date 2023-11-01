Отрыв сухожилия глубокого сгибателя пальцев (ГСП)

Отрыв сухожилия глубокого сгибателя пальцев, как правило, возникает в месте прикрепления сухожилия к дистальной фаланге. Травмированный палец не может активно сгибаться в дистальном межфаланговом суставе. Рентгенография необходима для исключения отрывного перелома. Лечение - хирургическое.
Травма возникает в основном при занятиях футболом и другими видами контактного спорта (например, регби). Безымянный палец является наиболее травмированным (75% случаев).
(См. также Молоткообразный палец).
Этиология пальца Джерси
Сгибание пальцев кисти контролируется глубоким сгибателем пальцев (FDP) и поверхностным сгибателем пальцев (FDS). FDP прикрепляется к дистальной фаланге и сгибает дистальный межфаланговый сустав (DIP).
Самый классический отрыв FDP происходит, когда спортсмен хватает майку или рубашку второго спортсмена, при этом его согнутый палец оказывается зажатым в складках одежды и сильно вытягивается, когда второй спортсмен делает внезапный рывок, происходит отрыв сухожилия.
Отрыв FDP может сопровождаться и отрывом костного фрагмента.
Симптомы и признаки пальца Джерси
Травмированный спортсмен не может активно сгибать дистальный межфаланговый (ДМФ) сустав. Пальпация ладонной поверхности кончика пальца болезненна. Пораженный палец в покое немного разогнут.
Диагностика пальца Джерси
Рентгенография
Рентгенография необходима для исключения отрывного перелома дистальной фаланги. Необходимо попробовать выполнить активное сгибание пораженного дистального межфалангового сустава (DIP), иначе диагноз может быть с большой вероятностью неправильно поставлен.
Здравый смысл и предостережения
Лечение пальца Джерси
Хирургическое лечение
Лечение выбора - хирургическое вмешательство, выполняемое специалистом по кистям.
Основные положения
Палец джерси встречается при занятиях контактными видами спорта, такими как футбол и регби.
Чтобы не пропустить травму, следует проверить активное сгибание дистального межфалангового (ДМФ) сустава вовлеченного пальца.
Направьте пострадавших пациентов к специалисту на исправление хирургическим путем.