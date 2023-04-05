Обзор травм, связанных с подводным плаванием (Overview of Diving Injuries)

Более 1000 травм, связанных с подводным плаванием, регистрируются ежегодно в Соединенных Штатах; > 10% – смертельные. Подобные травмы могут произойти с рабочими в туннелях или кессонах, в которых для удаления воды из рабочих зон используется сжатый воздух.

Многие повреждения связаны с высоким давление, которое на глубине или в кессонах создается массой водяного столба плюс атмосферным давлением на поверхности. На глубине 10 м (33 фута) морская вода оказывает давление, эквивалентное стандартному уровню атмосферного давления на уровне моря, которое составляет 1,03 кг/см2 (14,7 фунт/кв. дюйм), 760 мм рт. ст. или 1 абсолютную атмосферу (АТА); таким образом, общее давление на этой глубине составляет 2 АТА. При погружении на каждые дополнительные 10 м (33 фута) давление повышается на 1 АТА.

Объем газов в полостях тела обратно пропорционален внешнему давлению; увеличение или снижение объема газа из-за изменения давления снаружи тела оказывает прямое физическое воздействие, которое может разрушить различные ткани организма (баротравма). Количество газа, растворенное в кровеносном русле, увеличивается при повышении давления в окружающей среде. Повышенное содержание газа может вызвать как непосредственную травму (например, азотный наркоз, кислородную интоксикацию), так и непрямые повреждения во время подъема с глубины, когда декомпрессия перенасыщенных газом крови или тканей высвобождает пузырьки азота (кессонная болезнь). Артериальная газовая эмболия может произойти в результате баротравмы или декомпрессии. Термин декомпрессионная болезнь относится либо к декомпрессионной болезни, либо к артериальной газовой эмболии.

Некоторые клинические нарушения, если они вызывают симптомы на глубине, могут дезориентировать пловца, сделать его недееспособным и, таким образом, привести к утоплению (см. таблицу Специфические медицинские противопоказания к подводному плаванию).

Другие травмы, связанные с подводным плаванием (например, утопление, гипотермия, травма), описаны в других разделах РУКОВОДСТВА.

Врачи, оказывающие помощь пациентам с травмами, полученными во время дайвинга или в результате воздействия сжатого воздуха, могут обращаться в Divers Alert Network: 919-684-9111 – для экстренных вызовов и 919-684-2948 – для получения другой информации. Консультацию "от врача к врачу" можно получить в Duke Dive Medicine (919-684-8111).