skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Переломы диафиза локтевой и лучевой кости

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Переломы диафизов локтевой и лучевой кости часто возникают вследствие прямой травмы. Возможны сопутствующие вывихи.

(См. также Обзор переломов).

Переломы лучевой и локтевой костей часто вызваны прямыми ударами по предплечью (например, во время контактных видов спорта, падений или защитных действий во время нападения). Сопутствующие вывихи могут быть результатом сил, передающихся через межкостную мембрану между лучевой и локтевой костями.

Здравый смысл и предостережения

  • При переломах проксимального отдела локтевой кости всегда следует искать связанный с этим вывих головки лучевой кости.

Распространенными являются изолированные переломы середины лучевой или середины локтевой костей.

Переломы Монтеджи - проксимальные переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой кости.

Переломы Галеацци представляют собой переломами дистального отдела лучевой кости со вывихом дистального лучезапястного сустава.

Симптомы и признаки диафизарных переломов локтевой и лучевой костей

Переломы лучевой и локтевой кости могут вызывать боль, деформацию, экхимозы и отек в месте повреждения.

Диагностика диафизарных переломов локтевой и лучевой костей

  • Переднезадняя и боковая рентгенограммы

Переломы диафизов лучевой и локтевой кости диагностируются с помощью рентгенографии в передне-задней и боковой проекциях. При подозрении на перелом следует также осмотреть локтевой и лучезапястный суставы и, при необходимости, провести рентгенографию.

Вывих головки лучевой кости легко пропустить при переломах Монтеджи, поскольку перелом настолько очевиден, что, в случае выявления перелом проксимального отдела локтевой кости, его необходимо особенно тщательно обследовать. Головка лучевой кости, как правило, видна за пределами ее нормального сочленения с головкой плечевой кости (capitulum). При переломах Монтеджи радиокапителлярная линия (линия, соединяющая шейку лучевой кости и головку плечевой кости), также не выровнена правильно, что указывает на вывих (см. рисунок Передняя плечевая линия и радиокапителлярная линия). Если при переломах Галеацци (аналогично переломам Монтеджи) есть перелом дистального диафиза лучевой кости, то легко пропустить вывих дистального лучелоктевого сустава, поэтому на него следует обратить особое внимание.

Переломовывих Монтеджи (1)
Скрыть подробности
На данном рентгеновском снимке показан перелом проксимального отдела локтевой кости (синяя стрелка), осложненный вывихом головки лучевой кости. Головка лучевой кости (красная стрелка) находится над головкой плечевой кости (нормальное сочленение).
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
Переломовывих Монтеджи (2)
Скрыть подробности
На данном рентгеновском снимке показан перелом проксимального отдела локтевой кости с сопутствующим вывихом головки лучевой кости (красная стрелка).
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
Перелом Галеацци
Скрыть подробности
На данном рентгеновском снимке показан перелом дистального отдела лучевой кости (синяя стрелка) и разрыв дистального лучезапястного сочленения (красная стрелка). Суставные поверхности дистального отдела локтевой кости и дистального отдела лучевой кости не соответствуют друг другу.
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.

Лечение диафизарных переломов локтевой и лучевой костей

  • При изолированных переломах лучевой и локтевой костей – закрытая репозиция и шинирование с последующим амбулаторным ортопедическим контролем

  • При травмах Монтеджи и Галеацци обычно показана неотложная ортопедическая консультация и открытая репозиция с внутренней фиксацией (ORIF)

Большинство изолированных переломов лучевой и локтевой кости можно лечить путем закрытой репозиции и шинирования с последующим направлением на ортопедическое лечение.

При переломах Монтеджии и Галеацци необходима срочная консультация ортопеда, и, для сопоставления фрагментов кости, обычно требуется ОРВФ.

Основные положения

  • Переломы лучевой и локтевой костей обычно являются результатом прямого воздействия на предплечье.

  • Сделайте переднезаднюю и боковую рентгенограммы

  • При изолированном переломе средней части лучевой или локтевой кости, всегда рассмотрите вероятность наличия сопутствующего вывиха запястья и локтя.

  • Проводите лечение с закрытой репозицией и проконсультируйтесь с ортопедом.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.