Переломы дистального отдела лучевой кости обычно возникают в результате падения на вытянутую руку.
(См. также Обзор переломов).
Большинство переломов дистального отдела лучевой кости смещены дорсально или под углом (иногда их называют переломами Коллиса); они встречаются часто, особенно у пожилых. Часто перелом захватывает также шиловидный отросток. Реже происходит ладонное смещение (так называемый перелом Смита) вследствие согнутого положения запястья в момент травмы.
Симптомы и признаки переломов дистального отдела лучевой кости
Перелом запястья (Коллиса или Смита) может привести к образованию деформации или припухлости, которая может повреждать срединный нерв; при повреждении срединного нерва кончик указательного пальца немеет, и при попытке привести пальцы к мизинцу (собрать в щепотку) появляется слабость мышц кисти.
Если сила удара велика, лучевая кость может быть вклинена и укорочена.
Возможны другие осложнения (например, скованность, постоянная деформация, боль, остеоартрит, многокомпонентный региональный болевой синдром), в частности, если проходят перелом, смещение или угловая деформация лучезапястного сустава.
Диагностика переломов дистального отдела лучевой кости
Переднезадняя и боковая рентгенограммы
Клинические проявления могут включать поворот или смещение в дорсальном направлении дистальной части лучевой кости (вилкообразная деформация предплечья, или разгибательный перелом лучевой кости), сопровождающиеся болью, отеком и болезненностью при пальпации.
Переломы дистального отдела лучевой кости, как правило, выявляют при рентгенографии в переднезадней и боковой проекциях. Иногда для выявления внутрисуставных переломов необходима КТ.
Лечение переломов дистального отдела лучевой кости
Закрытая репозиция
При открытом переломе или безуспешной закрытой репозиции − открытая репозиция
волярная шина
Ортопедическое наблюдение в течение 1-й недели
Проводят репозицию и иммобилизацию сустава при разогнутом под углом 15–30° запястье с помощью ладонной шины или V-образной шины (см. рисунки Волярная шина и U-образная шина). Как правило, удается провести закрытую репозицию. При закрытой репозиции в отделении неотложной помощи с болью можно справиться с помощью опиоидной анальгезии или блокадой гематомы.
Волярная шина
U-образная шина
Открытая репозиция с внутренней фиксацией (ORIF) может быть необходима в следующих случаях:
Сустав разрушен или перелом распространяется в сустав.
В результате перелома возникает чрезмерное сдавливание (укорочение).
Закрытая репозиция безрезультативна.
Можно использовать зажимы для пальцев для помощи с проведением закрытой репозиции дистального отдела лучевой кости. Они используются для удержания пальцев в натяжении во время репозиции лучевой кости (если она отклонена). Растяжение помогает отвести в сторону дистальный фрагмент для удлинения лучевой кости.
Пациентам следует рекомендовать ежедневно двигать пальцами, локтями (если они не иммобилизованы) и плечами для предотвращения скованности и поднимать руку во избежание отека.
Основные положения
Большинство переломов дистального отдела лучевой кости смещены дорсально или под углом (иногда их называют переломами Коллиса); они встречаются часто, особенно у пожилых.
Переломы запястья могут вызывать деформацию или отек, что может привести к повреждению срединного нерва.
Проводится передне-заднее и боковое рентгеновское обследование, которое обычно показывает наличие переломов дистального отдела лучевой кости, однако для определения внутрисуставных переломов иногда необходима КТ.
Необходимо испробовать закрытую репозицию, за которой следует шинирование, но если закрытая репозиция не увенчалось успехом или если сустав нарушен или чрезмерно укорочен, рассматривается применение ORIF (открытой репозиции с внутренней фиксацией).