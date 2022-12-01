Переломы диафиза локтевой и лучевой кости

Переломы диафизов локтевой и лучевой кости часто возникают вследствие прямой травмы. Возможны сопутствующие вывихи.
(См. также Обзор переломов).
Переломы лучевой и локтевой костей часто вызваны прямыми ударами по предплечью (например, во время контактных видов спорта, падений или защитных действий во время нападения). Сопутствующие вывихи могут быть результатом сил, передающихся через межкостную мембрану между лучевой и локтевой костями.
Здравый смысл и предостережения
Распространенными являются изолированные переломы середины лучевой или середины локтевой костей.
Переломы Монтеджи - проксимальные переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой кости.
Переломы Галеацци представляют собой переломами дистального отдела лучевой кости со вывихом дистального лучезапястного сустава.
Симптомы и признаки диафизарных переломов локтевой и лучевой костей
Переломы лучевой и локтевой кости могут вызывать боль, деформацию, экхимозы и отек в месте повреждения.
Диагностика диафизарных переломов локтевой и лучевой костей
Переднезадняя и боковая рентгенограммы
Переломы диафизов лучевой и локтевой кости диагностируются с помощью рентгенографии в передне-задней и боковой проекциях. При подозрении на перелом следует также осмотреть локтевой и лучезапястный суставы и, при необходимости, провести рентгенографию.
Вывих головки лучевой кости легко пропустить при переломах Монтеджи, поскольку перелом настолько очевиден, что, в случае выявления перелом проксимального отдела локтевой кости, его необходимо особенно тщательно обследовать. Головка лучевой кости, как правило, видна за пределами ее нормального сочленения с головкой плечевой кости (capitulum). При переломах Монтеджи радиокапителлярная линия (линия, соединяющая шейку лучевой кости и головку плечевой кости), также не выровнена правильно, что указывает на вывих (см. рисунок Передняя плечевая линия и радиокапителлярная линия). Если при переломах Галеацци (аналогично переломам Монтеджи) есть перелом дистального диафиза лучевой кости, то легко пропустить вывих дистального лучелоктевого сустава, поэтому на него следует обратить особое внимание.
Лечение диафизарных переломов локтевой и лучевой костей
При изолированных переломах лучевой и локтевой костей – закрытая репозиция и шинирование с последующим амбулаторным ортопедическим контролем
При травмах Монтеджи и Галеацци обычно показана неотложная ортопедическая консультация и открытая репозиция с внутренней фиксацией (ORIF)
Большинство изолированных переломов лучевой и локтевой кости можно лечить путем закрытой репозиции и шинирования с последующим направлением на ортопедическое лечение.
При переломах Монтеджии и Галеацци необходима срочная консультация ортопеда, и, для сопоставления фрагментов кости, обычно требуется ОРВФ.
Основные положения
Переломы лучевой и локтевой костей обычно являются результатом прямого воздействия на предплечье.
Сделайте переднезаднюю и боковую рентгенограммы
При изолированном переломе средней части лучевой или локтевой кости, всегда рассмотрите вероятность наличия сопутствующего вывиха запястья и локтя.
Проводите лечение с закрытой репозицией и проконсультируйтесь с ортопедом.