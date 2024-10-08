Обзор боевых химических веществ [Overview of Chemical-Warfare Agents]

Агентами химического оружия (ХО) являются компоненты химического оружия массового поражения (ОМП), разработанные органами государственного управления для использования в военное время, которые включают следующее

Токсичные вещества (с целью причинить серьезное поражение или смерть)

Инкапаситанты (предназначенные для временной потери боеспособности, не несущие угрожающих жизни последствий)

Зажигательные вещества (предназначенные для получения света и пламени)

Хотя инкапаситанты иногда ошибочно считаются нелетальными, в высоких дозах они могут привести к серьезным поражениям или смерти.

Токсичные промышленные химикаты являются химическими веществами, производимыми для промышленного использования и способными вызвать массовое поражение людей. Некоторые химические вещества (например, хлор, фосген, соединения цианидов), предназначены как для промышленного, так и ХО использования, и называются веществами, используемыми по двойному назначению.

Полезный онлайн и доступный для скачивания ресурс для инцидентов с участием химических агентов - Медицинское лечение пациентов при аварии с поражением химическими реагентами [Chemical Hazards Emergency Medical Management (CHEMM)].

Клинические практические рекомендации по медикаментозному лечению воздействия химических веществ доступны в Центре передового опыта Министерства обороны по травматологии (CPG ID:69 ).

(См. также Обзор инцидентов, связанных с оружием массового поражения).