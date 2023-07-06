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Растяжения связок акромиально-ключичного сочленения

(Разрыв акромиально-ключичного сочленения; растяжение АК сочленения)

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Вывихи акромиально-ключичного сустава встречаются часто; как правило, они обусловлены падением на плече, или, реже, падением на вытянутую руку.

(См. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)).

Этот сустав окружают несколько связок и, в зависимости от тяжести травмы, может быть разорвана одна из связок или все они. Тяжелые вывихи сопровождаются разрывом акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной связок.

При переломе ключицы обычно повреждается акромиально-ключичный сустав.

Пациенты испытывают боль в области акромиально-ключичного сустава, и болезненность при пальпации этой области.

Связки плечевого сустава

Диагностика растяжений акромиально-ключичного сустава

  • Рентгенография

Рентгенография ключицы с обеих сторон в передне-задней проекции.

Растяжение связок акромиально-ключичного сустава классифицируют по рентгенологическим данным:

  • Тип I: Повреждения суставов нет

  • Тип II: Подвывих с некоторым перекрытием ключицы и акромиона

  • Тип III: Полный вывих, как правило, вследствие разрыва клювовидно-ключичной связки

  • Тип IV: Смещение дистального отдела ключицы назад

  • Тип V: Смещение дистального отдела ключицы вверх

  • Тип VI: Смещение дистального отдела ключицы вниз

Типы IV, V, VI являются вариантами типа III.

Лечение растяжений акромиально-ключичного сустава

  • Иммобилизация с помощью поддерживающей повязки

  • Раннее начало упражнений во всем диапазоне движений

  • Для некоторых тяжелых растяжений − оперативное вмешательство

Лечение растяжения связок акромиальноключичного сустава обычно включает иммобилизацию (например, поддерживающая повязка) и раннее начало упражнений во всем диапазоне движений.

Некоторые тяжелые растяжения (как правило, тип III) подлежат хирургическому восстановлению и требуют направления на амбулаторный прием к ортопеду.

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