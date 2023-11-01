Воспаление ахиллова сухожилия

Первым симптомом воспаления ахиллова сухожилия является боль в заднем отделе пятки, которая усиливается в начале выполнения упражнения и часто стихает по мере продолжения занятий.

Полный разрыв ахиллова сухожилия обычно возникает при внезапном резком изменении направления во время бега или игры в теннис и часто сопровождается ощущением удара сзади по голеностопному суставу и икроножной мышце предметом, подобным бейсбольной бите.