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Переломы дистального отдела лучевой кости

(Переломы Запястья; Переломы Коллиса; Переломы Смита)

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Переломы дистального отдела лучевой кости обычно возникают в результате падения на вытянутую руку.

(См. также Обзор переломов).

Большинство переломов дистального отдела лучевой кости смещены дорсально или под углом (иногда их называют переломами Коллиса); они встречаются часто, особенно у пожилых. Часто перелом захватывает также шиловидный отросток. Реже происходит ладонное смещение (так называемый перелом Смита) вследствие согнутого положения запястья в момент травмы.

Симптомы и признаки переломов дистального отдела лучевой кости

Перелом запястья (Коллиса или Смита) может привести к образованию деформации или припухлости, которая может повреждать срединный нерв; при повреждении срединного нерва кончик указательного пальца немеет, и при попытке привести пальцы к мизинцу (собрать в щепотку) появляется слабость мышц кисти.

Если сила удара велика, лучевая кость может быть вклинена и укорочена.

Возможны другие осложнения (например, скованность, постоянная деформация, боль, остеоартрит, многокомпонентный региональный болевой синдром), в частности, если проходят перелом, смещение или угловая деформация лучезапястного сустава.

Диагностика переломов дистального отдела лучевой кости

  • Переднезадняя и боковая рентгенограммы

Клинические проявления могут включать поворот или смещение в дорсальном направлении дистальной части лучевой кости (вилкообразная деформация предплечья, или разгибательный перелом лучевой кости), сопровождающиеся болью, отеком и болезненностью при пальпации.

Переломы дистального отдела лучевой кости, как правило, выявляют при рентгенографии в переднезадней и боковой проекциях. Иногда для выявления внутрисуставных переломов необходима КТ.

Cкрытые переломы дистального отдела лучевой кости
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Рентгенологическое подтверждение этого перелома включает в себя разрыв в коре радиального возвышения дистального отдела лучевой кости (стрелка) и увеличение трабекулярной плотности дистального отдела лучевой кости.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Перелом дистального отдела лучевой кости
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Лучелоктевой сустав разрушен, о чем свидетельствует невозможность выравнивания суставных поверхностей дистального отдела лучевой кости и дистального отдела локтевой кости, что приводит к смещению.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Лечение переломов дистального отдела лучевой кости

  • Закрытая репозиция

  • При открытом переломе или безуспешной закрытой репозиции − открытая репозиция

  • волярная шина

  • Ортопедическое наблюдение в течение 1-й недели

Проводят репозицию и иммобилизацию сустава при разогнутом под углом 15–30° запястье с помощью ладонной шины или V-образной шины (см. рисунки Волярная шина и U-образная шина). Как правило, удается провести закрытую репозицию. При закрытой репозиции в отделении неотложной помощи с болью можно справиться с помощью опиоидной анальгезии или блокадой гематомы.

Волярная шина

U-образная шина

Открытая репозиция с внутренней фиксацией (ORIF) может быть необходима в следующих случаях:

  • Сустав разрушен или перелом распространяется в сустав.

  • В результате перелома возникает чрезмерное сдавливание (укорочение).

  • Закрытая репозиция безрезультативна.

Можно использовать зажимы для пальцев для помощи с проведением закрытой репозиции дистального отдела лучевой кости. Они используются для удержания пальцев в натяжении во время репозиции лучевой кости (если она отклонена). Растяжение помогает отвести в сторону дистальный фрагмент для удлинения лучевой кости.

Пациентам следует рекомендовать ежедневно двигать пальцами, локтями (если они не иммобилизованы) и плечами для предотвращения скованности и поднимать руку во избежание отека.

Основные положения

  • Большинство переломов дистального отдела лучевой кости смещены дорсально или под углом (иногда их называют переломами Коллиса); они встречаются часто, особенно у пожилых.

  • Переломы запястья могут вызывать деформацию или отек, что может привести к повреждению срединного нерва.

  • Проводится передне-заднее и боковое рентгеновское обследование, которое обычно показывает наличие переломов дистального отдела лучевой кости, однако для определения внутрисуставных переломов иногда необходима КТ.

  • Необходимо испробовать закрытую репозицию, за которой следует шинирование, но если закрытая репозиция не увенчалось успехом или если сустав нарушен или чрезмерно укорочен, рассматривается применение ORIF (открытой репозиции с внутренней фиксацией).

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