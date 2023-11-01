Боль в колене

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Иногда тесты визуализации

Диагностика требует тщательного изучения программы тренировок пострадавшего спортсмена, включая информацию о начале проявления симптомов и усугубляющих их факторах, а также обследование всей нижней конечности (информацию по обследованию коленного сустава см. в разделах Подход к пациентам с симптомами заболевания суставов: объективное обследование и Боли в колене и повреждения мениска).

Механические симптомы, такие как запирание или замыкание, подразумевают нарушение внутренних структур коленного сустава, такое как разрыв мениска. Симптомы нестабильности, такие как соскальзывание надколенника и потеря устойчивости конечности при скручивании или вращении коленного сустава, подразумевают повреждение связок или подвывих надколенника.

На хондромаляцию указывает боль в передней части колена после бега, особенно на подъемах, а также боль и скованность после длительного сидения (положительный "признак кино"), хотя это не является специфичным для хондромаляции. При обследовании боль обычно проявляется во время прижатии надколенника к бедренной кости.

Боль, которая усугубляется во время опоры на конечность, предполагает стрессовый перелом.