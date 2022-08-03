Ссадины – это содранная кожа; такие ранения могут повреждать эпидермис или его часть, либо собственно кожу.
Ссадины осматривают, очищают и хирургически обрабатывают так же, как и рваные раны. Ссадины хуже поддаются обезболиванию, что представляет особую проблему, когда в рану попадает большое количество грязи, камешков или осколков стекла, что часто случается, особенно при глубоких содранных ранах; может потребоваться регионарная блокада или применение процедурного успокоения.
Лечение ссадин
Дезинфекция
Антибиотики
После тщательного удаления из ссадины всех остатков инородных тел (иногда для этого необходима энергичная очистка) можно наложить мазь с антибиотиком (например, с бацитрацином или комбинацию бацитрацина/неомицина/полимиксина) и закрыть рану неприлипающей марлевой повязкой, непроницаемой для бактерий.
Могут быть использованы другие доступные раневые повязки; цель этих мероприятий – предохранить рану от высыхания, поскольку высыхание препятствует реэпитализации, а повязку от прилипания. Если повреждения являются значительными, то необходимо проводить тщательное обследование и последующее врачебное наблюдение для контроля гнойного отделяемого (указывающего на наличие инфекции) или недостаточного заживления раны.