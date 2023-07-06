Обзор растяжений и других травм мягкой ткани (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)

Обследование включает

Оценку состояния сосудов и нервов

Обследование по поводу деформации, отека, кровоподтеков, открытых ран, уменьшения или патологического объема движений

Определение болезненности при пальпации, крепитации, видимых анатомических нарушений со стороны костей или сухожилий

Обследование суставов выше и ниже травмированной области

После исключения перелома и смещения (клинически или по данным визуализации) проводят нагрузочное тестирование пораженных суставов для выявления боли и нестабильности

Если мышца спазмирована, и боль ограничивает объективное обследование (особенно нагрузочные тесты), иногда его легче провести, если пациент получит системные анальгетики или местные анестетики. Можно также иммобилизировать повреждение, пока мышечный спазм и боль не будут купированы, обычно в течение нескольких дней, и затем повторно осмотреть больного.

Повреждение предполагает вывих, подвывих (частичное разделение костей в суставе) или перелом.

Отечность обычно указывает на достаточно тяжелую травму скелетно-мышечной системы, но она может развиваться в течение нескольких часов. Если в течение этого времени отечности не возникло, то серьезные разрывы связок маловероятны.

Почти все травмы болезненны, у многих больных пальпация вокруг места повреждения вызывает дискомфорт. Заметное увеличение болезненности в одной локализованной области (точка болезненности) предполагает растяжение (или перелом). Локализованная болезненность связки и появление боли при нагрузке на сустав согласуется с диагнозом растяжения. Иногда при полном надрыве мышц или сухожилий, дефект можно выявить при пальпации пораженного образования.

Общая нестабильность сустава предполагает серьезные нарушения связок (или вывих, который может самопроизвольно вправляться).

Нагрузочная проба проводится для оценки стабильности травмированного сустава; однако при подозрении на перелом или наличии у пациента выраженной боли, отека или спазма нагрузочная проба откладывается до тех пор, пока рентгенография не исключит перелом. При нагрузочном тестировании у постели больного проводят пассивное разгибание суставов, как правило, в направлении, перпендикулярном нормальному диапазону движений в суставе (стрессовая нагрузка). Поскольку мышечный спазм вследствие острой боли при повреждениях может маскировать нестабильность, необходимо дождаться максимального расслабления мышц и повторять тест, каждый раз слегка увеличивая нагрузку. Результаты сравнивают с данными для противоположной, нормальной, стороны, но ценность тестирования может ограничиваться его субъективным характером.

Полученные данные позволяют различить растяжение связок II и III типов:

При разрывах II типа нагрузочные тесты болезненны и объем разгибания в суставе ограничен.

При разрывах III типа боль при тестировании слабее, поскольку связка полностью разорвана и не натягивается, а степень разгибания сустава достаточная.

Если спазм мышц, несмотря на обезболивание или инъекцию анестетика, тяжелый, исследование повторяют несколько дней спустя, когда спазм ослабнет.

Здравый смысл и предостережения

Некоторые частичные надрывы сухожилий при первичном клиническом осмотре остаются недиагностированными, поскольку двигательная функция не нарушена. Частичный надрыв сухожилия можно заподозрить при любом из следующих симптомов:

Болезненность сухожилия

Боль при движении в суставе в пределах нормального диапазона движений

Дисфункция

Слабость

Пальпаторно выявляемые нарушения

Частичные надрывы сухожилий могут прогрессировать до полного разрыва, если пациенты продолжают пользоваться поврежденной конечностью. Если механизм травмы или обследование позволяют предполагать частичное повреждение сухожилия, или результаты исследования сомнительны, показано наложение шины для ограничения объема движений и предупреждения риска дальнейшего травмирования. Уточнить степень травмы можно с помощью дополнительного обследования, иногда с дополнительным проведением МРТ.

Во время обследования внимание к определенным областям может помочь выявить обычно пропускаемые повреждения (см. таблицу Обследование при некоторых обычно пропускаемых травмах мягких тканей).

Таблица Обследование при некоторых обычно пропускаемых травмах мягких тканей Таблица

Если данные физического обследования сустава нормальные, а пациент ощущает болезненность, причиной может быть отраженная боль. Например, пациенты с травмой грудино-ключичного сустава могут чувствовать боль в плече. Таким образом, клиницисты должны всегда исследовать сустав выше и ниже травмы.