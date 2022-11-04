Радиационное поражение и загрязнение

Источники облучения могут иметь естественное или искусственное происхождение (см. таблицу Средняя доза ионизирующего излучения в год в США).

Люди постоянно подвергаются воздействию естественной радиации, называемой радиационным фоном. Радиационный фон исходит от космической радиации и от радиоактивных элементов воздуха, воды и почвы. Космическая радиация концентрируется на полюсах магнитного поля Земли и ослабевает в атмосфере. Таким образом, более высоким дозам облучения подвергаются люди, живущих в высоких широтах, в высокогорьях или летящие в самолете. Наземными источниками внешнего радиационного облучения прежде всего являются радиоактивные элементы с периодом полураспада, сравнимым с возрастом Земли (~ 4,5 млрд лет). В частности, уран-238 и торий-232, совместно с несколькими десятками своих радиоактивных производных, и радиоактивный изотоп калия (К-40) присутствуют во многих горных породах и минералах. Небольшие количества этих радионуклидов содержатся в пище, воде и воздухе, тем самым способствуя внутреннему облучению; по этой причине такие радионуклиды неизменно являются составной частью организма человека. Большая часть дозы от внутренне инкорпорированных радионуклидов приходится на радиоизотопы углерода (С-14) и калия (К-40), и поскольку эти и другие элементы (стабильные и радиоактивные формы) постоянно поступают в организм пероральным и ингаляционным путем; каждую секунду в организме происходит радиоактивный распад примерно 7000 атомов.

Наибольшая часть (73%) по среднему на душу населения США приходится на внутреннее облучение от вдыхания радиоактивных изотопов инертного газа радона (Rn-222 и Rn-220), которые также являются производными радиоактивного ряда урана-238 и имеют естественное происхождение. Космическое излучение составляет 11%, радиоактивные элементы организма – 9%, а внешнее радиационное излучение земной коры – 7%. В США население получает среднюю эффективную дозу примерно 3 миллизиверта (мЗв) в год от естественных источников (в диапазоне ~0,5–20 мЗв/год). Однако в некоторых частях мира население получает дозу облучения > 50 мЗв/год. Дозы природной фоновой радиации намного ниже того уровня, который вызывает радиационные поражения; они могут немного увеличивать риск развития онкологических заболеваний, хотя некоторые эксперты считают, что повышение такого риска может отсутствовать.

В США население получает в среднем около 3 мЗв/год от промышленных источников, из которых наибольшее количество радиации излучает медицинская аппаратура для визуализации. В пересчете на душу населения, влияние облучения, полученного при процедурах клинической визуализации, является наивысшим при проведении КТ и процедур ядерной кардиологии. Однако дозы воздействия при медицинских диагностических процедурах редко вызывают радиационное поражение, но теоретически могут немного увеличить риск развития онкологических заболеваний. Исключение могут составлять определенные длительные вмешательства под контролем флуороскопа (например, эндоваскулярная реконструкция, сосудистая эмболизация, радиочастотная абляция проводящих путей сердца и новообразований); такие процедуры могут вызвать поражения кожи и подлежащих тканей. Радиационная терапия может также вызывать повреждение здоровых тканей, прилежащих к области облучения.

Хронический лучевой дерматит Изображение © Springer Science+Business Media

Очень малую среднюю дозу радиационного облучения население получает в результате аварий и осадков при испытании ядерного оружия. Катастрофы могут затрагивать промышленные излучатели, промышленные радиографические источники и ядерные реакторы. Эти катастрофы обычно являются результатом нарушения техники безопасности (например, пренебрежение блокировкой). Радиационные поражения могут быть также обусловлены потерей или кражей медицинских или промышленных источников, содержащих большие количества радионуклидов. Население, обращающееся за медицинской помощью по поводу таких повреждений, может не знать о том, что облучение произошло.

Иногда происходят непредвиденные выбросы радиоактивного материала, в том числе от АЭС Три-Майл-Айленд, штат Пенсильвания, США в 1979 г., Чернобыльского реактора в Украине в 1986 г. и АЭС Дайити Фукусима в Японии в 2011 г.

Воздействие от аварии на АЭС Три-Майл Айленд было минимальным, поскольку не произошло разрушение защитной оболочки реактора, как это случилось в Чернобыле, и не наблюдался взрыв водорода, как это произошло на АЭС Фукусима. Люди, проживающие на расстоянии 1,6 км от АЭС Три-Майл Айленд, получили облучение в количестве не более 0,08 мЗв (часть этой дозы была получена из природных источников за месяц).

Напротив, 115 000 человек, которые в конечном итоге были эвакуированы из района вокруг Чернобыльской АЭС, получили среднюю эффективную дозу около 30 мЗв и среднюю дозу облучения щитовидной железы около 490 мГр. Люди, работающие на Чернобыльской АЭС, во время аварии получили значительно более высокие дозы. Более 30 работников и представителей аварийно-спасательных служб умерли в течение нескольких месяцев после аварии, и гораздо большее количество людей получило острую лучевую болезнь. Низкоуровневое радиационное загрязнение по причине этой аварии определялось в Европе, Азии и даже (в меньшей степени) в Северной Америке. Средний кумулятивный уровень радиации для населения в различных подверженных воздействию радиации регионах Республики Беларусь, России и Украины, по прошествии более 20 лет после катастрофы оценивался примерно на уровне 9 мЗв.

Землетрясение и цунами в Японии в 2011 г. привело к выбросам радиоактивных материалов в окружающую среду от нескольких реакторов на АЭС Дайити Фукусима. В этом случае не наблюдалось случаев серьезных радиационных поражений работников АЭС. Среди почти 400 000 жителей префектуры Фукусима, оценочная эффективная доза (на основании интервью и реконструктивного моделирования дозы) составляла < 2 мЗв для 95% населения, и < 5 мЗв для 99,8%. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, радиационное воздействие было несколько более высоким по причине намеренно более консервативных предположений относительно такого воздействия. Эффективная доза в префектурах, несколько отдаленных от Фукусимы, оценивалась в диапазоне от 0,1 до 1 мЗв, а доза для населения за пределами Японии была незначительной (< 0,01 мЗв).

Наибольшее радиационное воздействие на население оказал взрыв двух атомных бомб над Японией в августе 1945 г., который привел к гибели 110 000 человек непосредственно по причине взрыва и теплового излучения. В течение последующих 70 лет наблюдались гораздо более низкие показатели (< 1000) избыточной смертности в результате радиационно-индуцированных онкологических заболеваний. Текущее наблюдение за состоянием здоровья выживших пациентов остается одним из самых важных источников оценки риска радиационно-индуцированных онкологических заболеваний.

Несмотря на сообщения о нескольких криминальных случаях преднамеренной контаминации, радиационное воздействие на население в результате террористических актов зарегистрировано не было, но сам факт продолжает вызывать серьезное беспокойство. Возможные сценарии террористических актов связывают с использованием устройств для загрязнения территории путем рассеивания радиоактивного материала (например, отходов лучевой терапии или индустриальных источников цезия-137 или кобальта-60). Устройство для распределения радиации (RDD), в котором используются обычные взрывчатые вещества, называется грязной бомбой. Другие террористические сценарии включают использование скрытого источника радиации для облучения ничего не подозревающих людей большими дозами радиации, а также возможность атаки на ядерный реактор или хранилище радиоактивных материалов и детонацию ядерного оружия (например, самодельное взрывное устройство [СВУ] с ядерным зарядом, украденное оружие).