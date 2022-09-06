Вправление заднего вывиха тазобедренного сустава

Согните бедро и колено на 90° и удерживайте этот положение сгиба на протяжении всей процедуры.

Выполните один из следующих приемов:

Метод Эллиса: Поместите обе руки вокруг пораженной проксимальной части большеберцовой кости. Чтобы применить аксиальное вытяжение, потяните вверх около крестообразной связки колена. Для максимального увеличения нагрузки необходимо стать ногами сверху на носилки.

Вправление «методом капитана Моргана»: Согните свое бедро и колено и поместите свою ногу на носилки ниже пораженных ягодиц (может потребоваться опустить носилки), затем поместите пораженное колено пациента на свое колено (оно будет служить в качестве точки опоры). Следует избегать повреждения тканей подколенной ямки, располагая свое колено дистальнее ямки, под проксимальной частью икры. Чтобы применить аксиальное вытяжение, выполните подошвенное сгибание ноги и потяните пораженный голеностоп вниз.

Техника Вистлера: Положите пациента горизонтально на спину, согнув оба колена до 130°. Поместите одну руку под пораженное колено и обхватите здоровое колено. Ваша рука будет служить в качестве рычага. Своей другой рукой держите пораженную лодыжку, чтобы закрепить ее на кровати. Для применения аксиального вытяжения поднимите своё плечо так, чтобы приподнять колено на поражённой стороне, при этом лодыжка и стопа на той же стороне должны быть строго над плоскостью кровати.