Переломы концевых фаланг пальцев (оскольчатые с расхождением отломков). Обычно механизм травмы - сдавление (например, дверным косяком).
(См. также Обзор переломов).
Переломы дистальных фаланг встречаются часто. Они могут быть как простыми поперечными, так и сложными оскольчатыми с расхождением отломков (плоской широкой областью на кончике дистальных фаланг). Часто они сочетаются с рваными ранами ногтевого ложа, хотя сам ноготь часто остается интактным.
Симптомы и признаки переломов концевых фаланг пальцев
Концевая фаланга пальца отечная и болезненная. Перелом со значительным повреждением мягких тканей может привести к развитию гиперестезии, которая часто сохраняется долгое время после того, как заживет перелом.
Обычно кровь задерживается между ногтевой пластинкой и ногтевым ложем (подногтевая гематома), в результате чего цвет ногтя полностью или частично становится синевато-черным, и ноготь может выбухать. При разрыве ногтевого ложа обычно возникает подногтевая гематома.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Выраженное повреждение ногтевого ложа может приводить к стойкой деформации ногтя.
Диагностика переломов концевых фаланг пальцев
Рентгенография
Диагноз перелома пальца руки устанавливают по данным рентгенографии в передне-задней, косой и боковой проекциях. При рентгенографии в боковой проекции поврежденный палец отделяют от других.
Лечение переломов концевых фаланг пальцев
Защитное покрытие (например, шина на палец) в течение 2 недель
При крупной или болезненной подногтевой гематоме - трепанация ногтя
В большинстве случаев лечение переломов симптоматическое с защитным покрытием кончика пальца (например, доступны коммерческие защитные устройства из алюминия или пластика), на 2 недели. Редко переломы оказываются смещены, так что требуется хирургическое вмешательство.
Стойкая гиперестезия может разрешиться при десенсибилизирующей терапии.
Подногтевые гематомы можно дренировать, чтобы облегчить боль, путем прокола (трепанации) ногтя, как правило, с помощью электрохирургического устройства (если ноготь не покрыт лаком) или иглы 18 калибра, которую вводят вращательными движениями; при любом из этих методов, давление на кончик устройства следует прекратить сразу же после появления ощущения провала (указывающего на прокол ногтя). Если трепанация выполняется осторожно и быстро, анестезия не потребуется. В противном случае можно провести блокаду пальцевого нерва (введение местного анестетика в основание пальца).
Травма ногтевого ложа
Если ногтевое ложе значительно повреждено, и пока рана не инфицирована и срок < 24 часов, ногтевое ложе следует репарировать с наложением швов (требует удаления ногтя). Репарация не требуется, если разрыв небольшой и удерживается на месте интактными ногтевыми складками.
Ранее, во всех случаях раздробленных ран пальца (с или без перелома) рекомендовали проводить удаление ногтей, чтобы оценить степень повреждения ногтевого ложа и определить, требуется ли репарация. В настоящее время считают, что в отсутствие значительной травмы или деформации самого по себе ногтя удалять его не требуется. В таких случаях разрыв ногтевого ложа, если он имеется, обычно хорошо излечивается самостоятельно после шинирования; при необходимости облегчить боль, вызванную подногтевой гематомой, проводят трепанацию.
Если ноготь тяжело поврежден или деформирован, он должен быть удален, и ногтевое ложе репарируют с наложением тонких рассасывающихся швов (например, 6-0 или 7-0, покрытых полиглактином). Затем кончик пальца оборачивают неадгезивной повязкой (например, пропитанная вазелином бактериостатическая марля); за раной необходимо наблюдать в течение 24 часов, чтобы не допустить болезненного прилипания ногтевого ложа к повязке. Опыт показывает, что, хотя по механизму травмы этот перелом открытый, назначать антибиотики после репарации ногтевого ложа при оскольчатом переломе пальцев с расхождением отломков не требуется.
Основные положения
При переломе конечной фаланги пальца ногтевое ложе часто покалечено, что приводит к возникновению подногтевой гематомы, даже если сам ноготь не поврежден.
Проводится передне-задняя, наклонная и боковая рентгенография; для боковой проекции необходимо отделить поврежденный палец от остальных.
В большинстве случаев переломов концевых фаланг пальцев применяют защитное покрытие кончика пальца на период до 2-х недель.
Лечение подногтевых гематом следует проводить путем прокола ногтя и откачивания крови.
Необходимо зашить значительные раны ногтевого ложа; если ноготь сильно поврежден или деформирован, его нужно удалить, а затем обернуть кончик пальца неприлипающей повязкой.