Химические средства для подавления массовых беспорядков

Средства противодействия массовым беспорядкам являются химическими веществами, первоначально разработанными для подавления массовых беспорядков, но которые также были использованы в военных конфликтах (см. также Обзор боевых химических веществ) (1). Средства противодействия массовым беспорядкам также называются отравляющими веществами беспокоящего действия, слезоточивыми средствами или лакриматорами; их часто ошибочно называют слезоточивый газ, но на самом деле они не существуют в газообразном или парообразном состоянии. Напротив, они являются твердыми веществами, которые могут быть диспергированы в жидкости (путем растворения твердого вещества с образованием раствора, а затем распыления данного раствора), или в виде аэрозолей (мелкие частицы, высвобождаемые при взрыве или задымлении). Как антихолинергические средства, они предназначены для потери боеспособности, а не для причинения серьезных поражений или смерти, хотя могут привести к смерти по причине отека легких (острый отек легких).

Военные варианты этих агентов включают хлорацетофенон (CN, также маркируемый как Mace), хлоробензилиденмалононитрил (CS), дибензоксазепин (CR), и дифениаминарсин (адамсит или DM, так называемый рвотный агент). Перцовый аэрозоль (OC, перцовый спрей) является недавно разработанным средством борьбы с беспорядками, которое преимущественно используется правоохранительными органами и для индивидуальной защиты. Хлорпикрин (PS) представляет собой соединение, используемое во время Второй мировой войны, которое иногда рассматривается как средство борьбы с массовыми беспорядками, хотя более правильно классифицировать его как легочной яд.

Патофизиология повреждений, вызванных химикатами, применяемыми при борьбе с беспорядками CN и СS приводят к алкилированию ферментов, таких как лактатдегидрогеназа; этот механизм может обуславливать временное повреждение ткани, которое разрешается после быстрого замещения инактивированных энзимов. Высвобождение цитокинов, таких как брадикинин, усиливает болевые ощущения, вызванные этими соединениями, так же, как и образование соляной кислоты при действии высоких доз агента. Скорее всего, для CR, существует подобный механизм действия. DM, очевидно, оказывает эффект частично посредством окисления функциональной группы мышьяка As (III) до As (V) и последующего высвобождения хлора. OC вызывает болевые ощущения путем связывания с транзиторным рецепторным потенциалом ванилоидных (TRPV1) рецепторов в нейронах, которые затем стимулируются высвобождением нейрокинина A, кальцитонин-ген-связанного-пептида и субстанцией Р. Эти соединения вызывают нейрогенное воспаление, связанное и возникновением болевых ощущений, капиллярной утечкой, отеком, вырабатыванием слизи и возникновением бронхоспазма.

Симптомы и признаки повреждений, вызванных химикатами, применяемыми при борьбе с беспорядками Несмотря на то, что существуют небольшие различия между этими химическими веществами, большинство средств для борьбы с беспорядками вызывают немедленное раздражение и боль с вовлечением глаз, слизистых оболочек и кожных покровов, для которых на краткий срок также могут развиться эритематозные проявления. Респираторные эффекты, обусловленные вдыханием, обычно являются четко слышимыми (например, кашель, чихание и хрипы) при поражении агентами 1 типа, хотя могут также наблюдаться при поражении высокими дозами агентов 2 типа (дыхательная недостаточность с отсроченным началом по причине начинающегося острого поражения легких). Смертельные случаи обычно происходят по причине отека легких в результате воздействия высоких доз, полученного в закрытом помещении. Значительно устаревший агент DM может привести либо к немедленному, либо к замедленному началу раздражения, сопровождаемого рвотой. Последствия поражения всеми агентами для борьбы с беспорядками обычно проходят в течение получаса, хотя агент, оставленный на коже, может привести к возникновению волдырей. Реактивный синдром дисфункции дыхательных путей (РСДДП) может развиваться вскоре после поражения и сохраняться в течении неопределенного срока, хотя невозможно прогнозировать, у каких пациентов будет развиваться такое осложнение.

Диагностика повреждений, вызванных химикатами, применяемыми при борьбе с беспорядками Клиническая оценка Постановка диагноза осуществляется на основании анамнеза, проявлений (лакримация, блефароспазм, эритема, респираторные признаки 1 типа), и симптоматики (кратковременное раздражение, сопровождаемое болью, при воздействии высоких доз - дыхательная недостаточность или стеснение в груди с отсроченным началом). Рентгенографическое исследование органов грудной клетки, как правило, демонстрирует четкую картину поражения; его проведение не требуется в случаях, когда у пациентов не развивается одышка, предполагающая отек легких. Лабораторные исследования не способствуют диагностике поражения. Сортировка Пострадавших субъектов, как правило, следует срочно эвакуировать с места воздействия агента, и впоследствии обычно сортировать как нуждающихся в минимальной медицинской помощи, или не нуждающихся в неотложной помощи, поскольку эффекты агентов имеют свойство саморазрешаться, за исключением случаев высокодозового поражения. Признаки начинающегося отека легких должны привести к срочной эвакуации пациента в отделение легочной реанимации.