Процедура вправления вывиха лодыжки

Вывих или переломо-вывих голеностопного сустава

Большинство вывихов голеностопного сустава являются задними или задне-медиальными и представляют собой переломовывихи, связанные с переломами лодыжки, дистальных отделов малоберцовой кости и задних переломов большеберцовой кости.

Вправление закрытого вывиха или переломо-вывиха голеностопного сустава нужно попытаться выполнить вскоре после постановки диагноза. Ассоциированный с повреждением нейрососудистый дефицит или переломо-вывих с напряжением кожных покровов в месте повреждения, угрожающий нарушением их целостности, требует немедленного проведения вправления.

Открытые вывихи требуют хирургического вмешательства, но если хирург-ортопед недоступен и имеются неврологические и сосудистые нарушения, в качестве промежуточного лечения выполняются закрытые методики репозиции и шинирование.