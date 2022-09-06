Как вправить подвывих головки радиальной кости ("локоть няни")

Необходимо провести предоперационное обследование повреждённой руки: нейроваскулярное обследование включает оценку пульса на дистальных участках конечности и наполнение капилляров. Пальпация прилегающих участков для выявления болезненности может указывать на дополнительную травму.

Стоя лицом к ребенку, удерживайте травмированный локоть на ладони одной руки, поместив большой палец над головкой лучевой кости.

Держите запястье в другой руке, положив большой палец и остальные пальцы на противоположные стороны запястья.

Объясните лицу, сопровождающему ребёнка, что выполнение данного метода будет причиной преходящей боли.

Держите локоть в согнутом положении под углом 90°.

Во время выполнения техники гиперпронации следует быстро провести гиперпронацию предплечья. Некоторые эксперты рекомендуют дальнейшее сгибание в локтевом суставе сразу после гиперпронации.

При выполнении супинационно-сгибательного метода одним непрерывным движением быстро и уверенно проведите супинацию предплечья, затем полностью согните локоть.