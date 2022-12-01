Традиционно лечение проводят на основании следующей классификации.

Класс А - переломы костей в средней трети; на них приходится около 80% переломов ключицы. Проксимальный фрагмент часто смещен вверх, поскольку его тянет кивательная мышца. Подключичные сосуды повреждаются редко.

Класс B - перелом дистальной трети кости; составляют около 15% всех переломов ключицы. Как правило, перелом возникает в результате прямого удара. Выделяют 3 подтипа таких переломов:

Тип I: Внесуставной и без смещения; как правило, функция клювовидно-ключичной связки (прочная и структурно значимая) не нарушена

Тип II: Внесуставной и со смещением; как правило, сопровождается разрывом клювовидно-ключичной связки, причем проксимальный фрагмент обычно смещен вверх, поскольку его тянет кивательная мышца

Тип III: с вовлечением внутрисуставной поверхности акромиально-ключичного сустава, вследствие чего увеличивается риск развития остеоартрита (см. рисунок Переломы ключицы класса B)

Класс C - переломы с вовлечением проксимальной трети кости; составляют около 5% от всех переломов ключицы. Эти переломы обычно образуются при воздействии большой силы и, таким образом, может сопровождаться повреждением органов грудной клетки или повреждением грудиноключичного сустава.