Изолированные переломы локтевого отростка

Хирургическое лечение

Длинная задняя шина на руку

Антибиотики и консультация ортопеда (при открытых переломах)

Более выраженное смещение и/или раздробление обычно требуют оперативного лечения. Классификация Мейо обычно используется для установления степени смещения, раздробления кости и стабильности сустава (1). Первоначальное лечение в большинстве случаев заключается в наложении длинной задней шины на руку и тщательном ортопедическом наблюдении. При открытых переломах необходимо немедленно назначить антибиотики и проконсультироваться с ортопедом.