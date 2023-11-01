Медиальный эпикондилит – это воспаление группы мышц-сгибателей и пронаторов, берущих свое начало в области медиального надмыщелка плечевой кости. Диагноз ставится по результатам провакационных тестов. Лечение включает покой и лед с последующими тренировками и постепенным возобновлением обычной активности.
Причиной медиального эпикондилита может стать любая физическая активность, сопровождающаяся силовым воздействием на повернутый кнаружи локтевой сустав или форсированным сгибанием предплечья, как это бывает при неправильной технике игры в гольф, подаче мяча в теннисе (особенно при подаче крученого мяча, использовании слишком тяжелой ракетки или ракетки с чрезмерно туго натянутыми струнами либо неподходящей по размеру ручкой и тяжелых мячей) или метании копья. Не связанная с занятиями спортом активность, которая может явиться причиной эпикондилита, включает кладку кирпича, ковку и набор текста на клавиатуре.
Симптомы и признаки медиального эпикондилита
Боль возникает в сухожилиях сгибателей и пронаторов, прикрепляющихся к медиальному надмыщелку, и медиального надмыщелка, когда запястье согнуто и пронировано под сопротивлением.
Диагностика медиального эпикондилита
Провокационные тесты
Для подтверждения диагноза врач просит пациента сесть на стул, положить предплечье на стол, кисть должна быть в положении пронации. Врач оказывает давление на предплечье, а пациент пытается согнуть запястье и поднять кулак. Боль в области медиального надмыщелка и месте прикрепления сухожилия сгибателя подтверждает диагноз. (См. также Как обследовать локтевой сустав (How to Examine the Shoulder)).
Лечение медиального эпикондилита
Покой, лед, упражнения на растяжение мышц
Изменение вида физической активности
Позже, укрепляющие упражнения
Лечение симптоматическое и подобно тому, которое применяется при латеральном эпикондилите. Пациенты должны избегать любой активности, которая вызывает боль. Сначала показаны покой, лед, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и упражнения на растяжение мышц, иногда в комплексе с инъекциями кортикостероидов в болезненную область вокруг сухожилия. После уменьшения болей начинают выполнять легкие упражнения на сопротивление мышц-сгибателей и разгибателей предплечья с последующими эксцентрическими и концентрическими резистивными упражнениями. Обычно решение о необходимости хирургического вмешательства принимается не ранее, чем через 9–12 месяцев неэффективного консервативного лечения. Хирургические техники лечения медиального эпикондилита включают резекцию рубцовой ткани и восстановление поврежденных тканей.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.