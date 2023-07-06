Молоткообразный палец

Сразу после травмы палец, как правило, болезненный, может быть опухшим и с кровоподтеками. Иногда кровь собирается под ногтем (подногтевая гематома).

Пораженная тыльная часть межфалангового сустава (DIP) остается в более согнутом положении, чем у других DIP суставов, и ее не удается выпрямить активным движением, но легко выпрямить пассивно; как правило, болезненность при этом минимальная.