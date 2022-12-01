Переломы дистального отдела лучевой кости

Перелом запястья (Коллиса или Смита) может привести к образованию деформации или припухлости, которая может повреждать срединный нерв; при повреждении срединного нерва кончик указательного пальца немеет, и при попытке привести пальцы к мизинцу (собрать в щепотку) появляется слабость мышц кисти.

Если сила удара велика, лучевая кость может быть вклинена и укорочена.

Возможны другие осложнения (например, скованность, постоянная деформация, боль, остеоартрит, многокомпонентный региональный болевой синдром), в частности, если проходят перелом, смещение или угловая деформация лучезапястного сустава.