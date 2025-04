Медиальный эпикондилит

Провокационные тесты

Для подтверждения диагноза врач просит пациента сесть на стул, положить предплечье на стол, кисть должна быть в положении пронации. Врач оказывает давление на предплечье, а пациент пытается согнуть запястье и поднять кулак. Боль в области медиального надмыщелка и месте прикрепления сухожилия сгибателя подтверждает диагноз. (См. также Как обследовать локтевой сустав (How to Examine the Shoulder)).