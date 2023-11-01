Боль в колене является распространенной проблемой среди спортсменов и в целом среди населения.
Этиология боли в колене
Существует множество причин возникновения боли в коленном суставе и вокруг него у спортсменов, особенно бегунов:
Подвывих надколенника при сгибании коленного сустава
Хондромаляция внутренней поверхности надколенника (колено бегуна, что подразумевает размягчение хряща надколенника)
Внутрисуставная патология, такая как разрывы менисков и складок (нормальной синовиальной выстилки коленного сустава)
Воспаление жирового тела
Стрессовые переломы
Нарушение оси нижней конечности
Тендинит надколенника (или инфрапателлярный тендинит) (колено прыгуна, которое представляет собой повреждение сухожилия надколенника в месте прикрепления к нижнему полюсу надколенника в результате перенапряжения)
Боль в коленный сустав может иррадиировать из поясничного отдела позвоночника или тазобедренного сустава либо быть результатом патологических изменений стопы (например, чрезмерная пронация или выворачивание внутрь во время ходьбы или бега).
Диагностика боли в коленном суставе
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Иногда тесты визуализации
Диагностика требует тщательного изучения программы тренировок пострадавшего спортсмена, включая информацию о начале проявления симптомов и усугубляющих их факторах, а также обследование всей нижней конечности (информацию по обследованию коленного сустава см. в разделах Подход к пациентам с симптомами заболевания суставов: объективное обследование и Боли в колене и повреждения мениска).
Механические симптомы, такие как запирание или замыкание, подразумевают нарушение внутренних структур коленного сустава, такое как разрыв мениска. Симптомы нестабильности, такие как соскальзывание надколенника и потеря устойчивости конечности при скручивании или вращении коленного сустава, подразумевают повреждение связок или подвывих надколенника.
На хондромаляцию указывает боль в передней части колена после бега, особенно на подъемах, а также боль и скованность после длительного сидения (положительный "признак кино"), хотя это не является специфичным для хондромаляции. При обследовании боль обычно проявляется во время прижатии надколенника к бедренной кости.
Боль, которая усугубляется во время опоры на конечность, предполагает стрессовый перелом.
Лечение боли в колене
Силовые упражнения для четырехглавой мышцы
Иногда стабилизирующие прокладки, подложки или фиксаторы
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Лечение зависит от специфической причины возникновения боли.
Лечение хондромаляции включает упражнения на усиление четырехглавой мышцы в комплексе со сбалансированными упражнениями для группы мышц задней поверхности бедра, использование ортезов для поддержки свода стопы при чрезмерной пронации, назначение НПВП препаратов.
При подвывихе надколенника может возникнуть необходимость в использовании мягких стабилизирующих наколенников, особенно при занятиях такими видами спорта, которые требуют быстрых, проворных движений в различных плоскостях (например, баскетбол, теннис).
При чрезмерной пронации стопы и исключении всех других возможных причин боли иногда полезно пользоваться ортопедической стелькой.
Стрессовые переломы требуют покоя и приостановки активности, связанной с опорой на конечность.
При внутрисуставной патологии часто возникает необходимость в хирургическом лечении.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.