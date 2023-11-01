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Отрыв сухожилия глубокого сгибателя пальцев (ГСП)

(Палец джерси)

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Отрыв сухожилия глубокого сгибателя пальцев, как правило, возникает в месте прикрепления сухожилия к дистальной фаланге. Травмированный палец не может активно сгибаться в дистальном межфаланговом суставе. Рентгенография необходима для исключения отрывного перелома. Лечение - хирургическое.

Травма возникает в основном при занятиях футболом и другими видами контактного спорта (например, регби). Безымянный палец является наиболее травмированным (75% случаев).

(См. также Молоткообразный палец).

Этиология пальца Джерси

Сгибание пальцев кисти контролируется глубоким сгибателем пальцев (FDP) и поверхностным сгибателем пальцев (FDS). FDP прикрепляется к дистальной фаланге и сгибает дистальный межфаланговый сустав (DIP).

Самый классический отрыв FDP происходит, когда спортсмен хватает майку или рубашку второго спортсмена, при этом его согнутый палец оказывается зажатым в складках одежды и сильно вытягивается, когда второй спортсмен делает внезапный рывок, происходит отрыв сухожилия.

Отрыв FDP может сопровождаться и отрывом костного фрагмента.

Симптомы и признаки пальца Джерси

Травмированный спортсмен не может активно сгибать дистальный межфаланговый (ДМФ) сустав. Пальпация ладонной поверхности кончика пальца болезненна. Пораженный палец в покое немного разогнут.  

Диагностика пальца Джерси

  • Рентгенография

Рентгенография необходима для исключения отрывного перелома дистальной фаланги. Необходимо попробовать выполнить активное сгибание пораженного дистального межфалангового сустава (DIP), иначе диагноз может быть с большой вероятностью неправильно поставлен.

Здравый смысл и предостережения

  • Выполните тест на активное сгибание DIP сустава у спортсменов, занимающихся контактными видами спорта, которые испытывают необъяснимую боль в DIP суставе, особенно если палец в положении покоя находится в разогнутом состоянии.

Лечение пальца Джерси

  • Хирургическое лечение

Лечение выбора - хирургическое вмешательство, выполняемое специалистом по кистям.

Основные положения

  • Палец джерси встречается при занятиях контактными видами спорта, такими как футбол и регби.

  • Чтобы не пропустить травму, следует проверить активное сгибание дистального межфалангового (ДМФ) сустава вовлеченного пальца.

  • Направьте пострадавших пациентов к специалисту на исправление хирургическим путем.

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