Переломовывих среднего отдела стопы (сустава Лисфранка)

Переломовывих Лисфранка представляет собой перелом и/или вывих среднего отдела стопы с повреждением одного или более из предплюсне-плюсневых суставов. Диагноз устанавливают по рентгенограмме и часто - по данным КТ. Лечение требует направления к хирургу-ортопеду и, как правило, открытого вправления с внутренней фиксацией, а иногда и синтеза костей среднего отдела стопы.

(См. также Обзор переломов).

Повреждения Лисфранка встречаются часто. Обычно механизмом их образования является прямой удар или непрямое воздействие крутящей силы на ногу в положении подошвенного сгибания (например, падение на ноги в этом положении), как это может происходить у футболистов, мотоциклистов и всадников.

Анатомически комплекс Лисфранка состоит из 5 предплюсне-плюсневых суставов, соединяющих переднюю и среднюю части стопы. В этом комплексе имеются несколько связок. Связка Лисфранка прикрепляет основание II плюсневой к I клиновидной кости. Сложные травмы Лисфранка широко варьируют по тяжести от растяжений до вывихов одного или нескольких предплюсне-плюсневых суставов, иногда с переломами. При переломах часто вовлекается II плюсневая кость (см. рисунок Переломы основания II плюсневой кости, вывих предплюсне-плюсневого сустава). Травмы Лисфранка часто вызывают нестабильность средней части стопы.

Переломы основания II плюсневой кости (вывих предплюсне-плюсневого сустава)

Симптомы и признаки травмы Лисфранка Тяжесть травмы Лисфранка широко варьируется. Некоторые травмы вызывают лишь легкую отечность и боль в средней части стопы; другие приводят к сильной боли и отеку мягких тканей, деформации и гематоме подошвенной стороны среднего отдела стопы, а иногда к появлению парестезий. Нога может казаться короче. Осложнения (например, остеоартрит, компартмент-синдром) могут быть серьезными, и часто приводят к хронической инвалидизации.

Диагностика травмы сустава Лисфранка Рентгенография

Иногда КТ Проводят рентгенографию стопы в передне-задней, боковой, косой проекциях, но изменения могут быть незначительными, что приводит к ошибочному диагнозу. До 20% таких переломов при начальном обследовании пропускают. На обзорной рентгенограмме можно выявить перелом основания II плюсневой кости или отрывной перелом клиновидной кости, но не повреждение предплюсне-плюсневого сустава, подозревать которое следует, даже если оно не визуализируется на рентгенограмме. Как правило, в этом суставе медиальная сторона II клиновидной кости оказывается непосредственно рядом с медиальной стороной II плюсневой кости. Чтобы определить разрушение сустава, может быть необходимо провести сравнительную рентгенографию или КТ. Переломы Лисфранка Скрыть подробности На данном рентгеновском снимке показаны переломы основания 2-й, 3-й и 4-й плюсневых костей. Также нарушена целостность предплюсно-плюсневых суставов. Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Здравый смысл и предостережения Если КТ недоступна, можно провести стрессорную рентгенографию. Это рентгенография стопы в условиях нагрузки (например, когда пациент стоит на пораженной ноге). Нагрузка весом тела пациента может вызвать расширение пространства между I и II плюсневыми костями, что значительно облегчает диагностику. Тем не менее, КТ более чувствительна, чем стрессорная рентгенография, и поэтому в неоднозначных случаях предпочтительна.

Лечение травмы Лисфранка Неотложная консультация ортопеда

Обычно проводят открытую репозицию с внутренней фиксацией (ORIF) или, иногда, артродез среднего отдела стопы Вывихи часто вправляются спонтанно. Тем не менее, из-за травмы, как правило, эти компромиссы функцию стопы и вызвать остаточную боль и артрит, пациенты должны быть немедленно передано ортопедическим специалист, как правило, для проведения операции. Как правило, окончательным методом лечения служат ORIF или артродез среднего отдела стопы. После ORIF, как правило, проводят КТ для подтверждения правильности выравнивания костных отломков. Если операция не признана необходимой, пациентов иммобилизуют, чаще всего с наложением гипса, и запрещают нагружать суставы на ≥ 6 недель.