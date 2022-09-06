Вправление заднего вывиха локтевого сустава

Для уменьшения заднего смещения локтевого сустава рекомендуется применение техники вытяжения-противотяги. Обычно требуется процедурная седация и анальгезия (ПСА).
(См. также Обзор вывихов [Overview of Dislocations] и Вывихи локтевого сустава [Elbow Dislocations].)
Показания к вправлению заднего вывиха локтевого сустава
Задний вывих локтевого сустава
Репозиция должна быть проведена вскоре (например, в течение 30 минут) после постановки диагноза. При ассоциированном нейрососудистом дефиците необходимо немедленное вправление.
Открытые вывихи требуют хирургического вмешательства, но если хирург-ортопед недоступен и имеются неврологические и сосудистые нарушения, в качестве промежуточного лечения выполняются закрытые методики репозиции и шинирование.
Противопоказания к вправлению заднего вывиха локтевого сустава
Осложненный вывих (вывих, сопровождающийся переломами) или скомпрометированный нейроваскулярный статус, поскольку сама процедура может усилить тяжесть травмы
В этих ситуациях репозиция, если она проводится, должна проводиться после консультации с хирургом-ортопедом.
Осложнения при вправлении заднего вывиха локтевого сустава
Повреждение плечевой артерии встречается редко, однако оно может возникать при отсутствии переломов.
Повреждение нервов (срединного и локтевого) встречается редко и может возникнуть из-за локального отека, ущемления или растяжения во время вправления.
Оборудование для вправления заднего вывиха локтевого сустава
Приспособления и персонал, необходимые для проведения процедурной седации и анальгезии (ПСА)
Внутрисуставной анестетик (например, 5 мл 2% лидокаина, 10-мл шприц, 2-дюймовая игла 20-го калибра), раствор антисептика (например, хлоргексидин, повидон йод), марлевые салфетки
Материалы для шины задней поверхности руки и повязка
Необходим один помощник.
Дополнительные соображения, касающиеся вправления заднего вывиха локтевого сустава
Ассоциированные повреждения связок (латеральные и медиальные локтевые коллатеральные связки) характерны для вывихов локтевого сустава и могут имитировать клинические признаки заднего вывиха локтевого сустава. Поэтому до и после процедуры рекомендуется проведение рентгенографии.
Задние вывихи локтевого сустава болезненны; внутривенная аналгезия может быть сделана до проведения рентгенографии, а контролируемое пациентом обезболивание (КПО) −отдельно или в сочетании с внутрисуставной анестезией −обычно назначается для проведения процедуры.
Может быть использована регионарная анестезия (например, блокада подмышечного нерва), однако ее недостатком является ограничение неврологического обследования после проведения вправления.
Соответствующая анатомия при вправлении заднего вывиха локтевого сустава
Вследствие коллатерального кровообращения вокруг локтевого сустава наличие дистального пульса не исключает сосудистого повреждения. Если имеются признаки повреждения артерии (например, бледность, боль, цианоз, увеличение в объёме мягких тканей [возможная гематома]), необходимо проведение ангиографии.
Положение пациента при вправлении заднего вывиха локтевого сустава
Положите пациента на носилках лицом вниз, с согнутым локтем и предплечьем, свисающим с края носилок.
Поднимите носилки-каталку до уровня таза; заблокируйте колеса носилок.
Альтернативное положение: если пациент не может лежать на животе или, если попытка вправления в положении лежа на животе не удалась, выполняйте вправление в положении лежа на спине или полулежа.
Пошаговое описание вправления вывихов локтевого сустава
Нейроваскулярное исследование
Следует провести предоперационное нейрососудистое обследование пораженной руки и повторять его после каждой попытки восстановления. Оцените следующее:
Дистальный пульс, капиллярное наполнение и температуру (для охлаждения, при подозрении на повреждение плечевой артерии)
Чувствительность от легкого прикосновения к возвышениям тенара и гипотенара (срединный и локтевой нервы) и тыльной поверхности 1-го межпальцевого промежутка (лучевой нерв)
Сгибание и пронация лучезапястного сустава, возможность соединения подушечек дистальных фаланг большого и указательного пальцев (жест «ОК»), а также сгибание пальцев в ответ на сопротивление (срединный нерв)
Отведение пальца против сопротивления (локтевой нерв)
Разгибание запястья и пальца при сопротивлении (лучевой нерв)
Обезболивание
Обычно применяется процедурная седация и анальгезия{ (ПСА). Внутрисуставную анальгезию можно проводить дополнительно (например, заранее), чтобы обеспечить более низкую дозировку ПСА. Для внутрисуставного обезболивания:
Определите точку введения иглы в центре треугольника, образованного головкой лучевой кости, латеральной частью олекранона и латеральным надмыщелком плечевой кости.
