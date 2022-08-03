Дезинфекция

Антибиотики

После тщательного удаления из ссадины всех остатков инородных тел (иногда для этого необходима энергичная очистка) можно наложить мазь с антибиотиком (например, с бацитрацином или комбинацию бацитрацина/неомицина/полимиксина) и закрыть рану неприлипающей марлевой повязкой, непроницаемой для бактерий.

Могут быть использованы другие доступные раневые повязки; цель этих мероприятий – предохранить рану от высыхания, поскольку высыхание препятствует реэпитализации, а повязку от прилипания. Если повреждения являются значительными, то необходимо проводить тщательное обследование и последующее врачебное наблюдение для контроля гнойного отделяемого (указывающего на наличие инфекции) или недостаточного заживления раны.