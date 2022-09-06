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Вправление заднего вывиха тазобедренного сустава

Авторы:Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
Проверено/пересмотрено сент. 2022

Большинство вывихов бедра являются задними. Все разнообразные методы закрытого вправления используют вытяжение-противотягу в комбинации с возвратно-поступательными внутренними и наружными вращениями бедра. Необходимо проведение процедурной седации и анестезии (ПСА), которая может быть недостаточно эффективной.

(См. также Обзор вывихов (Overview of Dislocations) и Вывихи тазобедренного сустава [Hip Dislocations].)

Показания к вправлению вывиха тазобедренного сустава

  • Задний вывих бедра

Репозицию следует провести как можно скорее после постановки диагноза. При нейроваскулярной недостаточности требуется немедленное вправление.

Открытые вывихи требуют хирургического вмешательства, но в случае недоступности хирурга-ортопеда или наличия нейроваскулярного дефицита в качестве промежуточного лечения должна использоваться закрытая репозиционная техника.

Задние вывихи бедра часто возникают в результате воздействия высокой кинетической энергии (например, дорожно-транспортные происшествия), которое может быть причиной множественных повреждений. Приоритетными являются оценка и лечение сердца и легких и диагностика жизнеугрожающих травм.

Противопоказания к вправлению вывиха тазобедренного сустава

Относительные противопоказания:

  • Сопутствующие переломы или другие повреждения бедра

Данные повреждения требуют консультации ортопеда и, возможно, открытой диагностической ревизии и вправления хирургом-ортопедом.

Осложнения вправления вывиха тазобедренного сустава

  • Повреждение седалищного нерва

  • Асептический некроз головки бедренной кости. Это может произойти даже при немедленном вправлении, однако риск возрастает с увеличением времени до проведения вправления, особенно, если прошло более 6 часов

Осложнения обычно являются результатом самого вывиха.

Оборудование для вправления вывиха тазобедренного сустава

  • Приспособления и персонал, необходимые для проведения процедурной седации и обезболивания (ПСА)

  • Простыни

Требуется от одного до трех помощников.

Соответствующая анатомия при вправлении вывиха тазобедренного сустава

  • Седалищный нерв расположен позади тазобедренного сустава и может быть поврежден при заднем вывихе бедра.

Положение пациента при вправлении вывиха тазобедренного сустава

  • Положите пациента на спину на носилки.

  • Встаньте рядом с поврежденным бедром.

  • Попросите ассистента стать на противоположной поражению стороне рядом с талией пациента.

Пошаговое описание вправления вывиха тазобедренного сустава

  • Назначение процедурной седации и анальгезии (САП [PSA]).

  • Согните бедро и колено на 90° и удерживайте этот положение сгиба на протяжении всей процедуры.

Выполните один из следующих приемов:

  • Метод Эллиса:

    Поместите обе руки вокруг пораженной проксимальной части большеберцовой кости.

    Чтобы применить аксиальное вытяжение, потяните вверх около крестообразной связки колена. Для максимального увеличения нагрузки необходимо стать ногами сверху на носилки.

  • Вправление «методом капитана Моргана»:

    Согните свое бедро и колено и поместите свою ногу на носилки ниже пораженных ягодиц (может потребоваться опустить носилки), затем поместите пораженное колено пациента на свое колено (оно будет служить в качестве точки опоры). Следует избегать повреждения тканей подколенной ямки, располагая свое колено дистальнее ямки, под проксимальной частью икры.

    Чтобы применить аксиальное вытяжение, выполните подошвенное сгибание ноги и потяните пораженный голеностоп вниз.

  • Техника Вистлера:

    Положите пациента горизонтально на спину, согнув оба колена до 130°. Поместите одну руку под пораженное колено и обхватите здоровое колено. Ваша рука будет служить в качестве рычага. Своей другой рукой держите пораженную лодыжку, чтобы закрепить ее на кровати.

    Для применения аксиального вытяжения поднимите своё плечо так, чтобы приподнять колено на поражённой стороне, при этом лодыжка и стопа на той же стороне должны быть строго над плоскостью кровати.

  • Техника "наплечной ракеты":

    Повернитесь лицом по направлению к нижней части туловища и положите пораженное колено себе через плечо (плечо будет выступать в качестве опоры).

    Чтобы применить аксиальное вытяжение, надавите на пораженное колено вовнутрь, а на ногу – кнаружи. Затем поднимите свое плечо и надавите вниз на пораженную лодыжку.

С каждым методом:

  • Попросите первого помощника надавить сверху вниз на обе подвздошные ости (противотяга бедрам), закрепить пациента на носилках или и то, и другое.

  • Поддерживайте и постепенно усиливайте тракцию бедра на протяжении всей процедуры.

  • Начните и поддерживайте мягкое вращение бедром вперед-назад, кнутри и кнаружи (т.е., медленно покачивайте ступнёй латерально и медиально).

  • Если редукции не происходит, попросите второго помощника, используя руки или простыню, применить боковое вытяжение проксимальной части бедра.

  • Если редукция не произошла, осторожно выполните максимальное приведение бедра, третий помощник при этом надавливает на пораженную подвздошную ость одной рукой, одновременно перемещая головку бедренной кости в вертлужную впадину другой рукой.

  • Успешная репозиция может сопровождаться ощутимым «щелчком».

Последующий уход при вправлении вывиха тазобедренного сустава

  • Проведите послеоперационное нейрососудистое исследование. При наличии постоперационного нейроваскулярного дефицита требуется неотложная ортопедическая оценка.

  • Для подтверждения правильно выполненной репозиции и выявления любых сопутствующих переломов после проведения процедуры необходимо сделать рентгенографию.

  • Ноги иммобилизуются в положении небольшого отведения путем помещения отводящей подушки между коленями.

  • Проведите КТ-сканирование для выявления переломов вертлужной впадины или головки бедренной кости, а также оценки наличия нежизнеспособных тканей внутри сустава.

  • Направьте пациента к хирургу-ортопеду; пациентов, как правило, госпитализируют.

Советы и рекомендации по вправлению вывиха тазобедренного сустава

  • "Метод Капитана Моргана" может иметь более высокий процент успешных случаев при первом применении, чем методика Аллиса (1).

Справочные материалы

  1. 1. Hendey GW, Avila A: The Captain Morgan technique for the reduction of the dislocated hip. Ann Emerg Med 58 (6):536–540, 2011. doi: 10.1016/j.annemergmed.2011.07.010

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