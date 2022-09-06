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Вправление заднего вывиха локтевого сустава

Авторы:Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
Проверено/пересмотрено сент. 2022

Для уменьшения заднего смещения локтевого сустава рекомендуется применение техники вытяжения-противотяги. Обычно требуется процедурная седация и анальгезия (ПСА).

(См. также Обзор вывихов [Overview of Dislocations] и Вывихи локтевого сустава [Elbow Dislocations].)

Показания к вправлению заднего вывиха локтевого сустава

  • Задний вывих локтевого сустава

Репозиция должна быть проведена вскоре (например, в течение 30 минут) после постановки диагноза. При ассоциированном нейрососудистом дефиците необходимо немедленное вправление.

Открытые вывихи требуют хирургического вмешательства, но если хирург-ортопед недоступен и имеются неврологические и сосудистые нарушения, в качестве промежуточного лечения выполняются закрытые методики репозиции и шинирование.

Противопоказания к вправлению заднего вывиха локтевого сустава

  • Осложненный вывих (вывих, сопровождающийся переломами) или скомпрометированный нейроваскулярный статус, поскольку сама процедура может усилить тяжесть травмы

В этих ситуациях репозиция, если она проводится, должна проводиться после консультации с хирургом-ортопедом.

Осложнения при вправлении заднего вывиха локтевого сустава

  • Повреждение плечевой артерии встречается редко, однако оно может возникать при отсутствии переломов.

  • Повреждение нервов (срединного и локтевого) встречается редко и может возникнуть из-за локального отека, ущемления или растяжения во время вправления.

Оборудование для вправления заднего вывиха локтевого сустава

  • Приспособления и персонал, необходимые для проведения процедурной седации и анальгезии (ПСА)

  • Внутрисуставной анестетик (например, 5 мл 2% лидокаина, 10-мл шприц, 2-дюймовая игла 20-го калибра), раствор антисептика (например, хлоргексидин, повидон йод), марлевые салфетки

  • Материалы для шины задней поверхности руки и повязка

Необходим один помощник.

Дополнительные соображения, касающиеся вправления заднего вывиха локтевого сустава

  • Ассоциированные повреждения связок (латеральные и медиальные локтевые коллатеральные связки) характерны для вывихов локтевого сустава и могут имитировать клинические признаки заднего вывиха локтевого сустава. Поэтому до и после процедуры рекомендуется проведение рентгенографии.

  • Задние вывихи локтевого сустава болезненны; внутривенная аналгезия может быть сделана до проведения рентгенографии, а контролируемое пациентом обезболивание (КПО) −отдельно или в сочетании с внутрисуставной анестезией −обычно назначается для проведения процедуры.

  • Может быть использована регионарная анестезия (например, блокада подмышечного нерва), однако ее недостатком является ограничение неврологического обследования после проведения вправления.

Соответствующая анатомия при вправлении заднего вывиха локтевого сустава

  • Вследствие коллатерального кровообращения вокруг локтевого сустава наличие дистального пульса не исключает сосудистого повреждения. Если имеются признаки повреждения артерии (например, бледность, боль, цианоз, увеличение в объёме мягких тканей [возможная гематома]), необходимо проведение ангиографии.

Положение пациента при вправлении заднего вывиха локтевого сустава

  • Положите пациента на носилках лицом вниз, с согнутым локтем и предплечьем, свисающим с края носилок.

  • Поднимите носилки-каталку до уровня таза; заблокируйте колеса носилок.

  • Альтернативное положение: если пациент не может лежать на животе или, если попытка вправления в положении лежа на животе не удалась, выполняйте вправление в положении лежа на спине или полулежа.

Пошаговое описание вправления вывихов локтевого сустава

Нейроваскулярное исследование

Следует провести предоперационное нейрососудистое обследование пораженной руки и повторять его после каждой попытки восстановления. Оцените следующее:

  • Дистальный пульс, капиллярное наполнение и температуру (для охлаждения, при подозрении на повреждение плечевой артерии)

  • Чувствительность от легкого прикосновения к возвышениям тенара и гипотенара (срединный и локтевой нервы) и тыльной поверхности 1-го межпальцевого промежутка (лучевой нерв)

  • Сгибание и пронация лучезапястного сустава, возможность соединения подушечек дистальных фаланг большого и указательного пальцев (жест «ОК»), а также сгибание пальцев в ответ на сопротивление (срединный нерв)

  • Отведение пальца против сопротивления (локтевой нерв)

  • Разгибание запястья и пальца при сопротивлении (лучевой нерв)

Обезболивание

Обычно применяется процедурная седация и анальгезия{ (ПСА). Внутрисуставную анальгезию можно проводить дополнительно (например, заранее), чтобы обеспечить более низкую дозировку ПСА. Для внутрисуставного обезболивания:

  • Определите точку введения иглы в центре треугольника, образованного головкой лучевой кости, латеральной частью олекранона и латеральным надмыщелком плечевой кости.

