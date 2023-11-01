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Напряжение группы мышц задней поверхности бедра

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Напряжение мышц задней поверхности бедра – это частичный разрыв этой группы мышц, чаще всего в месте мышечно-сухожильного соединения.

Напряжения мышц группы задней поверхности бедра распространено среди спортсменов. В группу риска входят спортсмены с плохой эластичностью мышц этой группы, с недостаточным разогревом мышц перед соревнованием и ранее перенесенной травмой. Также высокому риску подвергаются спортсмены более старшего возраста. Как и при любом напряжении мышц, величина силы, приводящая к разрыву мышцы, определяет тяжесть травмы.

Мышцы подколенного сухожилия

Подколенные сухожилия – это сухожилия 3-х задних мышц бедра: полуперепончатая, полусухожильная мышца и бицепс бедра.

Симптомы и признаки растяжения подколенного сухожилия

Напряжения мышц группы задней поверхности бедра может проявляться областью острой боли на задней поверхности бедра во время спринтерского или обычного бега, а может развиваться медленно, обычно из-за недостатков в организации тренировочного процесса.

Диагностика растяжения подколенного сухожилия

  • Клиническая оценка

Диагноз подтверждается болью в ягодичной области при сгибании коленного сустава под сопротивлением и при пальпации задней поверхности бедра. При умеренном напряжении отмечают наличие болезненности и отечности. Более тяжелые напряжения проявляются кровоподтеком, умеренным или сильным отеком и слабой мышечной функцией, обусловленной болью и слабостью.

Лечение растяжения подколенного сухожилия

  • Покой, лед и компрессия

  • Упражнения на растяжение, а затем на укрепление мышц

Как можно скорее, надо начать прикладывать лед и использовать компрессионный ортез на бедро. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и анальгетики назначаются по необходимости, при болях во время ходьбы в раннем периоде можно пользоваться костылями.

По мере снижения боли пациентам следует начинать упражнения на мягкое растяжение мышц группы задней поверхности бедра. Когда боль полностью пройдет, начинают упражнения на укрепление четырехглавой мышцы бедра и мышц группы задней поверхности бедра.

Пациенты могут вернуться к тренировкам только после достатачного восстановления мышечной силы. Они должны осознавать, что в зависимости от тяжести травмы, восстановление мышц группы задней поверхности бедра может длиться несколько месяцев.

Упражнения для укрепления и растяжения задних мышц бедра
Приседания
Приседания
1. Поставьте ступни на ширине бедер друг от друга. 2. Пальцы должны указывать вперед, чтобы оставаться в соответствии с... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Активное вытягивание подколенного сухожилия в положении лежа на спине
Активное вытягивание подколенного сухожилия в положении лежа на спине
1. В положении лежа на спине, держась за вовлеченное колено, осторожно подтяните его к груди. 2. Аккуратно разогните ко... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Мостик
Мостик
1. Лягте на спину на полу/столе с согнутыми в коленях обеими ногами. 2. Напрягите абдоминальные и ягодичные мышцы и ото... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Сопротивление сгибанию коленного сустава в наклонном положении
Сопротивление сгибанию коленного сустава в наклонном положении
1. После ослабления течения воспалительной фазы пациент способен выполнять сгибание колена без боли: 2. Лягте на живот.... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Приседания
Приседания
1. Поставьте ступни на ширине бедер друг от друга. 2. Пальцы должны указывать вперед, чтобы оставаться в соответствии с... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Активное вытягивание подколенного сухожилия в положении лежа на спине
Активное вытягивание подколенного сухожилия в положении лежа на спине
1. В положении лежа на спине, держась за вовлеченное колено, осторожно подтяните его к груди. 2. Аккуратно разогните ко... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Мостик
Мостик
1. Лягте на спину на полу/столе с согнутыми в коленях обеими ногами. 2. Напрягите абдоминальные и ягодичные мышцы и ото... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Сопротивление сгибанию коленного сустава в наклонном положении
Сопротивление сгибанию коленного сустава в наклонном положении
1. После ослабления течения воспалительной фазы пациент способен выполнять сгибание колена без боли: 2. Лягте на живот.... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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