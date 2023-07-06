Разрывы сухожилий бицепса могут происходить в районе плеча, либо локтевого сустава. В месте разрыва появляется резкая боль. Обычно необходимо хирургическое лечение.

(См. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)).

Двуглавая мышца имеет два сухожилия, которые прикрепляются проксимально к лопатке (надсуставной бугорок и клювовидный отросток плеча), и одно сухожилие, которое присоединяется дистальнее к лучевой кости (бугристость лучевой кости). Разрывы проксимального сухожилия бицепса встречаются чаще, чем разрывы его дистального сухожилия.

Двуглавая мышца плеча 3D модель

Разрывы сухожилия бицепса вызваны внезапным сильным движением (например, поднятием тяжелого предмета) или насильственным разгибанием или выкручиванием локтя. Эти разрывы обычно возникают, когда сухожилие уже ослаблено из-за чрезмерной перегрузки (например, как это происходит при поднятии тяжестей), что может вызвать тендинит, а иногда – изнашивание сухожилия. У пожилых пациентов дегенеративный тендинит, который ослабляет сухожилия бицепса, увеличивает риск разрыва. Другие факторы, которые могут ослабить сухожилие, могут увеличить риск разрывов сухожилий, но их влияние на разрывы сухожилий бицепса изучено недостаточно.

Травма, вызвавшая разрыв сухожилия бицепса, может также повредить и другие структуры плеча (например, вращательную манжету плеча).

Надрыв сухожилия бицепса может быть частичным или полным.

Симптомы и признаки разрывов сухожилия бицепса При разрывах сухожилий бицепса возникает внезапная сильная боль либо в области верхней части руки и плеча или около локтя, в зависимости от места разрыва. Боль усиливается при подъеме или вытягивании. Другие симптомы включают кровоподтек, припухлость и слабость. Кроме того, оторванная мышца может образовывать выпуклость на руке (деформация Попайя).

Диагностика разрывов сухожилия бицепса Клиническая оценка

Ультразвуковое исследование

МРТ Диагностика разрывов сухожилья бицепса основывается на даных анамнеза и результатах физикального обследования. Обследование и специальные тесты (например, тест крюка) могут указывать на то, какое сухожилие повреждено и повреждено ли сухожилие вообще. Для теста крюка согнутый локоть супинируется, а врач, проводящий обследование пытается зацепить указательным пальцем сухожилие интактного бицепса с латеральной стороны. Если сухожилие бицепса порвано (дистальный отрыв), то веревкообразная структура, которую можно пальпировать или зацепить, отсутствует. «Крючковидный» Тест Изображение © Springer Science+Business Media Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата часто используется для обследования плеча и является точным методом для диагностики полных разрывов проксимальных сухожилий бицепса. Ультрасонография менее полезна для частичных разрывов и разрывов дистальных сухожилий бицепса. МРТ может подтвердить диагноз, но обычно в этом нет необходимости.