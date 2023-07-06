Молоткообразный палец - это сгибательная деформация пальца, вызванная отрывом сухожилия-разгибателя от проксимального конца дистальной фаланги, иногда сочетающаяся с переломом.
(См. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)).
Обычно механизм повреждения - сгибание дистальной фаланги под действием внешней силы, как правило, при ударе мяча. Вместе с сухожилием-разгибателем может отрываться проксимальная часть дистальной фаланги (см. рисунок Молоткообразный палец). Отрывается в том числе суставная поверхность.
Молоткообразный палец
Сухожилие-разгибатель отрывается от проксимального конца дистальной фаланги (вверху); иногда вместе с сухожилием отрывается кусок дистальной фаланги (внизу).
Симптомы и признаки молоткообразного пальца
Сразу после травмы палец, как правило, болезненный, может быть опухшим и с кровоподтеками. Иногда кровь собирается под ногтем (подногтевая гематома).
Пораженная тыльная часть межфалангового сустава (DIP) остается в более согнутом положении, чем у других DIP суставов, и ее не удается выпрямить активным движением, но легко выпрямить пассивно; как правило, болезненность при этом минимальная.
Диагностика молоткообразного пальца
Клиническая оценка
Рентгенография
Молоткообразный палец, как правило, диагностируют при осмотре.
Рентгенография в передне-задней, боковой и, как правило, косой проекциях. Перелом, если он имеется, как правило, виден в боковой проекции. Рентген может показать нормальные результаты, если только сухожилие разорвано.
Лечение молоткообразного пальца
Шинирование
Иногда производится направление на хирургическую фиксацию
Лечение молоткообразного пальца кисти проводят шинированием с тыльной стороны, удерживающим DIP сустав в положении разгибания на срок от 6 до 8 недель; в течение этого времени не разрешают сгибать кончик пальца (например, при очищении пальца).
Переломы с поражением > 25% поверхности сустава или сопровождающиеся подвывихом сустава, может потребоваться фиксировать хирургически.