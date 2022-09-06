Вправление заднего вывиха тазобедренного сустава

Большинство вывихов бедра являются задними. Все разнообразные методы закрытого вправления используют вытяжение-противотягу в комбинации с возвратно-поступательными внутренними и наружными вращениями бедра. Необходимо проведение процедурной седации и анестезии (ПСА), которая может быть недостаточно эффективной.
(См. также Обзор вывихов (Overview of Dislocations) и Вывихи тазобедренного сустава [Hip Dislocations].)
Показания к вправлению вывиха тазобедренного сустава
Задний вывих бедра
Репозицию следует провести как можно скорее после постановки диагноза. При нейроваскулярной недостаточности требуется немедленное вправление.
Открытые вывихи требуют хирургического вмешательства, но в случае недоступности хирурга-ортопеда или наличия нейроваскулярного дефицита в качестве промежуточного лечения должна использоваться закрытая репозиционная техника.
Задние вывихи бедра часто возникают в результате воздействия высокой кинетической энергии (например, дорожно-транспортные происшествия), которое может быть причиной множественных повреждений. Приоритетными являются оценка и лечение сердца и легких и диагностика жизнеугрожающих травм.
Противопоказания к вправлению вывиха тазобедренного сустава
Относительные противопоказания:
Сопутствующие переломы или другие повреждения бедра
Данные повреждения требуют консультации ортопеда и, возможно, открытой диагностической ревизии и вправления хирургом-ортопедом.
Осложнения вправления вывиха тазобедренного сустава
Повреждение седалищного нерва
Асептический некроз головки бедренной кости. Это может произойти даже при немедленном вправлении, однако риск возрастает с увеличением времени до проведения вправления, особенно, если прошло более 6 часов
Осложнения обычно являются результатом самого вывиха.
Оборудование для вправления вывиха тазобедренного сустава
Приспособления и персонал, необходимые для проведения процедурной седации и обезболивания (ПСА)
Простыни
Требуется от одного до трех помощников.
Соответствующая анатомия при вправлении вывиха тазобедренного сустава
Седалищный нерв расположен позади тазобедренного сустава и может быть поврежден при заднем вывихе бедра.
Положение пациента при вправлении вывиха тазобедренного сустава
Положите пациента на спину на носилки.
Встаньте рядом с поврежденным бедром.
Попросите ассистента стать на противоположной поражению стороне рядом с талией пациента.
Пошаговое описание вправления вывиха тазобедренного сустава
Назначение процедурной седации и анальгезии (САП [PSA]).
Согните бедро и колено на 90° и удерживайте этот положение сгиба на протяжении всей процедуры.
Выполните один из следующих приемов:
Метод Эллиса:
Поместите обе руки вокруг пораженной проксимальной части большеберцовой кости.
Чтобы применить аксиальное вытяжение, потяните вверх около крестообразной связки колена. Для максимального увеличения нагрузки необходимо стать ногами сверху на носилки.
Вправление «методом капитана Моргана»:
Согните свое бедро и колено и поместите свою ногу на носилки ниже пораженных ягодиц (может потребоваться опустить носилки), затем поместите пораженное колено пациента на свое колено (оно будет служить в качестве точки опоры). Следует избегать повреждения тканей подколенной ямки, располагая свое колено дистальнее ямки, под проксимальной частью икры.
Чтобы применить аксиальное вытяжение, выполните подошвенное сгибание ноги и потяните пораженный голеностоп вниз.
Техника Вистлера:
Положите пациента горизонтально на спину, согнув оба колена до 130°. Поместите одну руку под пораженное колено и обхватите здоровое колено. Ваша рука будет служить в качестве рычага. Своей другой рукой держите пораженную лодыжку, чтобы закрепить ее на кровати.
Для применения аксиального вытяжения поднимите своё плечо так, чтобы приподнять колено на поражённой стороне, при этом лодыжка и стопа на той же стороне должны быть строго над плоскостью кровати.
Техника "наплечной ракеты":
Повернитесь лицом по направлению к нижней части туловища и положите пораженное колено себе через плечо (плечо будет выступать в качестве опоры).
Чтобы применить аксиальное вытяжение, надавите на пораженное колено вовнутрь, а на ногу – кнаружи. Затем поднимите свое плечо и надавите вниз на пораженную лодыжку.
С каждым методом:
Попросите первого помощника надавить сверху вниз на обе подвздошные ости (противотяга бедрам), закрепить пациента на носилках или и то, и другое.
Поддерживайте и постепенно усиливайте тракцию бедра на протяжении всей процедуры.
Начните и поддерживайте мягкое вращение бедром вперед-назад, кнутри и кнаружи (т.е., медленно покачивайте ступнёй латерально и медиально).
Если редукции не происходит, попросите второго помощника, используя руки или простыню, применить боковое вытяжение проксимальной части бедра.
Если редукция не произошла, осторожно выполните максимальное приведение бедра, третий помощник при этом надавливает на пораженную подвздошную ость одной рукой, одновременно перемещая головку бедренной кости в вертлужную впадину другой рукой.
Успешная репозиция может сопровождаться ощутимым «щелчком».
Последующий уход при вправлении вывиха тазобедренного сустава
Проведите послеоперационное нейрососудистое исследование. При наличии постоперационного нейроваскулярного дефицита требуется неотложная ортопедическая оценка.
Для подтверждения правильно выполненной репозиции и выявления любых сопутствующих переломов после проведения процедуры необходимо сделать рентгенографию.
Ноги иммобилизуются в положении небольшого отведения путем помещения отводящей подушки между коленями.
Проведите КТ-сканирование для выявления переломов вертлужной впадины или головки бедренной кости, а также оценки наличия нежизнеспособных тканей внутри сустава.
Направьте пациента к хирургу-ортопеду; пациентов, как правило, госпитализируют.
Советы и рекомендации по вправлению вывиха тазобедренного сустава
"Метод Капитана Моргана" может иметь более высокий процент успешных случаев при первом применении, чем методика Аллиса (1).
Справочные материалы
1. Hendey GW, Avila A: The Captain Morgan technique for the reduction of the dislocated hip. Ann Emerg Med 58 (6):536–540, 2011. doi: 10.1016/j.annemergmed.2011.07.010