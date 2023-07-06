Растяжения коллатеральной локтевой связки

Стресс-тестирование

Рентгенография

Стресс-тестирование проводят для проверки отклонения большого пальца в сторону лучевой кости; перед тестированием некоторым пациентам требуется анестезия (инфильтрационная, местным анестетиком). Эксперт фиксирует лучевую сторону пястного сустава большого пальца и тянет дистальную фалангу большого пальца в радиальном направлении. Проверяют оба больших пальца, сравнивая степень нестабильности их суставов.

Проводят рентгенографию в передне-задней и боковой проекциях, чтобы исключить отрывной перелом фаланги. Иногда рентгенографию проводят во время стресс-тестирования. Рентгеновские снимки обычно нормальные, так как перелом отсутствует.