Вывихи коленного сустава и травмы менисков

Отек и мышечный спазм прогрессируют в течение первых нескольких часов. При повреждении II степени боль обычно умеренная или сильная. При повреждении III степени боль может быть незначительной, некоторые больные могут даже ходить без посторонней помощи.

Некоторые пациенты в момент травмы слышат или чувствуют щелчок. Эти данные позволяют предполагать разрыв передней крестообразной связки, но не очень надежны.

Расположение болезненности при пальпации и спонтанной боли зависит от травмы:

Травмы медиальной или латеральной связок: Болезненность при пальпации поврежденной связки

Медиальные травмы мениска: болезненность в плоскости сустава (по линии сустава) медиально

Боковые травмы мениска: болезненность в плоскости сустава сбоку

Срединные и боковые травмы мениска: боль усугубляется при крайней степени сгибания или разгибания и ограничивает объем пассивных движений в колене (по типу "замка")

Травмы любой из коленных связок и мениска вызывают видимый и осязаемый выпот в полость сустава.

Для выявления выпота в суставе можно провести тест на баллотирование коленной чашечки. Лучше всего, когда при этом пациент лежит на спине. Врач, который проводит осмотр, использует одну руку для того чтобы уверенно захватить четырехглавую мышцу и переместить её вниз к колену, останавливаясь на несколько сантиметров выше коленного сустава. Другой рукой врач постукивает по надколеннику. Если коленная чашечка при этом отскакивает, то вокруг нее скопилась жидкость, что указывает на значительный выпот в коленном суставе.