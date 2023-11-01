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Латеральный эпикондилит

(теннисный локоть)

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Латеральный эпикондилит развивается в результате воспаления или микроразрыва волокон сухожилий мышц-разгибателей предплечья. Симптомы включают боль в области латерального надмыщелка плечевой кости, которая может иррадиировать в предплечье. Диагноз ставится по результатам осмотра и провокационных тестов. Лечение включает покой, назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и физиотерапии.

Теоретические предположения по поводу патофизиологии латерального эпикондилита включают активность, не связанную со спортом, и профессиональную деятельность, которые требуют постоянных силовых супинаций и пронаций предплечья, а также чрезмерной нагрузки или слабости (или их комбинации) длинного и короткого лучевых разгибателей запястья, которые берут свое начало от латерального надмыщелка локтевой кости. К примеру, во время удара слева при игре в теннис, локтевой и лучезапястный суставы разгибаются и сухожилия разгибателей, в частности короткого лучевого разгибателя запястья, могут повреждаться во время перекатывания над латеральным надмыщелком и головкой лучевой кости. К предрасполагающим факторам относятся слабые мышцы плечевого и лучезапястного суставов, слишком туго натянутые струны на ракетке, слишком большая рукоятка ракетки, игра тяжелыми влажными мячами и не попадание мяча в центр ракетки.

При тренировках с отягощением травмы часто возникают в результате чрезмерной нагрузки (слишком большая активность или слишком частое выполнение монотонных движений) либо мышечного дисбаланса между разгибателями и сгибателями предплечья. Не связанная со спортом деятельность, которая может явиться причиной или привести к развитию латерального эпикондилита, включает повторяющиеся захватывания и вкручивания (например, работа ручной отверткой, вполне вероятно – машинопись).

Со временем могут развиться поднадкостничные кровоизлияния, кальциноз и, что наиболее значимо, дегенеративные изменения в тканях сухожилий.

Симптомы и признаки латерального эпикондилита

Сначала боль возникает в сухожилиях разгибателей предплечья и в области латерального надмыщелка плеча при разгибании запястья с преодолением сопротивления (например, как при работе ручной отверткой или во время удара слева при игре в теннис). При тренировках с отягощением латеральный эпикондилит особенно беспокоит во время выполнения различных упражнений для мышц спины, подобных гребле и подтягиванию, особенно при пронации рук. Боль может распространяться от латерального надмыщелка к среднему отделу предплечья.

Диагностика латерального эпикондилита

  • Провокационные тесты

Диагностическим признаком является боль по ходу сухожилия общего разгибателя, когда средний палец кисти разгибается под действием сопротивления, а локтевой сустав разогнут. Альтернативно диагноз подтверждается, если такая же боль возникает при выполнении следующего приема: больной сидит на стуле, положив предплечье на стол и поддерживая локтевой сустав в положении флексии (согнутым), а кисть – ладонью вниз; врач плотно накрывает своей ладонью кисть пациента, который пытается оторвать кисть от стола за счет разгибания запястья (см. также Как обследовать локтевой сустав).

Лечение латерального эпикондилита

  • Покой, лед, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), упражнения на растяжение мышц разгибателей

  • Изменение вида физической активности

  • Ортез для теннисного локтя (противодействующей силы)

  • Позже, укрепляющие упражнения

Подход к лечению двухэтапный. Сначала применяются покой, лед, НСПВП препараты и растяжение мышц разгибателей. Иногда возникает необходимость в инъекциях кортикостероидов в болезненную область вокруг сухожилия. Когда боль уменьшится, выполняются легкие упражнения на сопротивление мышц разгибателей и сгибателей предплечья, после этого выполняются эксцентрические и концентрические упражнения на сопротивление. Необходимо избегать активности, которая вызывает боль при экстензии и супинации запястья. Часто в случае симптома локтя теннисиста (против силы) рекомендуется использование ортезов. Для теннисистов важно правильно подобрать размер и тип ракетки, что также поможет предупредить повреждение в будущем.

Хотя необходимость в хирургическом вмешательстве возникает не всегда, хирургические техники лечения латерального эпикондилита включают удаление рубцов и дегенеративных тканей пораженных сухожилий разгибателей в области локтевого сустава. Хирургическое вмешательство обычно рассматривается только после, по крайней мере, 9-12 месяцев безуспешного консервативного лечения; пациентам следует сообщить, что операция не всегда может обеспечить удовлетворительное облегчение симптомов.

