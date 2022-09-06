Как вправить боковой коленный вывих

Следует провести предоперационную нейрососудистое обследование, включая пульс на задней большеберцовой артерии и тыльной артерии стопы, время рекапилляризации (обычно < 2 секунд).

Как правило, не требуется анальгезия. Пациентам со значительной болью или тревогой можно предложить процедурную седацию и анальгезию (ПСА).

Зафиксируйте больную ногу на одной руке.

Слегка согните бедро (ослабляет напряжение четырехглавой мышцы бедра).

Осторожно вытяните голень. Вправление надколенника может произойти спонтанно.

Если надколенник не удалось вправить, другой рукой приложите мягкое давление к латеральному краю смещенного надколенника и сдвиньте его в медиальном направлении обратно в нормальное положение между мыщелками бедренной кости.