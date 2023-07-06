skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Растяжения коллатеральной локтевой связки

(Большой палец егеря; Большой палец лыжника)

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Растяжения коллатеральной локтевой связки большого пальца происходит часто, и иногда приводит к нарушению трудоспособности.

(См. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)).

Коллатеральная локтевая связка соединяет основание проксимальной фаланги большого пальца с пястной костью на локтевой стороне сустава. Обычный механизм травмы - радиальное отклонение большого пальца, обычно вызванное падением на руку, держащую лыжную палку.

Иногда при разрыве связки она отрывается с фрагментом проксимальной фаланги.

Разрыв локтевой связки

Вначале появляются боль и болезненность при пальпации локтевой стороны большого пальца в области пястного сустава. Отдаленные осложнения могут включать слабость и нестабильность сустава.

Диагностика растяжений коллатеральной связки локтевой кости

  • Стресс-тестирование

  • Рентгенография

Стресс-тестирование проводят для проверки отклонения большого пальца в сторону лучевой кости; перед тестированием некоторым пациентам требуется анестезия (инфильтрационная, местным анестетиком). Эксперт фиксирует лучевую сторону пястного сустава большого пальца и тянет дистальную фалангу большого пальца в радиальном направлении. Проверяют оба больших пальца, сравнивая степень нестабильности их суставов.

Проводят рентгенографию в передне-задней и боковой проекциях, чтобы исключить отрывной перелом фаланги. Иногда рентгенографию проводят во время стресс-тестирования. Рентгеновские снимки обычно нормальные, так как перелом отсутствует.

Лечение растяжения коллатеральной связки локтевой кости

  • Колосовидная повязка для большого пальца

  • Иногда хирургическое вмешательство

Лечение начинают с иммобилизации колосовидной повязкой большого пальца (см. рисунок Колосовидная повязка для большого пальца) на несколько недель. После нескольких недель ношения шины, пациентам предлагают снимать шину и выполнять укрепляющие упражнения, а затем снова ее надевать. Пациентам следует продолжать такой режим в течение 2-3 недель.

Иногда (например, при сохранении нестабильности) необходимо хирургическое лечение. После операции на большой палец накладывают колосовидную повязку на срок от 6 до 8 недель.

Колосовидная повязка для большого пальца

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.