Симптомы появляются в течение нескольких минут после выхода на поверхность, но у большинства пострадавших симптомы нарастают постепенно, иногда с периодом продрома в виде недомогания, усталости, анорексии и головной боли. Почти у 50% больных симптомы проявляются в течение 1 часа после выхода на поверхность и у 90% – в течение 6 часов. Изредка симптомы проявляются через 24–48 часов после всплытия на поверхность, особенно при подъеме на высоту после погружения (например, при путешествии самолетом).

Декомпрессионная болезнь I типа обычно сопровождается болью в суставах (чаще всего в локтевых и плечевых) и иногда в мышцах; боль обычно не усиливается при движении и описывается как «глубокая» и «сверлящая». Другие проявления включают лимфедему, пятнистость кожи, зуд и сыпь.

Декомпрессионная болезнь II типа состоит из неврологических, а иногда и респираторных симптомов. Это, как правило, проявляется парезом, онемением и ощущением покалывания, затруднением мочеиспускания, а также потерей контроля над дефекацией или мочеиспусканием. Могут отмечаться головная боль и усталость, но они не специфичны. Головокружение, шум в ушах и потеря слуха возможны при поражении внутреннего уха. Тяжелые симптомы включают судороги, нечленораздельную речь, потерю зрения, оглушение и кому. Возможен смертельный исход.

Удушье (респираторная декомпрессионная болезнь) встречается редко, но характеризуется тяжелым проявлением; симптомы включают поверхностное дыхание, боль в грудной клетке и кашель вследствие отека легких. Массивная эмболизация легочной сосудистой сети может привести к быстрому развитию сосудистого коллапса и смерти.

Дисбарический остеонекроз является поздним проявлением декомпрессионной болезни и часто развивается без каких-либо предшествующих симптомов. Это скрытая форма остеонекроза, обусловленная длительным или часто повторяющимся воздействием повышенного давления (типична для людей, работающих в сжатом воздухе, или для профессиональных ныряльщиков, реже встречается у любителей подводного плавания). Разрушение хряща суставной поверхности тазобедренного и коленного суставов может вызвать постоянную боль и тяжелую инвалидность.

Тромбоз глубоких вен и легочная эмболия может осложнить иммобилизацию вследствие декомпрессионной болезни.