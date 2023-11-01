Латеральный эпикондилит развивается в результате воспаления или микроразрыва волокон сухожилий мышц-разгибателей предплечья. Симптомы включают боль в области латерального надмыщелка плечевой кости, которая может иррадиировать в предплечье. Диагноз ставится по результатам осмотра и провокационных тестов. Лечение включает покой, назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и физиотерапии.

Теоретические предположения по поводу патофизиологии латерального эпикондилита включают активность, не связанную со спортом, и профессиональную деятельность, которые требуют постоянных силовых супинаций и пронаций предплечья, а также чрезмерной нагрузки или слабости (или их комбинации) длинного и короткого лучевых разгибателей запястья, которые берут свое начало от латерального надмыщелка локтевой кости. К примеру, во время удара слева при игре в теннис, локтевой и лучезапястный суставы разгибаются и сухожилия разгибателей, в частности короткого лучевого разгибателя запястья, могут повреждаться во время перекатывания над латеральным надмыщелком и головкой лучевой кости. К предрасполагающим факторам относятся слабые мышцы плечевого и лучезапястного суставов, слишком туго натянутые струны на ракетке, слишком большая рукоятка ракетки, игра тяжелыми влажными мячами и не попадание мяча в центр ракетки.

При тренировках с отягощением травмы часто возникают в результате чрезмерной нагрузки (слишком большая активность или слишком частое выполнение монотонных движений) либо мышечного дисбаланса между разгибателями и сгибателями предплечья. Не связанная со спортом деятельность, которая может явиться причиной или привести к развитию латерального эпикондилита, включает повторяющиеся захватывания и вкручивания (например, работа ручной отверткой, вполне вероятно – машинопись).

Со временем могут развиться поднадкостничные кровоизлияния, кальциноз и, что наиболее значимо, дегенеративные изменения в тканях сухожилий.

Симптомы и признаки латерального эпикондилита Сначала боль возникает в сухожилиях разгибателей предплечья и в области латерального надмыщелка плеча при разгибании запястья с преодолением сопротивления (например, как при работе ручной отверткой или во время удара слева при игре в теннис). При тренировках с отягощением латеральный эпикондилит особенно беспокоит во время выполнения различных упражнений для мышц спины, подобных гребле и подтягиванию, особенно при пронации рук. Боль может распространяться от латерального надмыщелка к среднему отделу предплечья. Латеральный эпикондилит 3D модель

Диагностика латерального эпикондилита Провокационные тесты Диагностическим признаком является боль по ходу сухожилия общего разгибателя, когда средний палец кисти разгибается под действием сопротивления, а локтевой сустав разогнут. Альтернативно диагноз подтверждается, если такая же боль возникает при выполнении следующего приема: больной сидит на стуле, положив предплечье на стол и поддерживая локтевой сустав в положении флексии (согнутым), а кисть – ладонью вниз; врач плотно накрывает своей ладонью кисть пациента, который пытается оторвать кисть от стола за счет разгибания запястья (см. также Как обследовать локтевой сустав).

Лечение латерального эпикондилита Покой, лед, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), упражнения на растяжение мышц разгибателей

Изменение вида физической активности

Ортез для теннисного локтя (противодействующей силы)

Позже, укрепляющие упражнения Подход к лечению двухэтапный. Сначала применяются покой, лед, НСПВП препараты и растяжение мышц разгибателей. Иногда возникает необходимость в инъекциях кортикостероидов в болезненную область вокруг сухожилия. Когда боль уменьшится, выполняются легкие упражнения на сопротивление мышц разгибателей и сгибателей предплечья, после этого выполняются эксцентрические и концентрические упражнения на сопротивление. Необходимо избегать активности, которая вызывает боль при экстензии и супинации запястья. Часто в случае симптома локтя теннисиста (против силы) рекомендуется использование ортезов. Для теннисистов важно правильно подобрать размер и тип ракетки, что также поможет предупредить повреждение в будущем. Хотя необходимость в хирургическом вмешательстве возникает не всегда, хирургические техники лечения латерального эпикондилита включают удаление рубцов и дегенеративных тканей пораженных сухожилий разгибателей в области локтевого сустава. Хирургическое вмешательство обычно рассматривается только после, по крайней мере, 9-12 месяцев безуспешного консервативного лечения; пациентам следует сообщить, что операция не всегда может обеспечить удовлетворительное облегчение симптомов. Упражнения для облегчения латерального эпикондилита Сопротивление при отведении и вытягивании пальцев с использованием воска 1. Разровняйте воск на столе. 2. Согните (сожмите) пальцы и положите на воск. 3. Вытяните и разведите (расширьте) пальц ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Сопротивление кистей и пальцев при захвате с использованием полотенца 1. Возьмите и слегка сожмите обеими руками рулон из полотенца. 2. Скручивайте полотенце в разных направлениях. 3. Выпол ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Сопротивление лучезапястного сустава разгибанию с применением тяжести 1. Поместите предплечье на стол ладонью вниз рядом с краем стола. 2. Двигайте лучезапястным суставом в направлении ввер ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Сопротивление сгибанию лучезапястного сустава с использованием веса 1. Поместите предплечье на стол ладонью вверх вне края стола. 2. Поворачивайте в лучезапястном суставе вверх при сгибан ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Вытягивание сгибателей запястья 1. Положите вовлеченную кисть ладонью вверх. 2. Возьмитесь пальцами вовлеченную кисть с другой стороны. 3. Держите локо ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Вытягивание разгибателей запястья 1. Начните с выпрямления локтя. 2. Невовлеченной рукой сожмите ладонь со стороны большого пальца и согните запястье вни ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Сопротивление при отведении и вытягивании пальцев с использованием воска 1. Разровняйте воск на столе. 2. Согните (сожмите) пальцы и положите на воск. 3. Вытяните и разведите (расширьте) пальц ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Сопротивление кистей и пальцев при захвате с использованием полотенца 1. Возьмите и слегка сожмите обеими руками рулон из полотенца. 2. Скручивайте полотенце в разных направлениях. 3. Выпол ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Сопротивление лучезапястного сустава разгибанию с применением тяжести 1. Поместите предплечье на стол ладонью вниз рядом с краем стола. 2. Двигайте лучезапястным суставом в направлении ввер ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Сопротивление сгибанию лучезапястного сустава с использованием веса 1. Поместите предплечье на стол ладонью вверх вне края стола. 2. Поворачивайте в лучезапястном суставе вверх при сгибан ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Вытягивание сгибателей запястья 1. Положите вовлеченную кисть ладонью вверх. 2. Возьмитесь пальцами вовлеченную кисть с другой стороны. 3. Держите локо ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC. Вытягивание разгибателей запястья 1. Начните с выпрямления локтя. 2. Невовлеченной рукой сожмите ладонь со стороны большого пальца и согните запястье вни ... Прочитайте дополнительные сведения Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.