Переломы концевых фаланг пальцев

Если ногтевое ложе значительно повреждено, и пока рана не инфицирована и срок < 24 часов, ногтевое ложе следует репарировать с наложением швов (требует удаления ногтя). Репарация не требуется, если разрыв небольшой и удерживается на месте интактными ногтевыми складками.

Ранее, во всех случаях раздробленных ран пальца (с или без перелома) рекомендовали проводить удаление ногтей, чтобы оценить степень повреждения ногтевого ложа и определить, требуется ли репарация. В настоящее время считают, что в отсутствие значительной травмы или деформации самого по себе ногтя удалять его не требуется. В таких случаях разрыв ногтевого ложа, если он имеется, обычно хорошо излечивается самостоятельно после шинирования; при необходимости облегчить боль, вызванную подногтевой гематомой, проводят трепанацию.

Если ноготь тяжело поврежден или деформирован, он должен быть удален, и ногтевое ложе репарируют с наложением тонких рассасывающихся швов (например, 6-0 или 7-0, покрытых полиглактином). Затем кончик пальца оборачивают неадгезивной повязкой (например, пропитанная вазелином бактериостатическая марля); за раной необходимо наблюдать в течение 24 часов, чтобы не допустить болезненного прилипания ногтевого ложа к повязке. Опыт показывает, что, хотя по механизму травмы этот перелом открытый, назначать антибиотики после репарации ногтевого ложа при оскольчатом переломе пальцев с расхождением отломков не требуется.