Переломы ключицы - одни из наиболее частых переломов, особенно у детей. Диагноз устанавливают рентгенографически. Большинство типов этих переломов лечат наложением повязки.
(См. также Обзор переломов).
Этиология переломов ключицы
Переломы ключицы, как правило, обусловлены падением на бок на плечо или, реже, прямым ударом.
Классификация
Традиционно лечение проводят на основании следующей классификации.
Класс А - переломы костей в средней трети; на них приходится около 80% переломов ключицы. Проксимальный фрагмент часто смещен вверх, поскольку его тянет кивательная мышца. Подключичные сосуды повреждаются редко.
Класс B - перелом дистальной трети кости; составляют около 15% всех переломов ключицы. Как правило, перелом возникает в результате прямого удара. Выделяют 3 подтипа таких переломов:
Тип I: Внесуставной и без смещения; как правило, функция клювовидно-ключичной связки (прочная и структурно значимая) не нарушена
Тип II: Внесуставной и со смещением; как правило, сопровождается разрывом клювовидно-ключичной связки, причем проксимальный фрагмент обычно смещен вверх, поскольку его тянет кивательная мышца
Тип III: с вовлечением внутрисуставной поверхности акромиально-ключичного сустава, вследствие чего увеличивается риск развития остеоартрита (см. рисунок Переломы ключицы класса B)
Класс C - переломы с вовлечением проксимальной трети кости; составляют около 5% от всех переломов ключицы. Эти переломы обычно образуются при воздействии большой силы и, таким образом, может сопровождаться повреждением органов грудной клетки или повреждением грудиноключичного сустава.
Переломы ключицы класса B
Симптомы и признаки переломов ключицы
Область над переломом болезненна, и пациенты могут чувствовать движение и нестабильность фрагментов кости. Некоторые пациенты жалуются на боль в плече. Отведение руки болезненно.
Переломы класса A и внесуставные переломы класса В обычно вызывают видимое и пальпируемое смещение костей. При значительном смещении костные отломки могут даже значительно натягивать кожу.
Диагностика переломов ключицы
Рентгенография
Scott Camazine/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Клиническая оценка часто позволяет установить диагноз, но, как правило, проводят обзорную рентгенографию в передне-задней проекции, а иногда и в апикальной лордотической проекции, или рентгенографию под углом 45° вверх. Тем не менее, при некоторых переломах класса C и внутрисуставных переломах класса B требуются другие методы визуализации (например, КТ).
Лечение переломов ключицы
Пращевидная повязка
Если клювовидно-ключичная связка разорвана, как правило, необходимо хирургическое вмешательство
Многие переломы сопровождаются минимальным смещением, и их можно лечить наложением повязки, для удобства, на 4-6 недель. Корсеты "восьмерка" больше не рекомендуются; клинические результаты не лучше, чем при использовании простой повязки (1), а простая повязка часто более удобна.
Обычно проводить репозицию необходимости нет даже при значительных угловых смещениях.
Тем не менее, если кожа значительно натянута (обычно при переломах класса А), может потребоваться немедленная консультация ортопеда. Как правило, такие переломы также можно вести с повязкой, но в отсутствие своевременного лечения кость может проколоть кожу, и образуется открытый перелом.
При переломах II класса типа В разрыв клювовидно-ключичной связки, как правило, требуется лечить ортопедическому хирургу с помощью хирургического вмешательства. Например, при дистальном переломе ключицы со смещением проксимального фрагмента вверх пациентов направляют к ортопедическому хирургу для рассмотрения необходимости хирургической репарации хирургического вмешательства клювовидно-ключичной связки.
При переломах III класса типа В ранняя мобилизация может уменьшить риск развития остеоартрита.
Здравый смысл и предостережения
Смещенные переломы класса C должен репарировать хирург-ортопед.
Справочные материалы по лечению
1. Culver A, Messick B, Burroughs K: Is a figure of eight bandage better than a simple sling for midshaft clavicle fractures in adults? Evidence-Based Practice 24(9): 41–42. doi: 10.1097/EBP.0000000000001213
Основные положения
Большинство переломов ключицы диагностируют на основании клинических данных.
Лечат переломы ключицы в большинстве случаев наложением повязки.
Хирург-ортопед необходим для репозиции переломов класса С со смещением и, как правило, хирургической репозиции переломов II типа класса В.