Упражнения для облегчения латерального эпикондилита
Сопротивление при отведении и вытягивании пальцев с использованием воска
Сопротивление при отведении и вытягивании пальцев с использованием воска
1. Разровняйте воск на столе. 2. Согните (сожмите) пальцы и положите на воск. 3. Вытяните и разведите (расширьте) пальц... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Сопротивление кистей и пальцев при захвате с использованием полотенца
Сопротивление кистей и пальцев при захвате с использованием полотенца
1. Возьмите и слегка сожмите обеими руками рулон из полотенца. 2. Скручивайте полотенце в разных направлениях. 3. Выпол... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Сопротивление лучезапястного сустава разгибанию с применением тяжести
Сопротивление лучезапястного сустава разгибанию с применением тяжести
1. Поместите предплечье на стол ладонью вниз рядом с краем стола. 2. Двигайте лучезапястным суставом в направлении ввер... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Сопротивление сгибанию лучезапястного сустава с использованием веса
Сопротивление сгибанию лучезапястного сустава с использованием веса
1. Поместите предплечье на стол ладонью вверх вне края стола. 2. Поворачивайте в лучезапястном суставе вверх при сгибан... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Вытягивание сгибателей запястья
Вытягивание сгибателей запястья
1. Положите вовлеченную кисть ладонью вверх. 2. Возьмитесь пальцами вовлеченную кисть с другой стороны. 3. Держите локо... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Вытягивание разгибателей запястья
Вытягивание разгибателей запястья
1. Начните с выпрямления локтя. 2. Невовлеченной рукой сожмите ладонь со стороны большого пальца и согните запястье вни... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Сопротивление при отведении и вытягивании пальцев с использованием воска
Сопротивление при отведении и вытягивании пальцев с использованием воска
1. Разровняйте воск на столе. 2. Согните (сожмите) пальцы и положите на воск. 3. Вытяните и разведите (расширьте) пальц... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Сопротивление кистей и пальцев при захвате с использованием полотенца
Сопротивление кистей и пальцев при захвате с использованием полотенца
1. Возьмите и слегка сожмите обеими руками рулон из полотенца. 2. Скручивайте полотенце в разных направлениях. 3. Выпол... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Сопротивление лучезапястного сустава разгибанию с применением тяжести
Сопротивление лучезапястного сустава разгибанию с применением тяжести
1. Поместите предплечье на стол ладонью вниз рядом с краем стола. 2. Двигайте лучезапястным суставом в направлении ввер... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Сопротивление сгибанию лучезапястного сустава с использованием веса
Сопротивление сгибанию лучезапястного сустава с использованием веса
1. Поместите предплечье на стол ладонью вверх вне края стола. 2. Поворачивайте в лучезапястном суставе вверх при сгибан... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Вытягивание сгибателей запястья
Вытягивание сгибателей запястья
1. Положите вовлеченную кисть ладонью вверх. 2. Возьмитесь пальцами вовлеченную кисть с другой стороны. 3. Держите локо... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Вытягивание разгибателей запястья
Вытягивание разгибателей запястья
1. Начните с выпрямления локтя. 2. Невовлеченной рукой сожмите ладонь со стороны большого пальца и согните запястье вни... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Основные положения

  • Латеральный эпикондилит может возникнуть в результате повторяющихся и силовых супинаций и пронаций предплечья и/или разведения предплечий и запястий; такие движения связаны с функционированием длинного и короткого лучевых разгибателей запястья, которые берут свое начало от латерального надмыщелка локтевой кости.

  • Типичные виды деятельности, которые используют такие движения включают в себя удар бэкхенд ракеткой (например, теннис) и использование отвертки.

  • Диагностическим признаком является боль по ходу сухожилия общего разгибателя, когда средний палец кисти разгибается под действием сопротивления, а локтевой сустав разогнут.

  • Первоначально лечение проводится с обеспечением отдыха, наложением льда, НПВП и вытяжением мышц-разгибателей, а затем выполнением упражнений для укрепления разгибателей и сгибателей запястья.

  • Иногда могут помочь инъекции кортикостероидов и, редко, хирургическое вмешательство.

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