Гастроинтестинальная баротравма

Небольшое количество воздуха, проглоченного при погружении, может расшириться во время всплытия (баротравма желудочно-кишечного тракта), что обычно приводит к возникновению самокупирующихся симптомов.

(См. также Обзор травм, связанных с подводным плаванием [Overview of Diving Injuries] и Обзор Баротравмы [Overview of Barotrauma]).

Дайверы могут случайно проглотить небольшое количество воздуха во время погружения. Этот воздух расширяется во время всплытия, вызывая ощущение переполнения желудка, судороги, боли, отрыжку и метеоризм; эти симптомы являются самокупирующимися. Гастроинтестинальный разрыв происходит редко, проявляется в виде сильной боли в животе и болезненной чувствительности при напряжении мышц.

Если есть признаки разрыва желудочно-кишечного тракта, немедленно выполняется рентгенография органов грудной полости или КТ для выявления свободного воздуха. Умеренно выраженные симптомы не требуют обследования.

Пациенты с разрывом желудочно-кишечного тракта нуждаются в проведении интенсивных реанимационных мероприятий, лечении антибиотиками широкого спектра действия и в безотлагательном хирургическом осмотре для возможного выполнения диагностической лапаротомии.