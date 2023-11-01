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Воспаление ахиллова сухожилия

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Травмы ахиллова сухожилия включают воспаление рыхлой ткани, окружающей сухожилие, а также его частичные или полные разрывы.

Тендинит ахиллова сухожилия очень часто развивается у спортсменов, занимающихся беговыми дисциплинами. Икроножная мышца прикрепляется к пяточной кости через ахиллово сухожилие. Во время бега икроножные мышцы помогают отрывать стопу от поверхности. Повторяющееся во время бега силовое воздействие на сухожилие в комбинации с недостаточным восстановлением может сначала вызвать воспаление рыхлой ткани, окружающей сухожилие (жировой, рыхлой волокнистой ткани). Полный разрыв ахиллова сухожилия является тяжелой серьезной травмой, обычно возникающей в результате внезапного сильного напряжения. У людей, которые принимают антибиотики фторхинолонового ряда, даже минимальное физическое напряжение может привести к разрыву ахиллова сухожилия.

Симптомы и признаки тендинита ахиллова сухожилия

Первым симптомом воспаления ахиллова сухожилия является боль в заднем отделе пятки, которая усиливается в начале выполнения упражнения и часто стихает по мере продолжения занятий.

Полный разрыв ахиллова сухожилия обычно возникает при внезапном резком изменении направления во время бега или игры в теннис и часто сопровождается ощущением удара сзади по голеностопному суставу и икроножной мышце предметом, подобным бейсбольной бите.

Диагностика тендинита ахиллова сухожилия

  • Клиническая оценка

Обследование воспаленного или частично разорванного ахиллова сухожилия выявляет его болезненность при сдавливании пальцами. На полные разрывы указывает:

  • Внезапная сильная боль и неспособность к передвижению

  • Пальпируемый дефект по ходу сухожилия

  • Положительный тест Томпсона (больной лежит на спине, врач сжимает икроножную мышцу; этот прием не вызывает ожидаемого в норме подошвенного сгибания стопы)

Лечение тендинита ахиллова сухожилия

  • Лед, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и упражнения на растяжение

  • Изменение вида физической активности

  • Иногда подпяточники

При воспалении сухожилия сначала применяют лед, мягкое растяжение икроножной мышцы и назначают НПВП.

Можно использовать подпяточники, что поможет снять напряжение сухожилия. Спортсменов предупреждают о необходимости избегать бега в гору и с горы до полного исчезновения боли и рекомендуют перекрестные тренировки в аэробной среде.

Большинство клиницистов лечат полные разрывы ахиллова сухожилия хирургическим путем. Однако недавние исследования (1, 2, 3) показали, что безоперационное лечение (включая высокоструктурированные реабилитационные мероприятия) дает долгосрочные результаты, схожие с результатами хирургического лечения в плане силы голеностопа, диапазона движения в голеностопном суставе, частоты повторных разрывов сухожилия и способности заниматься деятельностью, которая была до травмы.

Упражнения по растяжению ахиллова сухожилия
Растягивание лодыжки при выполнении подошвенного сгибания в положении стоя
Растягивание лодыжки при выполнении подошвенного сгибания в положении стоя
1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену. 2. На вовлеченной стороне согните ногу в коленном суст... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Растягивание лодыжки при выполнении подошвенного сгибания в положении сидя
Растягивание лодыжки при выполнении подошвенного сгибания в положении сидя
1. Сядьте на стул. 2. На вовлеченной стороне согните ногу в коленном суставе направьте носок вовлекаемой ступни вниз, к... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену для поддержки. 2. Поместите незадействованную ногу впер... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену для поддержки. 2. Поместите незадействованную ногу впер... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Ходьба на пальцах
Ходьба на пальцах
1. Встаньте на пальцы с отрывом пятки от пола. 2. Пройдитесь на пальцах на выпрямленных в коленях ногах. 3. Пройдите ск... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Ходьба на пятках
Ходьба на пятках
1. Встаньте на пятки, оторвав носки от пола. 2. Пройдитесь на пятках, держа колени прямо. 3. Пройдитесь как можно дальш... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Подъемы пяток
Подъемы пяток
1. Станьте обеими ступнями на ступеньку, чтобы пятки находились за краем ступеньки. Держитесь за опору. 2. Поднимитесь ... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Растягивание лодыжки при выполнении подошвенного сгибания в положении стоя
Растягивание лодыжки при выполнении подошвенного сгибания в положении стоя
1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену. 2. На вовлеченной стороне согните ногу в коленном суст... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Растягивание лодыжки при выполнении подошвенного сгибания в положении сидя
Растягивание лодыжки при выполнении подошвенного сгибания в положении сидя
1. Сядьте на стул. 2. На вовлеченной стороне согните ногу в коленном суставе направьте носок вовлекаемой ступни вниз, к... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену для поддержки. 2. Поместите незадействованную ногу впер... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену для поддержки. 2. Поместите незадействованную ногу впер... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Ходьба на пальцах
Ходьба на пальцах
1. Встаньте на пальцы с отрывом пятки от пола. 2. Пройдитесь на пальцах на выпрямленных в коленях ногах. 3. Пройдите ск... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Ходьба на пятках
Ходьба на пятках
1. Встаньте на пятки, оторвав носки от пола. 2. Пройдитесь на пятках, держа колени прямо. 3. Пройдитесь как можно дальш... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Подъемы пяток
Подъемы пяток
1. Станьте обеими ступнями на ступеньку, чтобы пятки находились за краем ступеньки. Держитесь за опору. 2. Поднимитесь ... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Lantto L, Heikkinen J, Flinkkila T, et al: A prospective randomized trial comparing surgical and nonsurgical treatments of acute Achilles tendon ruptures. Am J Sports Med 44(9):2406-2414, 2016. doi: 10.1177/0363546516651060

  2. 2. Parisien RL, Dodson CC, Trofa DP, et al: Face off: Surgical versus nonsurgical treatment of acute Achilles tendon ruptures. AAOS Now July 2016, cover.

  3. 3. Myhrvold SB, Brouwer EF, Andresen TKM, et al: Nonoperative or surgical treatment of acute Achilles' tendon rupture. N Engl J Med 386(15):1409-1420, 2022. doi: 10.1056/NEJMoa2108447

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