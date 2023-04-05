Гастроинтестинальная баротравма

Небольшое количество воздуха, проглоченного при погружении, может расшириться во время всплытия (баротравма желудочно-кишечного тракта), что обычно приводит к возникновению самокупирующихся симптомов.
(См. также Обзор травм, связанных с подводным плаванием [Overview of Diving Injuries] и Обзор Баротравмы [Overview of Barotrauma]).
Дайверы могут случайно проглотить небольшое количество воздуха во время погружения. Этот воздух расширяется во время всплытия, вызывая ощущение переполнения желудка, судороги, боли, отрыжку и метеоризм; эти симптомы являются самокупирующимися. Гастроинтестинальный разрыв происходит редко, проявляется в виде сильной боли в животе и болезненной чувствительности при напряжении мышц.
Если есть признаки разрыва желудочно-кишечного тракта, немедленно выполняется рентгенография органов грудной полости или КТ для выявления свободного воздуха. Умеренно выраженные симптомы не требуют обследования.
Пациенты с разрывом желудочно-кишечного тракта нуждаются в проведении интенсивных реанимационных мероприятий, лечении антибиотиками широкого спектра действия и в безотлагательном хирургическом осмотре для возможного выполнения диагностической лапаротомии.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Divers Alert Network: 24-hour emergency hotline, 919-684-9111
Duke Dive Medicine: Physician-to-physician consultation, 919-684-8111