Газовая интоксикация во время подводного плавания

Различные физиологические (например, кислород, азот, углекислый газ) и нефизиологические (например, угарный газ) газы могут стать причиной патологического состояния во время подводного плавания.
(См. также Обзор травм, связанных с подводным плаванием (Overview of Diving Injuries)).
Кислородная интоксикация
Кислородная интоксикация обычно возникает, когда парциальное давление кислорода превышает 1,3–1,4 атмосферы, что эквивалентно глубине около 57 м (187 футов), когда вдыхается воздух, и меньше, когда используется обогащенная кислородом дыхательная смесь. Симптомы включают парестезии, судороги, головокружение, тошноту, рвоту и сужение полей зрения (туннельное зрение). Почти у 10% пациентов наблюдаются генерализованные судороги или обморок, что типично для утопления.
Азотное опьянение
Когда сжатый воздух вдыхается на глубине > 30 м (> 100 футов), повышенное парциальное давление азота может вызвать эффект, подобный действию закиси азота. Азотныйнаркоз (азотное наркотическое опьянение) вызывает симптомы и признаки, подобные тем, которые наблюдаются при алкогольной интоксикации (например, нарушение интеллектуальной и нервно-мышечной деятельности, изменение поведения и личности). Нарушение критичности может привести к утоплению. Галлюцинации и потеря сознания могут возникнуть на глубине > 91 м (> 300 футов).
Поскольку дайверы во время всплытия быстро восстанавливаются, диагноз часто устанавливают на основании анамнеза. Лечение включает немедленное, но контролируемое всплытие. Азотного наркоза можно избежать, используя гелий (вместо азота, как в стандартном сжатом воздухе) для разбавления кислорода при глубоководных погружениях, потому что у гелия отсутствуют наркотические свойства азота. Однако использование смеси чистого гелия/кислорода при погружении на очень большую глубину (> 180 м [> 600 футов]) увеличивает риск развития неврологического синдрома, обусловленного высоким давлением.
Отравление двуокисью углерода
Отравление углекислым газом может вызывать любая из следующих причин:
Недостаточное дыхательное усилие (гиповентиляция) из-за высокого сопротивления дыханию (например, из-за сбоя регулятора, плотного гидрокостюма)
Перенапряжение
Подводное плавание на большой глубине
Загрязнение подаваемого для вдыхания воздуха выдыхаемыми газами (как это происходит при отказе блока для очистки воздуха от углекислого газа в ребризере в регенерационном дыхательном аппарате)
Гиповентиляция может повысить содержание в крови углекислого газа и вызвать одышку и седацию. Тяжелое отравление углекислым газом сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением, головной болью, учащенным дыханием, покраснением лица, спутанностью сознания, судорогами и потерей сознания.
Умеренная степень отравления углекислым газом подозревается, если дайверы часто жалуются на головную боль, связанную с подводным плаванием, или низкие показатели использования воздуха.
Интоксикация углекислым газом обычно исчезает во время всплытия; так, анализ газового состава артериальной крови после подводного плавания обычно не обнаруживает никакого увеличения в уровне углекислого газа. Лечение состоит из постепенного всплытия на поверхность и отказ от подводного плавания или устранение причины.
Отравление угарным газом
Угарный газ может попасть в систему подачу дыхательной смеси водолаза, если клапан воздушного компрессора расположен слишком близко к выходному отверстию или если смазочное масло в компрессоре нагревается так, что частично воспламеняется (вспыхивает), выделяя угарный газ.
Симптомы включают тошноту, головную боль, слабость, неловкость и психические изменения. Тяжелое отравление угарным газом может вызвать судороги, обморок или кому.
Диагноз ставится на основании повышенного уровня карбоксигемоглобина в крови; пульсовая оксиметрия не является диагностической и обычно показывает норму, поскольку стандартный пульсовой оксиметр не различает оксигемоглобин и карбоксигемоглобин. Тем не менее пульсоксиметрия окиси углерода (СО-оксиметрия) может обнаружить повышенный карбоксигемоглобин. Также можно исследовать воздух, подававшийся водолазу, на содержание в нем угарного газа.
Лечение включает большой поток 100% кислорода, лучше давать через неверсионную маску, которая снижает период полураспада карбоксигемоглобина с 4–6 часов (в воздухе помещения) до 30–150 минут. Для тяжелых случаев, когда присутствуют неврологические проявления или когда уровень карбоксигемоглобина составляет ≥ 25%, следует рассмотреть проведение гипербарической кислородной терапии. Уровни карбоксигемоглобина падают быстро в гипербарической камере (период полураспада 15–30 минут), и большинство исследований показывают что стойкие остаточные явления уменьшаются при использовании гипербарической оксигенации. Хотя повышение уровня карбоксигемоглобина подтверждает диагноз, гипоксия тканей усиливается за счет связывания окиси углерода с другими гемопротеинами, такими как миоглобин и цитохром a,a3. Таким образом, уровень карбоксигемоглобина не коррелирует с клинической тяжестью и не должен использоваться в качестве цели лечения.
Неврологический синдром высокого давления
Плохо изученный синдром нейромышечных и церебральных нарушений может развиться на ≥ 180 м (≥ 600 футов), особенно когда происходит быстрая компрессия водолаза при вдыхании смесей гелия/кислорода. Симптомы включают тошноту, рвоту, мелкий тремор, нарушение координации, головокружение, усталость, сонливость, миоклонические судороги, желудочные спазмы и нарушения интеллектуальной и психомоторной функций.
Диагноз ставится на основе клинических данных. Профилактика обычно осуществляется путем замедления скорости сжатия и/или добавлением небольшого количества газа с наркотическим эффектом (например, 5% азота) в дыхательную смесь.
Общие справочные материалы
Hampson NB: Carbon monoxide poisoning while scuba diving: A rare event? Undersea Hyperb Med 47(3):487-490, 2020. doi: 10.22462/03.07.2020.10
Lippmann J, Millar I: Severe carbon monoxide poisonings in scuba divers: Asia-Pacific cases and causation. Undersea Hyperb Med 49(3):341-353, 2022. PMID 36001567
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Divers Alert Network: 24-hour emergency hotline, 919-684-9111
Duke Dive Medicine: Physician-to-physician consultation, 919-684-8111