Протрите область антисептическим раствором и дайте ему высохнуть в течение по крайней мере 1 минуты.
При необходимости: введите внутрикожно местный анестетик, чтобы появилась небольшая папула (≤ 1 мл).
Вводите иглу внутрь сустава перпендикулярно коже, направляя ее к медиальному надмыщелку; потяните поршень шприца на себя и продвиньте иглу на 1–2 см или до тех пор, пока кровь не будет аспирирована.
Если из сустава аспирируется кровь, удерживая иглу в неподвижном положении, вставьте пустой шприц, аспирируйте всю кровь и снова присоедините шприц для анестезии.
Введите 3–5 мл раствора анестетика (например, 2% лидокаин).
Дождитесь действия анальгезии (до 15–20 минут) прежде, чем продолжить.
Обеспечьте процедурную седацию и анельгезию.
Вправление локтя в положении лежа
Пациента нужно положить на живот со свисающим с боковой стороны носилок предплечьем.
Попросите ассистента стабилизировать пораженное плечо на носилках, обхватив обеими руками дистальный конец плечевой кости и используя большие пальцы, чтобы оказать давление для того, чтобы оттянуть заднюю часть локтевого отростка.
Примените устойчивое вытяжение вниз на предплечье, сохраняя сгиб в локтевом суставе. Признаки успешной репозиции обычно включают удлинение предплечья и ощутимый «щелчок».
Если сустав не вправлен, попросите ассистента поднять плечо пациента, оказывая при этом давление на локтевой отросток, пока вы пытаетесь еще больше согнуть локтевой сустав.
При необходимости удерживайте такое положение локтевого сустава до 10 минут.
Если первоначальный подход не приводит к вправлению вывиха, рассмотрите возможность применения для пациента техники вытяжения-противотяги в положении лежа.
Вправление локтевого сустава в положении лежа
Разместите пациента в положение лежа на спине и попросите ассистента стабилизировать плечевую кость обеими руками.
Возьмитесь за запястье пациента, удерживайте его в положении супинации, примените постоянное осевое вытяжение и слегка согните локоть, чтобы мышцы трицепса оставались расслабленными.
При необходимости удерживайте такое положение локтевого сустава до 10 минут.
Признаки успешной репозиции обычно включают удлинение предплечья и ощутимый «щелчок».
Последующий уход при вправлении заднего вывиха локтевого сустава
Проведите послеоперационное нейрососудистое исследование. При наличии постоперационного нейроваскулярного дефицита требуется неотложная ортопедическая оценка.
Проверьте стабильность локтевого сустава, полностью его сгибая и разгибая при приведенном и отведенном предплечье. Эти движения после вправления должно быть выполнять легко.
Для подтверждения правильно выполненной репозиции и выявления любых сопутствующих переломов после проведения процедуры необходимо сделать рентгенографию.
Иммобилизацию локтя выполняют с помощью задней длинной шины, сгибая под углом около 90°; предплечье при этом в нейтральном положении или в положении пронации. Не стоит использовать круговую гипсовую повязку.
Проводить наблюдение за пациентом стоит в течение 2–3 часов. Пациенты со значительным отеком мягких тканей, гематомой или сомнительной сосудистой/неврологической целостностью должны быть госпитализированы для продолжения наблюдения либо в отделение неотложной помощи, либо в больницу. Обсудите это с хирургом-ортопедом.
Если пациент выписан домой, следует организовать последующее наблюдение у хирурга-ортопеда, а также проинструктировать его вернуться, если отек усиливается до непрерывно нарастающей сильной боли или в случае развития цианоза пальцев, похолодания, слабости или парестезии.
Советы и рекомендации по вправлению заднего вывиха локтевого сустава
Расширение между дистальным отделом плечевой кости и локтевым отростком на рентгеновском снимке указывает на более высокий риск сосудистого повреждения.