Баротравма зубов, масочная баротравма и баротравма глаз

Баротравма – физические повреждения тканей органов тела, содержащих воздух или газы, вызываемые резкими изменениями давления. Могут возникать повреждения тканей вокруг зубов, под маской или под жесткими контактными линзами.

(См. также Обзор травм, связанных с подводным плаванием [Overview of Diving Injuries] и Обзор Баротравмы [Overview of Barotrauma]).

Баротравма зубов может возникнуть во время погружения или подъема, когда давление в воздушных пространствах в корнях кариозных зубов или около них может быстро измениться и вызвать боль и повреждение зуба. Пораженный зуб может быть болезненно чувствительным при простукивании шпателем.

Масочная баротравма возникает, когда давление в пространстве за маской не выравнивается во время погружения (например, при выдохе в маску). Относительный вакуум может привести к локальной боли, кровоизлияниям в конъюнктиву и экхимозам кожи в местах, где маска касается лица. Ретроорбитальные кровоизлияния возможны, но редки.

Если есть подозрение на ретро-орбитальное кровоизлияние, следует выполнить полное обследование глаз (в том числе, остроты зрения, глазных движений, с измерением внутриглазного давления), а также КТ головы. Баротравмы под маской можно избежать, когда давление выравнивается внутри пространства при выдыхании из носа в маску.

Баротравма глаз встречается, когда маленькие пузырьки воздуха попадают под жесткие контактные линзы. Они могут повредить глаз и вызвать выраженную болезненность, снижение остроты зрения и эффект ореола вокруг источника света. Осмотр офтальмологом необходим, чтобы исключить другие причины. Давление за очками не может быть уравновешено и может привести к периорбитальной баротравме (т.е. кровоизлиянию вокруг глазницы), поэтому для дайвинга не следует использовать очки.