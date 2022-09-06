Как вправить боковой коленный вывих

Ручная манипуляция на надколеннике используется для уменьшения латерального смещения надколенника. Обезболивание обычно не нужно.
(См. также Обзор вывихов (Overview of Dislocations) и Вывихи надколенника).
Показания к вправлению вывиха надколенника с латеральным смещением
Боковой вывих надколенника
Вывихи надколенника почти всегда направлены вбок.
Противопоказания к вправлению вывиха надколенника с латеральным смещением
Для вправления латерального вывиха надколенника противопоказаний нет. Тем не менее при наличии перелома проксимальной части большеберцовой кости или дистальной части бедренной кости (включая остеохондральный перелом) до проведения репозиции следует проконсультироваться с хирургом-ортопедом.
Осложнения при вправлении вывиха надколенника с латеральным смещением
При мягком вправлении осложнения отмечаются крайне редко.
Оборудование для вправления вывиха надколенника с латеральным смещением
Иммобилизатор коленного сустава или шинирующий материал
Костыли
Дополнительные соображения, касающиеся вправления вывиха надколенника с латеральным смещением
Для выявления сопутствующих переломов коленной чашечки, других костных аномалий или инородных тел рекомендуется предоперационная рентгенография.
Коленная чашечка часто становится на место спонтанно (например, до прибытия в больницу) или при случайном разгибании колена.
Положение пациента при вправлении вывиха надколенника с латеральным смещением
Положите пациента на спину на носилки.
Пошаговое описание вправления вывиха надколенника с латеральным смещением
Следует провести предоперационную нейрососудистое обследование, включая пульс на задней большеберцовой артерии и тыльной артерии стопы, время рекапилляризации (обычно < 2 секунд).
Как правило, не требуется анальгезия. Пациентам со значительной болью или тревогой можно предложить процедурную седацию и анальгезию (ПСА).
Зафиксируйте больную ногу на одной руке.
Слегка согните бедро (ослабляет напряжение четырехглавой мышцы бедра).
Осторожно вытяните голень. Вправление надколенника может произойти спонтанно.
Если надколенник не удалось вправить, другой рукой приложите мягкое давление к латеральному краю смещенного надколенника и сдвиньте его в медиальном направлении обратно в нормальное положение между мыщелками бедренной кости.
Успешная репозиция может сопровождаться ощутимым «щелчком».
Последующий уход при вправлении вывиха надколенника с латеральным смещением
Успешное вправление предварительно подтверждается визуальным восстановлением правильного анатомического контура колена и уменьшением боли.
Следует немедленно иммобилизировать коленный сустав в положении полного разгибания с помощью иммобилизатора коленного сустава или шины. Иммобилайзер следует носить в течение 3 недель.
Повторите нейроваскулярное исследование.
Для подтверждения правильно выполненной репозиции и выявления любых сопутствующих переломов после проведения процедуры необходимо сделать рентгенографию.
Обеспечить наблюдение ортопедом.
Предостережения и распространенные ошибки при вправлении вывиха надколенника
Коленная чашечка может спонтанно принять нормальное положение до обследования. Убедитесь, что травма не была смещением колена.