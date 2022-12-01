Переломы диафиза локтевой и лучевой кости

Переднезадняя и боковая рентгенограммы

Переломы диафизов лучевой и локтевой кости диагностируются с помощью рентгенографии в передне-задней и боковой проекциях. При подозрении на перелом следует также осмотреть локтевой и лучезапястный суставы и, при необходимости, провести рентгенографию.

Вывих головки лучевой кости легко пропустить при переломах Монтеджи, поскольку перелом настолько очевиден, что, в случае выявления перелом проксимального отдела локтевой кости, его необходимо особенно тщательно обследовать. Головка лучевой кости, как правило, видна за пределами ее нормального сочленения с головкой плечевой кости (capitulum). При переломах Монтеджи радиокапителлярная линия (линия, соединяющая шейку лучевой кости и головку плечевой кости), также не выровнена правильно, что указывает на вывих (см. рисунок Передняя плечевая линия и радиокапителлярная линия). Если при переломах Галеацци (аналогично переломам Монтеджи) есть перелом дистального диафиза лучевой кости, то легко пропустить вывих дистального лучелоктевого сустава, поэтому на него следует обратить особое внимание.

Переломовывих Монтеджи (1) Скрыть подробности На данном рентгеновском снимке показан перелом проксимального отдела локтевой кости (синяя стрелка), осложненный вывихом головки лучевой кости. Головка лучевой кости (красная стрелка) находится над головкой плечевой кости (нормальное сочленение). Image courtesy of Danielle Campagne, MD.

Переломовывих Монтеджи (2) Скрыть подробности На данном рентгеновском снимке показан перелом проксимального отдела локтевой кости с сопутствующим вывихом головки лучевой кости (красная стрелка). Image courtesy of Danielle Campagne, MD.