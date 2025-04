Радиологическое оружие

Ионизирующее излучение и его эффект подробно описаны в другом источнике (см. Радиационное поражение и загрязнение). Массовые потери при воздействии ионизирующего излучения могут происходить при детонации ядерного (деление ядра) или термоядерного (термоядерный синтез) устройства, при загрязнении обычных взрывчатых веществ радиоактивным материалом (такое оружие называется устройством для распределения радиации, или грязной бомбой), или при размещении (например, под сиденьем поезда метро) в скрытом точечном источнике излучения (1).

Воздействие радиации может включать следующее:

Загрязнение (внешнее или внутреннее)

Облучение

И то и другое

Загрязнение — это контакт с радиоактивным материалом, обычно в виде пыли или жидкости. Облучение – это воздействие проникающего излучения, но не радиоактивного вещества.

В случаях преднамеренного использования излучения в качестве оружия, следует определить, были пациенты поражены (облучены), или же только загрязнены, или же присутствуют оба этих воздействия. Если произошло загрязнение, следует определить, является ли оно внешним, внутренним, или наблюдаются оба этих типа загрязнения. В таком определении может помочь использование аббревиатуры ASBESTOS (см. таблицу ASBESTOS*: Вторичная оценка массовых потерь в результате применения химического или радиологического оружия).

Лечение повреждений, вызванных облучением, носит поддерживающий характер и направлено на лечение желудочно-кишечного тракта (например, устранение тошноты), профилактику (может потребоваться изоляция) и лечение инфекций, а также на лечение деплеции костного мозга, вызванной радиацией. Для лечения внутреннего заражения отдельными радиоизотопами существуют специальные антидоты, поэтому определение изотопа или изотопов имеет решающее значение. A clinical resource for the diagnosis and management of radiological casualties is the online and downloadable module, Radiation Emergency Medical Management (REMM).

(См. также Обзор инцидентов, связанных с оружием массового поражения).