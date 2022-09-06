Как вправить подвывих головки радиальной кости ("локоть няни")

Для вправления подвывиха головки лучевой кости ("нянькин локоть") используют гиперпронационный или супинационно-флексионный методы. Эти техники являются безопасными и не требуют специального оборудования, наличия помощника, обезболивания/седации или постпроцедурной иммобилизации.
(См. также Обзор вывихов (Overview of Dislocations) и Подвывихи головки лучевой кости).
Показания к вправлению подвывиха локтевого сустава (локтя няньки)
Подвывих суставной головки лучевой кости
Противопоказания к вправлению подвывиха локтевого сустава (локтя няньки)
Дистальный нейроваскулярный компромисс, который указывает на более тяжелую травму, чем подвывих головки лучевой кости
Физические признаки травмы (деформация, отек, синяки, боль и болезненная чувствительность) за пределами области головки лучевой кости, кроме тех случаев, когда симптомы легкие и значительная травма исключена.
Признаки инфекции
Осложнения при редукции "локтя медсестры"
Дальнейшее повреждение, если травма более обширная, чем подвывих головки лучевой кости, и не распознается
Оборудование для вправления подвывиха локтевого сустава (локтя няньки)
Нет
Дополнительные соображения, касающиеся вправления подвывиха локтевого сустава (локтя няньки)
Предварительная рентгенография не требуется, если клиническая оценка указывает на простой подвывих головки лучевой кости. Однако, если есть физические признаки (деформация, отек, синяки, боль, болезненная чувствительность) наличия других, сопутствующих травм, требуется предварительная рентгенография подозрительной области.
Техника гиперпронации может вызывать меньше боли, чем метод супинации-сгибания, а также имеет более высокую частоту успешного вправления.
Соответствующая анатомия при вправлении подвывиха локтевого сустава (локтя няньки)
Кольцевая связка оборачивается вокруг лучевой кости и прикрепляется к обоим краям лучевой вырезки локтевой кости и, таким образом, удерживает лучевую кость на месте перед локтевой костью в лучезапястном суставе.
Головку лучевой кости можно пальпировать поверхностно в месте ее сочленения с латеральным надмыщелком плечевой кости. В отличие от надмыщелка, головка лучевой кости ротируется при пронации или супинации запястья.
Положение пациента при вправлении подвывиха локтевого сустава (локтя няньки)
Расположите ребенка рядом с человеком, оказывающим помощь, или на его коленях, при этом оказывающий помощь будет держать туловище ребёнка и здоровую руку.
Пошаговое описание вправления подвывиха локтевого сустава (локтя няньки)
Необходимо провести предоперационное обследование повреждённой руки: нейроваскулярное обследование включает оценку пульса на дистальных участках конечности и наполнение капилляров. Пальпация прилегающих участков для выявления болезненности может указывать на дополнительную травму.
Стоя лицом к ребенку, удерживайте травмированный локоть на ладони одной руки, поместив большой палец над головкой лучевой кости.
Держите запястье в другой руке, положив большой палец и остальные пальцы на противоположные стороны запястья.
Объясните лицу, сопровождающему ребёнка, что выполнение данного метода будет причиной преходящей боли.
Держите локоть в согнутом положении под углом 90°.
Во время выполнения техники гиперпронации следует быстро провести гиперпронацию предплечья. Некоторые эксперты рекомендуют дальнейшее сгибание в локтевом суставе сразу после гиперпронации.
При выполнении супинационно-сгибательного метода одним непрерывным движением быстро и уверенно проведите супинацию предплечья, затем полностью согните локоть.
Слушайте щелчок или пальпируемый треск в области головки лучевой кости, который может сопровождать успешную репозицию.
Последующий уход при вправлении подвывиха локтевого сустава (локтя няньки)
Ребенок может плакать в течение нескольких минут после успешной репозиции; обезболивание не требуется.
Выйдите из комнаты, чтобы дать ребенку время начать использовать вправленную руку. Почти все дети в течение 30 минут спонтанно или в ответ на предложенную игрушку или еду начинают пользоваться рукой.
Если по истечении 30 минут ребенок не двигает рукой, то совместно с родителями разработайте план по уходу, выбрав среди таких вариантов, как
Попытка вправления во второй раз
Выписка пациента и членов его семьи домой с указанием вернуться (или обратиться к семейному врачу), если ребенок не двигает рукой в полном объёме после возвращения домой
Рентгенография локтевого сустава до выписки
Обратите внимание на следующее:
После успешной репозиции иммобилизация не требуется.
Проинструктируйте лиц, осуществляющих уход за пострадавшим, что поднимать ребенка следует за подмышечные впадины.
Советы и рекомендации по вправлению подвывиха локтевого сустава (локтя няньки)
Расположение большого пальца над головкой лучевой кости облегчает распознавание успешной репозиции по ощущению щелчка или хлопка. При использовании метода супинационной репозиции некоторые специалисты рекомендуют надавливать на головку лучевой кости с одновременной пронацией и супинацией запястья во время сгибания предплечья.