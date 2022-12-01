Переломы ладьевидной кости, как правило, происходят при переразгибании запястья. При исходной рентгенографии они могут быть не видны. Осложнения могут быть тяжелыми.
(См. также Обзор переломов).
Ладьевидная кость повреждается из костей запястья наиболее часто. Переломы ладьевидной кости обычно происходят при чрезмерном разгибании запястья, обычно при падении на вытянутую руку. При переломе может нарушаться кровоснабжение проксимального ладьевидной кости. Частое осложнение – развитие остеонекроза, даже при идеальном первоначальном лечении. Он может быть причиной нетрудоспособности и развития дегенеративного артрита.
Симптомы и признаки переломов ладьевидной кости
Лучевая сторона запястья отекает и становится болезненной при пальпации. При появлении этих симптомов необходимо исключать перелом ладьевидной кости. Более специфичные признаки включают:
Боль во время осевого нажатия на большой палец
Боль во время супинации запястья с сопротивлением
Особенно типична болезненность в области анатомической табакерки во отклонения запястья в локтевую сторону
Анатомическая табакерка пальпируется дистальнее лучевой кости между сухожилиями длинного и короткого разгибателей большого пальца и сухожилием мышцы, отводящей большой палец.
Диагностика переломов ладьевидной кости
Рентгенография
МРТ
Если есть подозрение на перелом ладьевидной кости, а визуализация недиагностична, предлагается лечение с помощью колосовидной шины большого пальца и последующее выполнение рентгенографии.
Первоначально проводят обзорную рентгенографию (в передне-задней, боковой, косой проекциях), но часто они оказываются нормальными. В недавнем мета-анализе показатели ложноотрицательности при простой рентгенограмме(1) в большинстве серий варьировали от 6 до 18%.
Если данные рентгенографии нормальные, а перелом по-прежнему исключить нельзя, можно провести МРТ. МРТ все чаще используется для диагностики переломов ладьевидной кости, поскольку она более точна, чем КТ или сканирование костей при оказании неотложной помощи (1).
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Если перелом заподозрен клинически, а методы визуализации недиагностичны, предполагается наличие перелома, и лечение производится путем наложения шины для фиксации большого пальца. Пациент должен быть повторно обследован через 1 неделю после травмы. Если через 1 неделю после получения травмы боль сохраняется, или если запястье остается чувствительным, проводят повторную рентгенографию в динамике.
Здравый смысл и предостережения
Колосовидная повязка для большого пальца
Справочные материалы по диагностике
1. Carpenter CR, Pines JM, Schuur JD, et al: Adult scaphoid fracture. Acad Emerg Med 21 (2):101–121, 2014. doi: 10.1111/acem.12317
Лечение переломов ладьевидной кости
Иммобилизация большого пальца колосовидной шиной
При многих переломах без смещения окончательное лечение можно проводить наложением кокситной гипсовой повязки на большой палец на срок до 6-8 недель. Если есть необходимость отложить наложение гипса, можно наложить колосовидную шинную повязку на большой палец.
Иногда требуются открытая репозиция с внутренней фиксацией (ORIF).
Основные положения
Переломы ладьевидной кости обычно происходят при чрезмерном разгибании запястья, обычно при падении на вытянутую руку.
Эти переломы могут нарушить кровоснабжение проксимального отдела ладьевидной кости; таким образом, остеонекроз является распространенным осложнением, иногда лишающим трудоспособности.
Проводится передне-заднее, боковое и наклонное рентгеновское исследование; если его результаты являются нормальными или недиагностическими, а клинические данные предполагают перелом ладьевидной кости, делают МРТ или производят иммобилизацию с помощью шины для фиксации большого пальца, и назначают повторное рентгеновское исследование через 1 неделю.