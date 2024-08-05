Повреждения от удара молнии

Молния может вызвать травмы, включая остановку сердца, потерю сознания, а также временные или постоянные неврологические нарушения; серьезные ожоги и повреждения внутренних тканей случаются редко. Диагноз ставится на основе клинической картины; требуются выполнение ЭКГ и кардиомониторинг. Лечение носит поддерживающий характер.

Хотя число травм и смертельных исходов из-за ударов молнии существенно снизилось за последние 50 лет, удары молнии ежегодно в США, по-прежнему, вызывают около 30 смертей и несколько сотен травм (1). Смертность от ударов молнии составляет около 10% (2).

Молния, как правило, ударяет в высокие или изолированные объекты, включая деревья, вышки, навесы, флагштоки, трибуны и заборы. Человек может быть самым высоким объектом в открытом поле. Металлические объекты и вода не притягивают молнию, но легко передают электричество после удара. Удар молнии может быть направлен непосредственно в пострадавшего либо может передаваться к человеку через землю или рядом расположенные объекты.

Как показывает практика, молния может ударить в 10 или более милях от грозы, даже в районах с ясным небом, создавая потенциал для непредвиденного риска (3). Молния может также передаваться от наружного источника или электрической сети к электрическому оборудованию внутри дома или телефонной линии. Сила удара молнии может отбросить человека на несколько метров.

Поскольку физика повреждения ударом молнии отличается от таковой при воздействии генерированной электроэнергии, понимание воздействия домашнего переменного тока нельзя экстраполировать на травму в результате удара молнии. Например, повреждения от удара молнией не определяются напряжением или силой тока. Хотя ток молнии обладает большим количеством энергии, действие молнии чрезвычайно короткое (1/10000 – 1/1000 секунд). В отличие от искусственных источников высокого напряжения разряд молнии почти никогда не вызывает серьезных поражений кожи и редко рабдомиолиз или серьезные повреждения внутренних органов. Пострадавшие могут получить внутричерепные кровоизлияния в результате вторичной травмы, но редко от удара молнии как такового.

Молния может поражать сердце, но прежде всего воздействует на нервную систему, повреждая мозг, автономную нервную систему и периферические нервы.

Здравый смысл и предостережения

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Симптомы и признаки травм от удара молнией Электрический заряд от удара молнии может стать причиной асистолии или других аритмий или симптомов со стороны центральной нервной системы, таких как потеря сознания, спутанность сознания или амнезия. Кераунопаралич — это паралич с возможным появлением пятен, похолоданием кожных покровов, отсутствием пульса на нижних, а иногда и на верхних конечностях в сочетании с нарушениями чувствительности; причиной, скорее всего, является повреждение симпатической нервной системы. Паралич конечностей характерен при поражении ударом молнии и обычно исчезает в течение нескольких часов, хотя иногда сохраняется некоторая выраженность пареза. Другими признаками удара молнии могут быть: Незначительные ожоги кожи в виде точек или с перьевидным, разветвленным рисунком

Перфорация барабанной перепонки

Катаракта (в течение нескольких дней) Остановка сердца и дыхания вследствие фибрилляции желудочков во время удара является наиболее распространенной причиной смерти. (см. Остановка сердца и Обзор случаев остановки дыхания [1]). Неврологические расстройства могут включать оглушенность, когнитивный дефицит и периферическую невропатию. Могут наблюдаться нейропсихологические осложнения (например, нарушение сна, дефицит внимания, проблемы с памятью). Когнитивные нарушения, болевые синдромы и поражение симпатической нервной системы (например, эректильная дисфункция [2]) - наиболее распространенные долгосрочные осложнения. Справочные материалы по симптоматике 1. Christophides T, Khan S, Ahmad M, Fayed H, Bogle R: Cardiac Effects of Lightning Strikes. Arrhythm Electrophysiol Rev 6(3):114-117, 2017. doi:10.15420/aer.2017:7:3 2. Kim HJ, Choi SH, Shin TS, et al: Erectile dysfunction in patients with electrical injury. Urology 70(6):1200-1203, 2007. doi: 10.1016/j.urology.2007.06.1125

Диагностика травм от удара молнией Распознавание осложнений со стороны сердца и головного мозга Повреждения ударом молнии могут происходить при свидетелях и без свидетелей. Травмы, полученные без свидетелей, следует заподозрить, когда во время урагана или после него обнаруживают людей с амнезией или без сознания. Все пациенты после удара молнии должны быть обследованы на предмет травматических повреждений. При серьезной травме и подозрении на сердечно-сосудистые осложнения может быть проведена ЭКГ. Активность ферментов сердечной мышцы определяют при следующих состояниях: Боли в грудной клетке

Изменения на ЭКГ

Изменение психического состояния Пациентам с изначально аномальным или ухудшающимся психическим состоянием или очаговыми неврологическими нарушениями, соответствующими поражению центральной нервной системы, необходимо провести КТ или МРТ головы.

Лечение травм от удара молнией Поддерживающая терапия

Нечасто — сердечно-легочная реанимация Сердечно-легочная реанимация (СЛР) начинается в случае остановки сердца или дыхания, либо и того, и другого. При наличии автоматического наружного дефибриллятора следует воспользоваться им при остановке сердца. Пациенты, у которых остановка сердца произошла после удара молнии, в отличие от пациентов с остановкой сердца при других типах травмы, часто после успешных реанимационных мероприятий имеют отличный прогноз. В связи с этим, в отличие от типичных случаев массового поражения, при которых пациентам с остановкой сердца присваивается низкий приоритет при сортировке, такие пациенты получают высокий приоритет, когда массовое поражение вызвано ударом молнии. Вероятность реанимации пациентов с остановкой сердца в результате массового несчастного случая, вызванного ударом молнии, выше, чем пациентов при других массовых несчастных случаях (например, автомобильной аварии с большим количеством пациентов), поскольку для успешной реанимации может потребоваться меньше ресурсов (автоматический внешний дефибриллятор AED для лечения фибрилляции желудочков по сравнению со сложной многоступенчатой оценкой пациентов с травмами). Проводится поддерживающая терапия. Введение жидкости обычно ограничивают, чтобы минимизировать потенциальный отек мозга. Большинство пациентов, пострадавших от удара молнии, могут быть безопасно выписаны, если только нет подозрения на осложнения со стороны сердца или травму головного мозга.

Профилактика травм от удара молнией Большинство повреждений ударом молнией может быть предупреждено, если следовать правилам безопасности. Люди должны знать прогноз погоды и иметь план укрытия, включающий эвакуацию в безопасное место (в идеале большое, жилое здание). Находясь на открытом воздухе они должны обратить внимание на погоду, чтобы реализовать план спасения при приближении грозы. Если слышен гром, люди уже находятся в опасности и следует искать убежища (например, здания или полностью закрытые транспортные средства). Небольшие открытые структуры, такие как вышка на крыше дома, не являются безопасными. Не следует выходить из убежища до тех пор, пока не пройдет 30 минут после последней молнии или раската грома. Находясь в помещении во время грозы, люди должны избегать контакта с водопроводными трубами и электрическими приборами, держаться подальше от внешних окон и дверей, не пользоваться телефонами с жесткой проводкой, игровыми приставками, компьютерами или гарнитурами, подключенными кабелем к звуковой системе. Сотовые телефоны и другие портативные устройства, а также ноутбуки безопасны при их работе от заряда батареи, так как они не притягивают молнию.