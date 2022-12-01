Переломы ладьевидной кости

Рентгенография

МРТ

Если есть подозрение на перелом ладьевидной кости, а визуализация недиагностична, предлагается лечение с помощью колосовидной шины большого пальца и последующее выполнение рентгенографии.

Первоначально проводят обзорную рентгенографию (в передне-задней, боковой, косой проекциях), но часто они оказываются нормальными. В недавнем мета-анализе показатели ложноотрицательности при простой рентгенограмме(1) в большинстве серий варьировали от 6 до 18%.

Если данные рентгенографии нормальные, а перелом по-прежнему исключить нельзя, можно провести МРТ. МРТ все чаще используется для диагностики переломов ладьевидной кости, поскольку она более точна, чем КТ или сканирование костей при оказании неотложной помощи (1).

Перелом ладьевидной кости Изображение ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Если перелом заподозрен клинически, а методы визуализации недиагностичны, предполагается наличие перелома, и лечение производится путем наложения шины для фиксации большого пальца. Пациент должен быть повторно обследован через 1 неделю после травмы. Если через 1 неделю после получения травмы боль сохраняется, или если запястье остается чувствительным, проводят повторную рентгенографию в динамике.

Наложение колосовидной шинной ... Видео

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Колосовидная повязка для большого пальца