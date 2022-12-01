Переломы пальцев стопы

Наложение шины на сломанный палец путём приматывания его к соседнему

При некоторых травмах проводят репозицию и фиксацию

Лечение переломов пальцев ноги заключается в прибинтовании поврежденного пальца к рядом расположенному пальцу (динамическое шинирование или наложение шины на сломанный палец путём приматывания его к соседнему).

Если палец смещается или деформируется, перед прибинтовыванием может быть необходима репозиция. Иногда показана фиксация (например, при переломах с выраженным смещением или ротационной деформацией большого пальца).

При переломе большого пальца пациенты не должны опираться на поврежденную ногу, им необходимо носить специальную обувь с твердой подошвой; последующие приемы должны проводиться хирургом-ортопедом.