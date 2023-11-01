Напряжение группы мышц задней поверхности бедра

Напряжение мышц задней поверхности бедра – это частичный разрыв этой группы мышц, чаще всего в месте мышечно-сухожильного соединения.
Напряжения мышц группы задней поверхности бедра распространено среди спортсменов. В группу риска входят спортсмены с плохой эластичностью мышц этой группы, с недостаточным разогревом мышц перед соревнованием и ранее перенесенной травмой. Также высокому риску подвергаются спортсмены более старшего возраста. Как и при любом напряжении мышц, величина силы, приводящая к разрыву мышцы, определяет тяжесть травмы.
Мышцы подколенного сухожилия
Подколенные сухожилия – это сухожилия 3-х задних мышц бедра: полуперепончатая, полусухожильная мышца и бицепс бедра.
Симптомы и признаки растяжения подколенного сухожилия
Напряжения мышц группы задней поверхности бедра может проявляться областью острой боли на задней поверхности бедра во время спринтерского или обычного бега, а может развиваться медленно, обычно из-за недостатков в организации тренировочного процесса.
Диагностика растяжения подколенного сухожилия
Клиническая оценка
Диагноз подтверждается болью в ягодичной области при сгибании коленного сустава под сопротивлением и при пальпации задней поверхности бедра. При умеренном напряжении отмечают наличие болезненности и отечности. Более тяжелые напряжения проявляются кровоподтеком, умеренным или сильным отеком и слабой мышечной функцией, обусловленной болью и слабостью.
Лечение растяжения подколенного сухожилия
Покой, лед и компрессия
Упражнения на растяжение, а затем на укрепление мышц
Как можно скорее, надо начать прикладывать лед и использовать компрессионный ортез на бедро. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и анальгетики назначаются по необходимости, при болях во время ходьбы в раннем периоде можно пользоваться костылями.
По мере снижения боли пациентам следует начинать упражнения на мягкое растяжение мышц группы задней поверхности бедра. Когда боль полностью пройдет, начинают упражнения на укрепление четырехглавой мышцы бедра и мышц группы задней поверхности бедра.
Пациенты могут вернуться к тренировкам только после достатачного восстановления мышечной силы. Они должны осознавать, что в зависимости от тяжести травмы, восстановление мышц группы задней поверхности бедра может длиться несколько месяцев.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.