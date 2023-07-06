Надрывы (разрывы) Ахиллова сухожилия наиболее часто происходят при тыльном сгибании лодыжки, в частности, при нагрузке на сухожилие. Диагноз устанавливают при осмотре и иногда ─по данным МРТ. Лечение состоит в шинировании в положении подошвенного сгибания и немедленном направлении к хирургу-ортопеду; может быть необходимым хирургическое вмешательство.

(См. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)).

Разрывы ахиллова сухожилия встречаются часто. Они, как правило, происходят во время бега или прыжка, и наиболее распространены у мужчин среднего возраста и спортсменов. Очень редко спонтанные разрывы ахиллова сухожилия происходят на фоне приема антибиотика фторхинолона или кортикостероидов.

Надрыв ахиллова сухожилия может быть частичным или полным.

Симптомы и признаки разрыва ахиллова сухожилия Ходьба затруднена болью в дистальной части икры, особенно при полном отрыве. Икра может быть отечной, в ней могут иметься кровоподтеки. Полный разрыв может привести к пальпируемому дефекту и, как правило, происходит на расстоянии от 2 до 6 см проксимальнее места отхождения сухожилия.

Диагностика разрывов ахиллова сухожилия Клиническая оценка

Иногда МРТ или УЗИ Диагностика разрыва ахиллова сухожилия является клинической (1). Способность пациента согнуть лодыжку не исключает диагноза разрыва. Если клиницисты подозревают разрыв ахиллова сухожилия, для подтверждения диагноза могут быть проведены 3 основных теста. При тесте Томпсона (тест сжатия икры) пациент лежит, а врач сжимает его икру для выявления сгибания подошвы. Результаты включают следующие: При полном разрыве голеностопно-подошвенное сгибание отсутствует или уменьшается.

При частичных разрывах результаты иногда нормальные, поэтому такие разрывы часто остаются невыявленными. Тест Томпсона для определения разрыва ахиллова сухожилия Скрыть подробности Видео предоставлено А. Вальтером (Walter A) Schrading, MD, FACEP, FAWM; Associate Professor, Department of Emergency Medicine; Director, Office of Wilderness Medicine; UAB Medicine, The University of Alabama at Birmingham. Односторонний аномальный тест Томпсона Скрыть подробности Video courtesy of Danielle Campagne, MD. Тест Матлеса используется для оценки давления покоя. Пациент располагается лежа на животе, нога сгибается в коленном суставе под углом 90° для сокращения икроножной мышцы. Сравнивают ноги пациента. Результаты включают следующее: Если ахиллово сухожилие не повреждено, угол голеностопно-подошвенного сгибания составляет 20-30°.

Если ахиллово сухожилие разорвано, стопа свисает ниже нормального положения. Тест Матлеса на 88% чувствителен и на 85% специфичен для определения разрывов. Тест Matles Скрыть подробности Цель теста Матлеса состоит в том, чтобы сравнить естественную плантарную флексию в стопе с интактным ахилловым сухожилием и ее отсутствие (что указывает на положительный тест Матлеса) в поврежденной лодыжке. В тесте Матлеса пациент лежит на животе с согнутыми коленями и врач оценивает положение стопы. На данном изображении находящаяся на первом плане стопа демонстрирует отсутствие подошвенного сгибания (т.е., стопа полностью свисает (в нейтральном положении с подошвенным сгибанием 0°). Этот результат является положительным тестом Матлеса. Стопа, находящаяся на заднем плане изображения, демонстрирует подошвенное сгибание под углом 20–30°, что указывает на отсутствие разрыва ахиллова сухожилия (т.е., ахиллово сухожилие не повреждено). Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Для пальпации разрыва сухожилия пациента просят встать на пораженную ногу (если это возможно). Затем врач осторожно пальпирует ахиллово сухожилие для обнаружения щели; щель указывает на то, что сухожилие разорвано. Для выявления разрыва ахиллова сухожилия (2) физикальное обследование является более чувствительным, чем МРТ. Изучение пациентов с разрывом ахиллова сухожилия (2012) показало, что если все 3 теста (Томпсона, Матлеса, пальпация щели) являются положительными, то вероятность разрыва составляет 100%. Согласно рекомендациям Американской академии хирургов-ортопедов (The American Academy of Orthopedic Surgeons)(2009), диагностирование разрыва требует подтверждения только одного из следующих пунктов (3): 2 из 3-х тестов являются положительными.

Один из тестов положителен, а голеностопно-подошвенное сгибание ослаблено. Ультразвуковое исследование все чаще используется для подтверждения разрыва сухожилия или для дифференциальной диагностики частичного и полного разрыва, когда необходима визуализация. Диагностическая достоверность представляется достаточной при условии выполнения опытными специалистами. Справочные материалы по диагностике 1. Maffulli N: The clinical diagnosis of subcutaneous tear of the Achilles tendon: A prospective study in 174 patients. Am J Sports Med 26 (2):266–270, 1998. doi:10.1177/03635465980260021801 2. Garras DN, Raikin SM, Bhat SB, et al: MRI is unnecessary for diagnosing acute Achilles tendon ruptures: Clinical diagnostic criteria. Clin Orthop Relat Res 470 (8):2268–2273, 2012. doi: 10.1007/s11999-012-2355-y 3. Chiodo CP, Glazebrook M, Bluman EM, et al: Diagnosis and treatment of acute Achilles tendon rupture: Practice guideline. J Am Acad Orthop Surg 18 (8):503–510, 2010. doi: 10.5435/00124635-201008000-00007