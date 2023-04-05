Газовая интоксикация во время подводного плавания

Угарный газ может попасть в систему подачу дыхательной смеси водолаза, если клапан воздушного компрессора расположен слишком близко к выходному отверстию или если смазочное масло в компрессоре нагревается так, что частично воспламеняется (вспыхивает), выделяя угарный газ.

Симптомы включают тошноту, головную боль, слабость, неловкость и психические изменения. Тяжелое отравление угарным газом может вызвать судороги, обморок или кому.

Диагноз ставится на основании повышенного уровня карбоксигемоглобина в крови; пульсовая оксиметрия не является диагностической и обычно показывает норму, поскольку стандартный пульсовой оксиметр не различает оксигемоглобин и карбоксигемоглобин. Тем не менее пульсоксиметрия окиси углерода (СО-оксиметрия) может обнаружить повышенный карбоксигемоглобин. Также можно исследовать воздух, подававшийся водолазу, на содержание в нем угарного газа.