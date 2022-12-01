Переломы пальцев стопы

Большинство переломов пальцев ног сопровождаются минимальным смещением и требуют только фиксации бинтом к соседнему пальцу (наложение шины на сломанный палец путём приматывания его к соседнему).
(См. также Обзор переломов).
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Переломы пальцев ног могут быть вызваны падением тяжелого предмета на пальцы или ударом ноги обо что-либо твердое.
Они часто проявляются болью, отеком, болезненностью. Часто образуется подногтевая гематома (между ногтевой пластинкой и ногтевым ложем), особенно при раздавливании как механизме травмы.
Диагностика переломов пальцев ноги
Если заподозрена травма, показана рентгенография
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Проводить рентгенографию обычно не требуется, если нет подозрения на ротационную деформацию или повреждение сустава, или на повреждение проксимальной фаланги большого пальца (большой палец стопы), поскольку лечение, даже если перелом имеется, не изменяется. Когда рентгенография показана, ее проводят в передне-задней, боковой, косой проекциях для каждого пальца.
Лечение переломов пальцев стопы
Наложение шины на сломанный палец путём приматывания его к соседнему
При некоторых травмах проводят репозицию и фиксацию
Лечение переломов пальцев ноги заключается в прибинтовании поврежденного пальца к рядом расположенному пальцу (динамическое шинирование или наложение шины на сломанный палец путём приматывания его к соседнему).
Если палец смещается или деформируется, перед прибинтовыванием может быть необходима репозиция. Иногда показана фиксация (например, при переломах с выраженным смещением или ротационной деформацией большого пальца).
При переломе большого пальца пациенты не должны опираться на поврежденную ногу, им необходимо носить специальную обувь с твердой подошвой; последующие приемы должны проводиться хирургом-ортопедом.
Основные положения
Сломанный палец обычно болезненный и опухший; как правило, возникает подногтевая гематома, особенно когда палец раздроблен.
При подозрении на ротационную деформацию или повреждение сустава или при наличии повреждения проксимальной фаланги большого пальца стопы необходимо провести рентгенографию в передне-задней, боковой и косой проэкциях ;с другой стороны рентгенограммы не всегда являются необходимыми, поскольку лечение при наличии или отсутствии перелома, не меняется.
Необходимо прибинтовать поврежденный палец к соседнему, если же он смещен или деформирован, сперва может понадобиться репозиция.
При переломе большого пальца необходимо попросить пациентов не опираться на поврежденную ногу и носить специальную обувь с твердой подошвой; нужно также убедится, что у пациентов назначен последующий прием у хирурга-ортопеда.