  • Протрите область антисептическим раствором и дайте ему высохнуть в течение по крайней мере 1 минуты.

  • При необходимости: введите внутрикожно местный анестетик, чтобы появилась небольшая папула (≤ 1 мл).

  • Вводите иглу внутрь сустава перпендикулярно коже, направляя ее к медиальному надмыщелку; потяните поршень шприца на себя и продвиньте иглу на 1–2 см или до тех пор, пока кровь не будет аспирирована.

    Если из сустава аспирируется кровь, удерживая иглу в неподвижном положении, вставьте пустой шприц, аспирируйте всю кровь и снова присоедините шприц для анестезии.

  • Введите 3–5 мл раствора анестетика (например, 2% лидокаин).

  • Дождитесь действия анальгезии (до 15–20 минут) прежде, чем продолжить.

  • Обеспечьте процедурную седацию и анельгезию.

Вправление локтя в положении лежа

  • Пациента нужно положить на живот со свисающим с боковой стороны носилок предплечьем.

  • Попросите ассистента стабилизировать пораженное плечо на носилках, обхватив обеими руками дистальный конец плечевой кости и используя большие пальцы, чтобы оказать давление для того, чтобы оттянуть заднюю часть локтевого отростка.

  • Примените устойчивое вытяжение вниз на предплечье, сохраняя сгиб в локтевом суставе. Признаки успешной репозиции обычно включают удлинение предплечья и ощутимый «щелчок».

    Если сустав не вправлен, попросите ассистента поднять плечо пациента, оказывая при этом давление на локтевой отросток, пока вы пытаетесь еще больше согнуть локтевой сустав.

  • При необходимости удерживайте такое положение локтевого сустава до 10 минут.

    Если первоначальный подход не приводит к вправлению вывиха, рассмотрите возможность применения для пациента техники вытяжения-противотяги в положении лежа.

Вправление локтевого сустава в положении лежа

  • Разместите пациента в положение лежа на спине и попросите ассистента стабилизировать плечевую кость обеими руками.

  • Возьмитесь за запястье пациента, удерживайте его в положении супинации, примените постоянное осевое вытяжение и слегка согните локоть, чтобы мышцы трицепса оставались расслабленными.

  • При необходимости удерживайте такое положение локтевого сустава до 10 минут.

  • Признаки успешной репозиции обычно включают удлинение предплечья и ощутимый «щелчок».

Последующий уход при вправлении заднего вывиха локтевого сустава

  • Проведите послеоперационное нейрососудистое исследование. При наличии постоперационного нейроваскулярного дефицита требуется неотложная ортопедическая оценка.

  • Проверьте стабильность локтевого сустава, полностью его сгибая и разгибая при приведенном и отведенном предплечье. Эти движения после вправления должно быть выполнять легко.

  • Для подтверждения правильно выполненной репозиции и выявления любых сопутствующих переломов после проведения процедуры необходимо сделать рентгенографию.

  • Иммобилизацию локтя выполняют с помощью задней длинной шины, сгибая под углом около 90°; предплечье при этом в нейтральном положении или в положении пронации. Не стоит использовать круговую гипсовую повязку.

  • Проводить наблюдение за пациентом стоит в течение 2–3 часов. Пациенты со значительным отеком мягких тканей, гематомой или сомнительной сосудистой/неврологической целостностью должны быть госпитализированы для продолжения наблюдения либо в отделение неотложной помощи, либо в больницу. Обсудите это с хирургом-ортопедом.

  • Если пациент выписан домой, следует организовать последующее наблюдение у хирурга-ортопеда, а также проинструктировать его вернуться, если отек усиливается до непрерывно нарастающей сильной боли или в случае развития цианоза пальцев, похолодания, слабости или парестезии.

Советы и рекомендации по вправлению заднего вывиха локтевого сустава

  • Расширение между дистальным отделом плечевой кости и локтевым отростком на рентгеновском снимке указывает на более высокий риск сосудистого повреждения.

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