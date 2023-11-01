Медиальный эпикондилит – это воспаление группы мышц-сгибателей и пронаторов, берущих свое начало в области медиального надмыщелка плечевой кости. Диагноз ставится по результатам провакационных тестов. Лечение включает покой и лед с последующими тренировками и постепенным возобновлением обычной активности.

Причиной медиального эпикондилита может стать любая физическая активность, сопровождающаяся силовым воздействием на повернутый кнаружи локтевой сустав или форсированным сгибанием предплечья, как это бывает при неправильной технике игры в гольф, подаче мяча в теннисе (особенно при подаче крученого мяча, использовании слишком тяжелой ракетки или ракетки с чрезмерно туго натянутыми струнами либо неподходящей по размеру ручкой и тяжелых мячей) или метании копья. Не связанная с занятиями спортом активность, которая может явиться причиной эпикондилита, включает кладку кирпича, ковку и набор текста на клавиатуре.

Симптомы и признаки медиального эпикондилита Боль возникает в сухожилиях сгибателей и пронаторов, прикрепляющихся к медиальному надмыщелку, и медиального надмыщелка, когда запястье согнуто и пронировано под сопротивлением.

Диагностика медиального эпикондилита Провокационные тесты Для подтверждения диагноза врач просит пациента сесть на стул, положить предплечье на стол, кисть должна быть в положении пронации. Врач оказывает давление на предплечье, а пациент пытается согнуть запястье и поднять кулак. Боль в области медиального надмыщелка и месте прикрепления сухожилия сгибателя подтверждает диагноз. (См. также Как обследовать локтевой сустав (How to Examine the Shoulder)). Медиальный эпикондилит 3D модель