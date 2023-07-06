Растяжения связок акромиально-ключичного сочленения

Вывихи акромиально-ключичного сустава встречаются часто; как правило, они обусловлены падением на плече, или, реже, падением на вытянутую руку.

(См. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)).

Этот сустав окружают несколько связок и, в зависимости от тяжести травмы, может быть разорвана одна из связок или все они. Тяжелые вывихи сопровождаются разрывом акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной связок.

При переломе ключицы обычно повреждается акромиально-ключичный сустав.

Пациенты испытывают боль в области акромиально-ключичного сустава, и болезненность при пальпации этой области.

Связки плечевого сустава

Диагностика растяжений акромиально-ключичного сустава Рентгенография Рентгенография ключицы с обеих сторон в передне-задней проекции. Растяжения связок акромиально-ключичного сустава Изображение LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY Растяжение связок акромиально-ключичного сустава классифицируют по рентгенологическим данным: Тип I: Повреждения суставов нет

Тип II: Подвывих с некоторым перекрытием ключицы и акромиона

Тип III: Полный вывих, как правило, вследствие разрыва клювовидно-ключичной связки

Тип IV: Смещение дистального отдела ключицы назад

Тип V: Смещение дистального отдела ключицы вверх

Тип VI: Смещение дистального отдела ключицы вниз Типы IV, V, VI являются вариантами типа III.