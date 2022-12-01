Переломы тела бедренной кости Авторы: University of California, San Francisco Danielle Campagne , MD , Проверено/пересмотрено дек. 2022

Переломы тела бедренной кости, как правило, происходят при воздействии большой силы и клинически очевидны. Лечение состоит в немедленном шинировании с вытяжкой, и в последующей открытой репозиции с внутренней фиксацией (ОРВФ).

(См. также Обзор переломов). Обычный механизм перелома тела бедренной кости представляет прямое воздействие большой силы или осевую нагрузку на ногу, согнутую в коленном суставе (как правило, при автомобильной аварии или наезде автомобиля на пешехода). Таким образом, они часто сочетаются с другими серьезными травмами. Симптомы и признаки переломов шейки бедренной кости Перелом проявляется выраженным отеком, деформацией (часто с укорочением конечности), и нестабильностью. Кровопотеря может достигать 1,5 л на каждый перелом. Возможен геморрагический шок, в частности, при тупой травме и наличии других повреждений. Диагностика переломов шейки бедренной кости Рентгенография Диагноз устанавливают по данным рентгенографии в переднезадней и боковой проекциях. Если перелом вызван воздействием большой силы, всегда следует провести рентгенографию бедра, чтобы исключить ипсилатеральный перелом шейки бедра. Следует тщательно оценить состояние коленного сустава. Перелом средней трети бедренной кости (1) Изображение Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Лечение переломов шейки бедренной кости Немедленное шинирование с вытяжкой

Открытая репозиция с внутренней фиксацией (ORIF) Немедленным лечением является наложение шин, обычно коммерчески доступной тракционной шины для иммобилизации бедренной кости (такой как тракционная шина Зигера или тракционная шина Сагера), после чего используют ОРВФ (ORIF). Поскольку дистракционные шины требуют вытяжения нижней части ноги, их не следует использовать при сочетанном переломе большеберцовой кости. Основные положения Переломы тела бедренной кости, как правило, происходят при воздействии больших сил и не являются клинически труднонаходимыми.

При каждом переломе может произойти потеря до 1,5 л крови.

При переломе бедренной кости проводится рентгеноскопия бедра и исследуется коленный сустав.

Шинирование переломов бедренной кости производится как можно быстрее.