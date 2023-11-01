Напряжение группы мышц задней поверхности бедра

Покой, лед и компрессия

Упражнения на растяжение, а затем на укрепление мышц

Как можно скорее, надо начать прикладывать лед и использовать компрессионный ортез на бедро. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и анальгетики назначаются по необходимости, при болях во время ходьбы в раннем периоде можно пользоваться костылями.

По мере снижения боли пациентам следует начинать упражнения на мягкое растяжение мышц группы задней поверхности бедра. Когда боль полностью пройдет, начинают упражнения на укрепление четырехглавой мышцы бедра и мышц группы задней поверхности бедра.

Пациенты могут вернуться к тренировкам только после достатачного восстановления мышечной силы. Они должны осознавать, что в зависимости от тяжести травмы, восстановление мышц группы задней поверхности бедра может длиться несколько месяцев.