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Ссадины

Авторы:Adam J. Singer, MD, Stony Brook University, Renaissance School of Medicine
Проверено/пересмотрено авг. 2022

Ссадины – это содранная кожа; такие ранения могут повреждать эпидермис или его часть, либо собственно кожу.

Ссадины осматривают, очищают и хирургически обрабатывают так же, как и рваные раны. Ссадины хуже поддаются обезболиванию, что представляет особую проблему, когда в рану попадает большое количество грязи, камешков или осколков стекла, что часто случается, особенно при глубоких содранных ранах; может потребоваться регионарная блокада или применение процедурного успокоения.

Лечение ссадин

  • Дезинфекция

  • Антибиотики

После тщательного удаления из ссадины всех остатков инородных тел (иногда для этого необходима энергичная очистка) можно наложить мазь с антибиотиком (например, с бацитрацином или комбинацию бацитрацина/неомицина/полимиксина) и закрыть рану неприлипающей марлевой повязкой, непроницаемой для бактерий.

Могут быть использованы другие доступные раневые повязки; цель этих мероприятий – предохранить рану от высыхания, поскольку высыхание препятствует реэпитализации, а повязку от прилипания. Если повреждения являются значительными, то необходимо проводить тщательное обследование и последующее врачебное наблюдение для контроля гнойного отделяемого (указывающего на наличие инфекции) или недостаточного заживления раны.

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