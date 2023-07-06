Растяжения коллатеральной локтевой связки большого пальца происходит часто, и иногда приводит к нарушению трудоспособности.
(См. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)).
Коллатеральная локтевая связка соединяет основание проксимальной фаланги большого пальца с пястной костью на локтевой стороне сустава. Обычный механизм травмы - радиальное отклонение большого пальца, обычно вызванное падением на руку, держащую лыжную палку.
Иногда при разрыве связки она отрывается с фрагментом проксимальной фаланги.
Разрыв локтевой связки
Вначале появляются боль и болезненность при пальпации локтевой стороны большого пальца в области пястного сустава. Отдаленные осложнения могут включать слабость и нестабильность сустава.
Диагностика растяжений коллатеральной связки локтевой кости
Стресс-тестирование
Рентгенография
Стресс-тестирование проводят для проверки отклонения большого пальца в сторону лучевой кости; перед тестированием некоторым пациентам требуется анестезия (инфильтрационная, местным анестетиком). Эксперт фиксирует лучевую сторону пястного сустава большого пальца и тянет дистальную фалангу большого пальца в радиальном направлении. Проверяют оба больших пальца, сравнивая степень нестабильности их суставов.
Проводят рентгенографию в передне-задней и боковой проекциях, чтобы исключить отрывной перелом фаланги. Иногда рентгенографию проводят во время стресс-тестирования. Рентгеновские снимки обычно нормальные, так как перелом отсутствует.
Лечение растяжения коллатеральной связки локтевой кости
Колосовидная повязка для большого пальца
Иногда хирургическое вмешательство
Лечение начинают с иммобилизации колосовидной повязкой большого пальца (см. рисунок Колосовидная повязка для большого пальца) на несколько недель. После нескольких недель ношения шины, пациентам предлагают снимать шину и выполнять укрепляющие упражнения, а затем снова ее надевать. Пациентам следует продолжать такой режим в течение 2-3 недель.
Иногда (например, при сохранении нестабильности) необходимо хирургическое лечение. После операции на большой палец накладывают колосовидную повязку на срок от 6 до 8 недель.
Колосовидная повязка для большого пальца