Вправление заднего вывиха локтевого сустава

Протрите область антисептическим раствором и дайте ему высохнуть в течение по крайней мере 1 минуты.

Вводите иглу внутрь сустава перпендикулярно коже, направляя ее к медиальному надмыщелку; потяните поршень шприца на себя и продвиньте иглу на 1–2 см или до тех пор, пока кровь не будет аспирирована.

Если из сустава аспирируется кровь, удерживая иглу в неподвижном положении, вставьте пустой шприц, аспирируйте всю кровь и снова присоедините шприц для анестезии.