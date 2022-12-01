Большинство компрессионных переломов позвоночника обусловлены остеопорозом, протекают бессимптомно или с минимально выраженными симптомами и развиваются в отсутствие травмы или после минимальной травмы.

(См. также Обзор переломов).

Компрессионные переломы позвонков при остеопорозе часто происходят в грудном отделе позвоночника (как правило, ниже Т6) и поясничном отделе позвоночника, особенно вблизи сочленения T12-L1. Предыдущей травмы может не быть, или иметься только минимальная травма (например, незначительное падение, резкий наклон, подъем груза, откашливание). При переломе позвоночника вследствие остеопороза повышается риск развития других переломов позвоночника и внепозвоночных костей.

Иногда, компрессионные или другие типы перелома позвоночника обусловлены приложением значительной силы (например, при автомобильной аварии, падении с высоты, огнестрельной ране). В таких случаях часто происходит повреждение спинного мозга, при этом позвоночник может быть сломан в нескольких местах. Если причиной перелома было падение или прыжок с высоты, возможен также перелом одной или обеих пяточных костей; 10% всех переломов пяточной кости сопровождаются переломом грудопоясничного отдела позвоночника (из-за осевой нагрузки на скелет при приземлении на пятки).

Симптомы и признаки компрессионных переломов позвонков Переломы позвоночника при остеопорозе примерно в двух третях случаев протекают бессимптомно или проявляются только уменьшением роста или кифозом. В других случаях сразу или позже может появляться боль. Боль может иррадиировать в живот. Корешковые боли, слабость, нарушения рефлексов или тонуса сфинктеров появляются редко. Боль, как правило, уменьшается примерно через 4 недели и разрешается примерно через 12 недель. Компрессионные переломы позвонков, не связанные с остеопорозом, вызывают острую боль, болезненность в костях при пальпации области перелома, и обычно сопровождаются мышечным спазмом.

Диагностика компрессионных переломов позвонков Рентгенография Переломы при остеопорозе, как правило, диагностируют рентгенологически. Как правило, они проявляются: Уменьшением высоты позвонков (в частности на > 6 см или более, чем на половину от размера тела позвонка в норме)

Снижением рентгеновской плотности костной ткани

Утратой структуры губчатой кости

Передним «заклиниванием» позвоночника Переломы позвонков при остеопорозе обычно диагностируют как случайные находки. В отсутствие факторов риска развития остеопороза (например, старшего возраста) эти переломы маловероятны. Единичные переломы позвонков на уровне выше T4 свидетельствуют о злокачественном поражении, а не об остеопорозе. Если данных за остеопороз нет, следует провести двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (DXA). Если остеопороз диагностирован недавно, необходимо провести исследование для выявления факторов, индуцирующих развитие вторичного остеопороза. После значительной травмы проводят КТ, чтобы оценить состояние всех отделов позвоночника, а при наличии неврологических дефицитарных или продуктивных симптомов - МРТ соответствующего отдела спинного мозга. Изображения компрессионные переломов Переднезадний и Боковой Вид Компрессионного Перелома Этот компрессионный перелом 2-го поясничного позвонка виден как потеря высоты тела позвонка как в переднезадней проекции, так и в виде сбоку. ... Прочитайте дополнительные сведения Scott Camazine/SCIENCE PHOTO LIBRARY Переднезадний вид тяжелого компрессионного перелома Этот компрессионный перелом 1-го поясничного позвонка виден в представленной переднезадней проекции как значительная потеря высоты и увеличение радиоплотности. ... Прочитайте дополнительные сведения ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY Компрессионный перелом позвоночника (ренгенография) На рентгенограмме позвоночника в боковой проекции выявляется утрата высоты и переднее "заклинивание" позвонка вследствие компрессионного перелома. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Серьезный компрессионный перелом позвоночника (на КТ) На этом снимоке КТ (сагиттальная проекция) представлен отмеченный компрессионный перелом позвонка Т12 с незначительными проявлениями дегенеративной патологии в других участках (например, остеофиты передней поверхности позвонков). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Переднезадний и Боковой Вид Компрессионного Перелома Этот компрессионный перелом 2-го поясничного позвонка виден как потеря высоты тела позвонка как в переднезадней проекции, так и в виде сбоку. ... Прочитайте дополнительные сведения Scott Camazine/SCIENCE PHOTO LIBRARY Переднезадний вид тяжелого компрессионного перелома Этот компрессионный перелом 1-го поясничного позвонка виден в представленной переднезадней проекции как значительная потеря высоты и увеличение радиоплотности. ... Прочитайте дополнительные сведения ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY Компрессионный перелом позвоночника (ренгенография) На рентгенограмме позвоночника в боковой проекции выявляется утрата высоты и переднее "заклинивание" позвонка вследствие компрессионного перелома. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Серьезный компрессионный перелом позвоночника (на КТ) На этом снимоке КТ (сагиттальная проекция) представлен отмеченный компрессионный перелом позвонка Т12 с незначительными проявлениями дегенеративной патологии в других участках (например, остеофиты передней поверхности позвонков). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Если причиной было падение или прыжок с высоты, необходимо исключить перелом пяточной кости и переломы других позвонков. Если подозревается или проявляется суицидальная направленность мышления, следует обратиться к психиатру.

Лечение компрессионных переломов позвонков Анальгетики

Ранняя мобилизация и физиотерапия Лечение переломов позвоночника сфокусировано на купировании боли и ранней мобилизации. Назначают анальгетики. Раннее возобновление нормальной активности позволяет ограничить дальнейшую потерю костной массы и инвалидизацию. Специалист по лечебной физкультуре может обучить правильным методам подъема грузов и назначить упражнения для укрепления паравертебральных мышц, но терапию может потребоваться отложить до момента купирования боли. Остеопороз, если он выявлен, необходимо лечить (например, бисфосфанатами). Также можно назначать кальцитонин, который способствует облегчению болей и увеличению плотности костной ткани. Обычно назначают ношение корсета, но его эффективность не изучена. В некоторых случаях тяжелую боль можно ослабить проведением вертебропластики, иногда с предварительной кифопластикой. При вертебропластике в тело позвонка вводят метилметакрилат. При кифопластике тело позвонка укрепляют баллоном. Эти процедуры могут уменьшить деформацию позвонка, но не уменьшают и даже могут увеличить риск переломов соседних позвонков. Возможны также переломы ребер, утечка цемента, отек легких и инфаркт миокарда (ИМ). Если переломы обусловлены тяжелой травмой, позвоночник немедленно иммобилизуют, и проводят КТ или МРТ для оценки стабильности переломов. Если выявлены повреждения спинного мозга, их необходимо лечить немедленно, назначив поддерживающую терапию (например, анальгетики, раннюю мобилизацию).