Переломы зоны роста (пластинки роста) у детей

Открытые пластинки роста костей у детей часто подвергаются перелому. Диагноз устанавливают рентгенографически. Лечение заключается в закрытой репозиции и иммобилизации, или в открытой репозиции с внутренней фиксацией (ОРВФ).

(См. также Обзор переломов).

Кость растет в длину за счет эпифизарной пластинки (пластинка роста), которая ограничена метафизом проксимально и эпифизом дистально (см. рисунок Классификация переломов эпифизарной пластинки [пластины роста] по Салтеру-Харрису). Возраст, при котором пластинка роста закрывается и прекращается рост кости, варьирует в зависимости от типа кости, но у всех костей пластинки роста закрываются к 20 годам (см. рисунок Эпифизарные пластины [пластины роста]).

Перед закрытием пластинка роста представляет собой наиболее хрупкую часть кости и поэтому часто повреждается при силовом воздействии. Переломы пластинки роста могут распространяться в метафиз и/или эпифиз; различные их типы классифицируют по системе Салтера-Харриса. Риск нарушения роста увеличивается по мере прогрессирования переломов от типа I до типа V. В английском языке для запоминания этих типов полезно мнемоническое сокращение SALTR:

Салтер I: S = S traight (линия перелома идет прямо через пластину роста)

Салтер II: = A bove (линия перелома проходит выше или в стороне от пластинки роста)

Салтер III: L = L ower (линия перелома проходит ниже пластинки роста)

Салтер IV: Т = Т hrough (линия перелома проходит через метафиз, пластинку роста и эпифиз)

Салтер V: R = Rammed (пластинка роста разрушена)

Дети с травмами с поражением эпифиза, а также пластинами роста (типы III и IV по Салтеру) или с компрессией пластины роста (тип V по Салтеру), как правило, имеют тенденцию к менее благоприятным прогнозам.

Классификация переломов эпифизарной пластинки (пластины роста) по Салтеру-Харрису

Эпифизарные пластины (пластины роста)

Диагностика переломов зоны роста у детей Рентгенография Переломы пластины роста у детей подозревают при появлении болезненности и припухлости, локализованных над пластиной роста, или не позволяющих двигаться или давать весовую нагрузку на пораженную конечность. Обзорную рентгенографию считают диагностическим методом выбора. Если данные обследования неоднозначные, может быть полезно сравнить поражение с рентгенограммой на противоположной стороне тела. Даже при таком сравнении при типах I и V по Салтеру рентгенограммы могут выглядеть нормальными. Если рентгенограмма выглядит нормальной, но заподозрен перелом пластины роста, диагноз перелома не исключают, накладывают шину или гипсовую повязку, и повторно осматривают пациента через несколько дней. Сохранение боли и болезненности при пальпации свидетельствуют в пользу диагноза перелома пластины роста.

Лечение переломов кисти у детей Закрытая репозиция (при необходимости) и иммобилизация или открытая репозиция с внутренней фиксацией (ORIF), в зависимости от особенностей перелома В зависимости от особенностей перелома, для переломов типов I и II обычно достаточно закрытой репозиции; при типах III и IV часто необходимо лечение по схеме ORIF. Пациенты с перелом V типа должны находиться под наблюдением детского ортопеда, поскольку такие травмы почти всегда приводят к нарушению роста.