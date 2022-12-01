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Изолированные переломы локтевого отростка

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Изолированные переломы локтевого отростка обычно возникают в результате падения на вытянутую руку или прямого удара по локтю. Авульсионные переломы олекранона возникают редко, когда сухожилие трицепса отрывает часть олекранона.

Симптомы и признаки изолированных переломов локтевого отростка

Пациенты страдают от боли, отека и повышенной чувствительности в области олекранона; также может иметь место деформация. Разгибание локтя ограничено или невозможно

Диагностика изолированных переломов локтевого отростка

  • Нейроваскулярное исследование

  • Методы визуализации

Оценка дистальной части сосудисто-нервного пучка имеет жизненно важное значение, поскольку может быть поврежден локтевой нерв. Стандартные переднезадние и боковые проекции локтевого сустава выявляют большинство переломов, которые являются наиболее наглядными в боковой проекции.

Лечение изолированных переломов локтевого отростка

  • Хирургическое лечение

  • Длинная задняя шина на руку

  • Антибиотики и консультация ортопеда (при открытых переломах)

Более выраженное смещение и/или раздробление обычно требуют оперативного лечения. Классификация Мейо обычно используется для установления степени смещения, раздробления кости и стабильности сустава (1). Первоначальное лечение в большинстве случаев заключается в наложении длинной задней шины на руку и тщательном ортопедическом наблюдении. При открытых переломах необходимо немедленно назначить антибиотики и проконсультироваться с ортопедом.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Sullivan CW, Desai K: Classifications in brief: Mayo classification of olecranon fractures. Clin Orthop Relat Res 477(4):908–910, 2019. doi: 10.1097/CORR.0000000000000614

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