Обзор случаев, связанных с поражением оружием массового поражения (Overview of Incidents Involving Mass Casualty Weapons)

Воздействие это

Контакт с эпителиальной поверхностью

Абсорбция значит

Проникновение через эпителиальный барьер, что приводит к получению внутренней дозы

Для радиационных событий, воздействие также означает прохождение электромагнитного излучения сквозь тело (так называемое облучение), которое может происходить без физического контакта субъекта с источником излучения (см. раздел Министерство здравоохранения и социальных служб США. Управление медицинскими последствиями радиационных аварий [REMM]. Для всех типов ОМП, понятие загрязнения относится к агенту, который находится на поверхности эпителия (внешнее заражение) или накапливается в организме (внутреннее заражение). Внутреннее заражение наиболее часто относится только к воздействию радиоактивных частиц на организм, а не к другим агентам ОМП.

Воздействие ОМП может быть очевидным, как это происходит во время взрыва или визуально заметной утечки или разлива, и даже может привести к объявлению виновного ранее, чем это покажет расследование. Однако воздействие ЯБХ может быть скрытым, даже если агент ЯБХ рассеивался посредством взрыва. Поскольку большинство агентов ЯБХ невозможно легко идентифицировать по запаху или внешнему виду, а также по причине обычно значительного временного промежутка между воздействием и развитием симптомов или признаков, взрыв не может признаваться событием влияния ЯБХ, пока после него не пройдет некоторое время. Скрытое воздействие бывает особенно сложно идентифицировать или отличить от естественной вспышки заболевания. Исключение наблюдается при воздействии высоких доз некоторых химических веществ (например, цианидов, агентов нервно-паралитического действия), которые могут вызвать очевидные последствия только после нескольких секунд или минут, особенно в случае их вдыхания.

После распространения в окружающую среду, ОМП могут существовать в виде комбинации твердого, жидкого вещества, газа или пара (газообразное вещество может становиться жидким при комнатной температуре). Мелкие частицы пыли или мелких капель жидкости могут находиться в воздухе в виде аэрозолей (например, дымы, мороси, пыль, туманы). Состояние вещества влияет на его устойчивость в окружающей среде и потенциальные пути воздействия. Устойчивые агенты обычно являются твердыми частицами и легколетучими жидкостями, присутствующими в окружающей среде более суток в обычных условиях; некоторые из них могут сохраняться в течение нескольких недель. Неустойчивыми агентами, как правило, являются газообразные вещества и легколетучие жидкости, которые разрушаются в пределах < 24 часов. Твердые частицы аэрозолей могут оседать на грунт во временном диапазоне от минут до дней в зависимости от размера частиц и погодных условий, но при этом все еще могут продолжать действовать как поверхностные загрязнители.

Помимо дозировки и действующего вещества, основным фактором в клинических проявлениях событий ОМП является путь воздействия. Газы, пары и частицы могут поступать в организм при их вдыхании. Твердые тела и жидкости способны загрязнять поверхность кожи, откуда позже они могут абсорбироваться или попадать в ротовую полость и ЖКТ. Загрязняющие вещества (такие, как продукты взрыва) могут проникать сквозь кожу и таким образом способствовать парентеральному поступлению в организм агентов ЯБХ. Обеззараживание обычно состоит во внешней дезактивации, удалении химических веществ, токсинов или инфекционных агентов с поверхности эпителия. Выведение радиоактивных веществ из организма называют внутренним обеззараживанием.