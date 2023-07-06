Растяжения связок акромиально-ключичного сочленения

Вывихи акромиально-ключичного сустава встречаются часто; как правило, они обусловлены падением на плече, или, реже, падением на вытянутую руку.
(См. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)).
Этот сустав окружают несколько связок и, в зависимости от тяжести травмы, может быть разорвана одна из связок или все они. Тяжелые вывихи сопровождаются разрывом акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной связок.
При переломе ключицы обычно повреждается акромиально-ключичный сустав.
Пациенты испытывают боль в области акромиально-ключичного сустава, и болезненность при пальпации этой области.
Связки плечевого сустава
Диагностика растяжений акромиально-ключичного сустава
Рентгенография
Рентгенография ключицы с обеих сторон в передне-задней проекции.
LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Растяжение связок акромиально-ключичного сустава классифицируют по рентгенологическим данным:
Тип I: Повреждения суставов нет
Тип II: Подвывих с некоторым перекрытием ключицы и акромиона
Тип III: Полный вывих, как правило, вследствие разрыва клювовидно-ключичной связки
Тип IV: Смещение дистального отдела ключицы назад
Тип V: Смещение дистального отдела ключицы вверх
Тип VI: Смещение дистального отдела ключицы вниз
Типы IV, V, VI являются вариантами типа III.
Лечение растяжений акромиально-ключичного сустава
Иммобилизация с помощью поддерживающей повязки
Раннее начало упражнений во всем диапазоне движений
Для некоторых тяжелых растяжений − оперативное вмешательство
Лечение растяжения связок акромиальноключичного сустава обычно включает иммобилизацию (например, поддерживающая повязка) и раннее начало упражнений во всем диапазоне движений.
Некоторые тяжелые растяжения (как правило, тип III) подлежат хирургическому восстановлению и требуют направления на амбулаторный прием к ортопеду.