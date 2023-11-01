Воспаление ахиллова сухожилия

Травмы ахиллова сухожилия включают воспаление рыхлой ткани, окружающей сухожилие, а также его частичные или полные разрывы.
Тендинит ахиллова сухожилия очень часто развивается у спортсменов, занимающихся беговыми дисциплинами. Икроножная мышца прикрепляется к пяточной кости через ахиллово сухожилие. Во время бега икроножные мышцы помогают отрывать стопу от поверхности. Повторяющееся во время бега силовое воздействие на сухожилие в комбинации с недостаточным восстановлением может сначала вызвать воспаление рыхлой ткани, окружающей сухожилие (жировой, рыхлой волокнистой ткани). Полный разрыв ахиллова сухожилия является тяжелой серьезной травмой, обычно возникающей в результате внезапного сильного напряжения. У людей, которые принимают антибиотики фторхинолонового ряда, даже минимальное физическое напряжение может привести к разрыву ахиллова сухожилия.
Симптомы и признаки тендинита ахиллова сухожилия
Первым симптомом воспаления ахиллова сухожилия является боль в заднем отделе пятки, которая усиливается в начале выполнения упражнения и часто стихает по мере продолжения занятий.
Полный разрыв ахиллова сухожилия обычно возникает при внезапном резком изменении направления во время бега или игры в теннис и часто сопровождается ощущением удара сзади по голеностопному суставу и икроножной мышце предметом, подобным бейсбольной бите.
Диагностика тендинита ахиллова сухожилия
Клиническая оценка
Обследование воспаленного или частично разорванного ахиллова сухожилия выявляет его болезненность при сдавливании пальцами. На полные разрывы указывает:
Внезапная сильная боль и неспособность к передвижению
Пальпируемый дефект по ходу сухожилия
Положительный тест Томпсона (больной лежит на спине, врач сжимает икроножную мышцу; этот прием не вызывает ожидаемого в норме подошвенного сгибания стопы)
Лечение тендинита ахиллова сухожилия
Лед, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и упражнения на растяжение
Изменение вида физической активности
Иногда подпяточники
При воспалении сухожилия сначала применяют лед, мягкое растяжение икроножной мышцы и назначают НПВП.
Можно использовать подпяточники, что поможет снять напряжение сухожилия. Спортсменов предупреждают о необходимости избегать бега в гору и с горы до полного исчезновения боли и рекомендуют перекрестные тренировки в аэробной среде.
Большинство клиницистов лечат полные разрывы ахиллова сухожилия хирургическим путем. Однако недавние исследования (1, 2, 3) показали, что безоперационное лечение (включая высокоструктурированные реабилитационные мероприятия) дает долгосрочные результаты, схожие с результатами хирургического лечения в плане силы голеностопа, диапазона движения в голеностопном суставе, частоты повторных разрывов сухожилия и способности заниматься деятельностью, которая была до травмы.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Справочные материалы по лечению
1. Lantto L, Heikkinen J, Flinkkila T, et al: A prospective randomized trial comparing surgical and nonsurgical treatments of acute Achilles tendon ruptures. Am J Sports Med 44(9):2406-2414, 2016. doi: 10.1177/0363546516651060
2. Parisien RL, Dodson CC, Trofa DP, et al: Face off: Surgical versus nonsurgical treatment of acute Achilles tendon ruptures. AAOS Now July 2016, cover.
3. Myhrvold SB, Brouwer EF, Andresen TKM, et al: Nonoperative or surgical treatment of acute Achilles' tendon rupture. N Engl J Med 386(15):1409-1420, 2022. doi: 10.1056/NEJMoa2108447