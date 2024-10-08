Обзор боевых химических веществ [Overview of Chemical-Warfare Agents]

Агентами химического оружия (ХО) являются компоненты химического оружия массового поражения (ОМП), разработанные органами государственного управления для использования в военное время, которые включают следующее
Токсичные вещества (с целью причинить серьезное поражение или смерть)
Инкапаситанты (предназначенные для временной потери боеспособности, не несущие угрожающих жизни последствий)
Зажигательные вещества (предназначенные для получения света и пламени)
Хотя инкапаситанты иногда ошибочно считаются нелетальными, в высоких дозах они могут привести к серьезным поражениям или смерти.
Токсичные промышленные химикаты являются химическими веществами, производимыми для промышленного использования и способными вызвать массовое поражение людей. Некоторые химические вещества (например, хлор, фосген, соединения цианидов), предназначены как для промышленного, так и ХО использования, и называются веществами, используемыми по двойному назначению.
Полезный онлайн и доступный для скачивания ресурс для инцидентов с участием химических агентов - Медицинское лечение пациентов при аварии с поражением химическими реагентами [Chemical Hazards Emergency Medical Management (CHEMM)].
Клинические практические рекомендации по медикаментозному лечению воздействия химических веществ доступны в Центре передового опыта Министерства обороны по травматологии (CPG ID:69 ).
(См. также Обзор инцидентов, связанных с оружием массового поражения).
Классификация боевых отравляющих веществ
Токсичные средства ведения химической войны подразделяются на четыре крупных класса:
Системные асфиксианты (кровяные яды)
Везиканты (яды кожно-нарывного действия)
Нервно-паралитические вещества ингибируют фермент ацетилхолинэстеразу, приводя к избыточной холинергической стимуляции и холинергическому кризису (с такими проявлениями, как диарея, позывы к мочеиспусканию, миозис, бронхорея, бронхоспазм, рвотные позывы, слезотечение, повышенное слюноотделение).
Поскольку в число легочных ядов входят вещества, в первую очередь поражающие верхние дыхательные пути, а не легочную паренхиму, некоторые эксперты предпочитают называть этот класс "агенты с острыми местными воздействиями на дыхательные пути." Поскольку применение большинства токсичных промышленных химикатов способно приводить к массовым жертвам путем их влияния на дыхательные пути, они обсуждаются совместно с легочными ядами.
Системные асфиксианты, специальные соединения цианида и сероводорода, препятствуют переносу митохондриальной энергии, блокируя клеточное дыхание. Они распределяются в крови (и поэтому они называются кровяными ядами в военных источниках) и таким образом оказывают влияние на большинство тканей.
Везиканты повреждают дермоэпидермальное соединение, вызывая боль и, как правило, образование волдырей. Многие из этих веществ при их вдыхании могут поражать легкие.
Инкапаситанты подразделяют на следующие типы:
Средства противодействия массовым беспорядкам (часто неверно именуемые слезоточивый газ), рассеиваются в виде твердых аэрозолей или растворов (Примечание: в войсках США средства противодействия массовым беспорядкам не считаются боевыми отравляющими веществами).
Опиоиды, особенно сильнодействующие производные фентанила
Опиоиды, такие как сильнодействующие производные фентанила, которые, по общему мнению, использовались Россией против чеченских террористов в 2002 году, могут считаться инкапаситантами, поскольку их использование обычно не имеет целью причинить серьезную травму или смерть. Однако когда они используются в качестве оружия массового поражения, то могут слишком легко вызвать смерть через угнетение дыхания. (См. также Токсичность опиоидов и синдром отмены.) В случаях применения оружия массового поражения наиболее вероятным путем воздействия, скорее всего, будет вдыхание аэрозольного агента; для производных фентанила могут потребоваться большие, чем обычно, дозы налоксона.
В дополнение к собственным химическим названиям, большинство отравляющих веществ ХО также имеют наименование, состоящее из 1-3-х букв, согласно коду Организации Североатлантического договора (НАТО) (например, нервно-паралитические агенты GA [агенты табун], GB [сарин], GD [зоман] и GF [циклозарин]) (1).
Зажигательные отравляющие вещества, предназначенные для создания световых вспышек и пожаров, также способны привести к термическим ожогам у большого количества живой силы противника. Фтористый водород (HF) способен также вызывать химические ожоги. Для некоторых видов таких ожогов необходимо применение специальной терапии, помимо стандартной терапии при термических ожогах.
Справочные материалы
1. Chauhan S, Chauhan S, D'Cruz R, et al. Chemical warfare agents. Environ Toxicol Pharmacol. 2008;26(2):113-122. doi:10.1016/j.etap.2008.03.003